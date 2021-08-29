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Почти 70 тысяч жителей Барнаула смогут заниматься в новом спорткомплексе

, ИА "Амител"
Вячеслав Франк провёл выездное совещание по реализации инвестпроекта

Фото: Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание по вопросу создания физкультурно-оздоровительного комплекса с общим объёмом инвестиций 57,6 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии. Спорткомплекс планируют достроить в начале 2022 года.

На выполнение обязательств соглашения будут направлены средства краевого и городского бюджетов. Значительная доля финансирования обеспечивается за счёт вложений инвестора. Новый спорткомплекс расположится по адресу Взлётная, 2а.

Спорткомплекс станет крупнейшим центром смешанных единоборств в Сибирском федеральном округе, заявил инициатор и инвестор создания комплекса, депутат Барнаульской городской Думы Александр Локтев.

"На первом этаже будет расположен спортивный зал размером 21х36 м, в котором будут проходить тренировки по смешанным единоборствам (ММА), вольной борьбе и кроссфиту. В административном блоке на первом и втором этажах разместят раздевалки, душевые, туалеты, тренерская и другие помещения, необходимые для организации занятий, – уточнил Локтев. – Наш комплекс станет самым крупным в Сибири центром по смешанными единоборствам".

В новом спорткомплексе ежедневно жители краевой столицы смогут тренироваться в комфортных и профессионально оборудованных условиях. Общая площадь центра составит более 1000 кв.м, включая три функциональные спортивные зоны площадью более 700 кв.м, удобные раздевалки, душевые, необходимые вспомогательные помещения.

По словам Франка, услугами спорткомплекса смогут воспользоваться 69 тысяч жителей микрорайона, в том числе 19,5 тысячи человек, проживающих в шаговой доступности.

"У наших граждан появится возможность заниматься смешанными единоборствами в современном и оснащённом зале. Хочу подчеркнуть, что это пример первого государственно-частного партнёрства в сфере спорта в Барнауле, – заявил Франк. – Важно, что в рамках концессионного соглашения предусмотрено бесплатное предоставление спортивного зала для нужд муниципалитета для организации занятий спортом".

Напомним, строительство будет осуществлено в рамках концессионного соглашения в социальной сфере между администрацией города и ООО "Атлант". Подписи под соглашением поставили заместитель главы администрации города по экономической политике Мария Кулагина и директор ООО "Атлант", сооснователь Центра смешанных единоборств Top Team Siberia, депутат Барнаульской гордумы Александр Локтев.

Срок соглашения – 15 лет, при этом объект будет находиться в муниципальной собственности, а бесплатно спорткомплекс могут посещать группы людей, организованные муниципалитетом.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.08.2021 21:33
Пионер

ради приличия бы маску бы на бухлохода бы нацепили

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