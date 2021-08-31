Выпавшая из окна рубцовчанка состоит на учёте в ПНД и была судима за убийство

Выпавшая из окна жительница Рубцовска состоит на учёте в ПНД, а также была судима за убийство и наркотики. Об этом пишет телеграм-канал "112".

Сообщается, что полотно, растянутое спасателями, немного смягчило падение, но не спасло рубцовчанку от травм. Она попала в больницу с сотрясением, переломом челюсти и множественными ушибами.

Напомним, что женщина в свадебном платье выпала из окна многоэтажки на Рубцовском проспекте 30 августа. Она вышла на подоконник окна третьего этажа и некоторое время переговаривалась с теми, кто собрался у дома.

Очевидцы пытались успокоить буйную женщину, но не смогли.