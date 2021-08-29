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Новости

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 30 августа

, ИА "Амител"
В регионе фиксируют высокую пожароопасность
Фото: russianpulse.ru

Фото: russianpulse.ru

Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости, сообщает региональный Гидрометцентр. По прогнозу синоптиков, высокая пожароопасность продлится до 30 августа.

В связи с этим существует повышенный риск возникновения лесных, степных, а также бытовых пожаров. В такую погоду не рекомендуется сжигать мусор и сухую траву, разводить костры на отдыхе и бросать непотушенные спички и сигареты.

Отметим, что с 28 апреля на территории Алтайского края действовал особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры. В середине июня его отменили в связи со стабилизацией обстановки с пожарами.

Отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает допустимость пренебрежения правилами пожарной безопасности, заверили в региональном Минприроды. Специалисты призывают проявлять большую сознательность и оградить себя от нежелательных штрафных санкций, а природу – от губительных последствий.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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