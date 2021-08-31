Военные перекроют участок трассы в Алтайском крае

Из-за движения военных колонн в Алтайском крае 31 августа перекроют участок трассы. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Движение будет ограничено с 21:00 до 01:30 01.09.2021 на участке автодороги н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – а/д "Подъезд к с. Фирсово" – н.п. Фирсово – а/д "Фирсово – Бобровка – Рассказиха" - н.п. Бобровка – н.п. Рассказиха.
Представители Госавтоинспекции призвали участников дорожного движения с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.
Напомним, что ранее из-за движения военных колонн Чуйский тракт пришлось перекрывать три раза за два дня.
Комментарии
Мне интересно, этим бредом так страдают во всех регионах?!
Ну тема то нужная, только надо как-то заранее и поактивнее об этом оповещать, амик не все читают. По местному радио должно быть оповещение. Сам так чуть не встрял, ехал в Толмачево на самолет в Анталию, турпоездка, 2 часа стояли, на самолет успели, но подергаться пришлось, никак я не рассчитывал на такую задержку.
31.08.2021 09:10
- гость -
Доводится бывать во многих областях и краях, но такое только в Алтайском крае!
31.08.2021 09:42
- гость -
а во многих областях и краях есть точки подобные Сибирскому?
Задолбали
Последний раз перекрывали 27.08.21, писали с 5.00 - 08.00, по факту перекрыли уже после 4.00, встряли в пробку! Кто поедет, учитывайте и берите запас +-2 часа, военные что хотят то и творят.
С такими катаниями не проще чтобы часть была где-нибудь в глубоких долинах Алтайского края? Надо было выбрать самое оживлённое место федеральной трассы поближе к главному военному штабу?
вся власть в стране у силовиков, люди ни кто
31.08.2021 10:04
- гость -
Вы не поверите, в Московском Округе их еще больше (я про точки)! Но дороги там не перекрывают!
Поделитесь тайными знаниями: - Зачем во Власихе дорогу перекрывать?
покупайте вертолёты или по вашему - гелиокоптёры!
Шойгу собрался город строить, а сам дорогу для военных не может построить.