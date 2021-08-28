Два молодых человека и девушка погибли в результате ДТП в Новосибирске

Серьёзное ДТП произошло рано утром в Новосибирске. В результате аварии погибли три человека.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на препятствие у дома № 169/2 на проспекте Дзержинского. Что именно стало помехой для движения автомобиля, неизвестно.

В результате инцидента три человека, которые находились в салоне, скончались. Речь идёт о двух молодых людях в возрасте около 20 лет и девушке, ей было около 17. Один пассажир выжил и был доставлен в медицинское учреждение, пишет "Сиб.фм".

Личности погибших, а также обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель пытался проучить нерадивого автомобилиста, но сам попал в аварию.