Два молодых человека и девушка погибли в результате ДТП в Новосибирске

Серьёзное ДТП произошло рано утром в Новосибирске. В результате аварии погибли три человека.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на препятствие у дома № 169/2 на проспекте Дзержинского. Что именно стало помехой для движения автомобиля, неизвестно.
В результате инцидента три человека, которые находились в салоне, скончались. Речь идёт о двух молодых людях в возрасте около 20 лет и девушке, ей было около 17. Один пассажир выжил и был доставлен в медицинское учреждение, пишет "Сиб.фм".
Личности погибших, а также обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель пытался проучить нерадивого автомобилиста, но сам попал в аварию.
Комментарии
Продолжаем дальше смотреть как гибнут и умирают наши люди.
Гибдд наградить.
И да, отправить их на пенсию пораньше.
У нас работающих до фига.
Причем ГИБДД