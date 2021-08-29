Доктор Мясников посоветовал выпивать, чтобы облегчить постковидный синдром

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление вина в небольших количествах способствует смягчению постковидного синдрома. Слова специалиста передает ura.ru.

"В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант", – сказал Мясников.

Он отметил, что для непьющих людей такой способ не подойдёт.

Специалист добавил, что употреблять алкоголь можно через неделю после окончания острой фазы заболевания.

Ранее Мясников говорил о том, что большинству людей противопоказан приём аспирина, анальгина, ибупрофена и некоторых других лекарств.