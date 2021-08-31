Алтайский край вошёл в топ-5 регионов по количеству самостоятельных банкротств

Алтайский край занял четвёртое место среди субъектов России по количеству самостоятельных банкротств. С сентября прошлого года по июнь нынешнего долги легально списали со 134 человек.

Как сообщает издание UfaTime.ru, первое место по этому показателю заняла Омская область (253 самостоятельных банкрота), второе – Челябинская область (193), третье – Пермский край (136).

Также в десятку вошли Краснодарский край (133), Липецкая (128), Оренбургская (112), Самарская (105) и Калининградская (103) области.

Напомним, что в России с сентября вступил в силу закон о внесудебном банкротстве.

Новый закон расширяет возможности для физлиц, у которых нечем платить по кредитам и займам. Раньше стать банкротом можно было только через арбитражный суд. И стоит это десятки тысяч рублей: расходы на работу финансовых консультантов и экспертов должник должен оплачивать сам.

Внесудебное же банкротство абсолютно бесплатно для должников. Но воспользоваться им смогут лишь физлица с долгами от 50 до 500 тысяч рублей. Если задолженность больше, то, как и прежде, придётся обращаться в суд.