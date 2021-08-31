В Барнауле 1 сентября до вечера частично перекроют улицу Попова

В Барнауле 1 сентября частично перекроют движение по улице Попова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"В связи с проведением работ по восстановлению дорожного полотна после ремонта тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине чётной и нечётной проезжих частей ул. Попова в районе здания № 4а с 9 до 18 часов 1 сентября", – сказано в сообщении мэрии.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при построении маршрута.

Ранее сообщалось, что из-за движения военных колонн в Алтайском крае 31 августа перекроют участок трассы. Движение будет ограничено с 21:00 до 01:30.