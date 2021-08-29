Последняя неделя лета в Алтайском крае начнётся с аномальной жары

Аномальная жара грозит жителям Алтайского края природными пожарами и ухудшением состояния здоровья при длительном нахождении на солнце.

По данным регионального Гидрометцентра, в южных районах Алтайского края 30 августа ожидается аномально жаркая погода: максимальные температуры воздуха могут достигнуть отметки +30 градусов и выше.

В связи с этим жителям региона необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и внимательно относиться к своему самочувствию во время жары. В частности, рекомендуется пить больше воды, носить светлую одежду и не находиться подолгу на солнце.

Незадолго до этого спасатели предупредили, что до 30 августа в Алтайском крае сохранится пожароопасность четвёртого класса.

Как ранее писал amic.ru, нутрициолог Мария Калугина рассказала о продуктах, которые опасно есть в жару. Она посоветовала отказаться от углеводов: мучного, сладкого, а также от алкоголя. Мясо Калугина советует заменить рыбой, а скоропортящиеся продукты исключить из рациона совсем.