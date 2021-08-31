Полиция задержала всех подозреваемых в краже с пропилом стены в барнаульском ТЦ

Полиция задержала всех подозреваемых в краже золотых и серебряных украшений из ювелирного салона в ТЦ "Лето" в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Напомним, что преступление совершили в ночь с 8 на 9 июля. Злоумышленники вырезали отверстие в стене торгового центра, проникли сначала в парикмахерскую, а после проломили гипсокартонную стену ювелирного магазина. С витрины торговой точки они похитили более тысячи украшений на сумму свыше 4 млн рублей.

В ходе расследования полицейские установили, что налётчики сразу после хищения направились в Новосибирск, а оттуда – в Омскую область.

При обысках у них изъяли часть похищенных украшений, деньги, два ноутбука и легковой автомобиль.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности к аналогичным преступлениям. Все задержанные помещены под стражу.