Доктор Мясников посоветовал выпивать, чтобы облегчить постковидный синдром

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление вина в небольших количествах способствует смягчению постковидного синдрома. Слова специалиста передает ura.ru.
"В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант", – сказал Мясников.
Он отметил, что для непьющих людей такой способ не подойдёт.
Специалист добавил, что употреблять алкоголь можно через неделю после окончания острой фазы заболевания.
Ранее Мясников говорил о том, что большинству людей противопоказан приём аспирина, анальгина, ибупрофена и некоторых других лекарств.
Комментарии
посоветовал выпивать
и скорую не вызывать
Цену настоящего вина не озвучил? У него поди во Франции и собственный винодельческий заводик есть?
врачи бессильны...
Доктор, которого заслужили россияне.
29.08.2021 10:34
- гость -
Вот скажи мне, ты сейчас пытаешься унизить доктора, или россиян?Ты сам-то чьих будешь?И как давно лично знаком с Мясниковым?Или так, лишь-бы чего нибудь ляпнуть?
Вот скажи мне, ты сейчас пытаешься унизить доктора, или россиян?Ты сам-то чьих будешь?И как давно лично знаком с Мясниковым?Или так, лишь-бы чего нибудь ляпнуть?
Ты то сам кто? нищенка собачонка, за косточку любому радая? Чтоб спрашивать - обозначься.
Вот тут доктор Мясников однозначно прав. Алкоголь в малых дозах приносит только пользу. Но привыкшим глотать горстями лекарства при первом же чихе это не нужно. Пусть глушат пилюли дальше. И это, арбидол принимать не забывайте))
Так это старая идея, споить, чтобы отвлечь от проблем. Еще покурить немного, говорят, полезно, вроде бы сознание расширяет
10:43
- гость -
Всё правильно он сказал. Мясников - фрик от медицины, ещё можешь обмазаться Проценко, раз такой фанат подобных клоунов.
Агрессивные людишки, пришли оскорблять на амик всех , кто не согласен с их мнением. Ребятки вам намордники впору.
Почему так мало - бокал? Мы так не привыкли...
Выпейте бокальчик вина, забейте косячок и вам плевать будет, что врач не идет и скорая не едет. И что зарплата маленькая, а цены на коммуналку большие. И даже ЕР покажется милыми ребятами