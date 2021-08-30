В правительстве назвали сроки получения выплат для пенсионеров

Единовременные выплаты пенсионеры получат на карты 2 сентября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании председателя правительства России Михаила Мишустина с вице-премьерами. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, всего матпомощь получат около 43 миллионов человек.

"Выплата единовременной помощи в один день — это уже сложившаяся, отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек. Еще 12,7 миллиона человек, которые получают пенсии на дому, через "Почту России" или других доставщиков, получат (выплату, — прим. ред.) одновременно с пенсией", — сказала она, подчеркнув, что единовременные выплаты не будут учитываться в доходе семьи и не повлияют на предоставление других мер поддержки.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Деньги получат все, включая работающих и военных пенсионеров.