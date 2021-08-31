Военные перекроют участок трассы в Алтайском крае

Из-за движения военных колонн в Алтайском крае 31 августа перекроют участок трассы. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Движение будет ограничено с 21:00 до 01:30 01.09.2021 на участке автодороги н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – а/д "Подъезд к с. Фирсово" – н.п. Фирсово – а/д "Фирсово – Бобровка – Рассказиха" - н.п. Бобровка – н.п. Рассказиха.

Представители Госавтоинспекции призвали участников дорожного движения с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.

Напомним, что ранее из-за движения военных колонн Чуйский тракт пришлось перекрывать три раза за два дня.