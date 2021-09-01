ГИБДД Барнаула поддержала идею изменения ПДД для электросамокатов

В ГИБДД Барнаула поддержали идею изменения ПДД для электросамокатов. За последние полгода в Алтайском крае произошло 15 аварий с участием этого вида транспорта.
Как сообщают "Вести Алтай", в ведомстве отметили, что владельцы самокатов всё чаще попадают в аварии. Пункты проката сейчас есть в каждом районе города, а сами средства индивидуальной мобильности набирают всё большую популярность.
Однако арендованный самокат не способен разогнаться больше 20 километров в час, а потому столкновение на такой скорости не опасно для жизни, уверены в ГИБДД. Проблему представляют самокаты, которые продаются в магазинах электроники, – они способны разогнаться до 50 километров в час, а управление такими аппаратами не регулируется законом.
"Надо под контроль брать такие транспортные средства. Потому что есть самокаты мощные, вид передвижения травмоопасный, поэтому их можно по описанию в правилах дорожного движения подвести как мопеды, если мощность электродвигателя у них больше 0,25 киловатта. Поэтому необходимо выполнять требования, как для водителя мопеда: водительское удостоверение, обучение в автошколе соответствующее, защитный мотошлем, экипировка и возраст, конечно", – отметил начальник отделения пропаганды управления ГИБДД Барнаула Геннадий Кузнецов.
При этом проблема электросамокатов актуальна не только для Алтайского края, а для всей России в целом. Ожидается, что поправки в скором времени внесут в правила дорожного движения, а свои предложения также высказывает федеральное Министерство транспорта.
Напомним, что последнее ДТП с участием электросамоката произошло 30 августа. В 08:15 в районе дома № 11 по улице Сухэ-Батора 37-летний водитель автобуса Daimler-Benz наехал на школьника, когда тот переезжал через дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребёнок получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь в горбольнице № 1, госпитализация не потребовалась.
Комментарии
Недавно довелось прокатиться на этой фигне - электросамокате. Какой же он неуклюжий при выполнении маневров! Я не буду спорить и доказывать что-либо, это мое мнение и опыта у меня обращения с этой штукой нет. Но я понял почему столько аварий с самокатами.
Как и любая техника, требует навыков и ответственного обращения.
А к примеру несовершеннолетний в пешеходной зоне на эл. самокате наедет, к примеру, на бабушку с летальным исходом. Кто будет отвечать и по какой статье?
На мой взгляд решение одно - разрешить только в специально отведённых для покатушек местах. А как средство передвижения по городу запретить, хоть по дорогам, хоть по тротуарам, с конфискацией в случае нарушения.
А как средство передвижения по городу запретить, хоть по дорогам, хоть по тротуарам, с конфискацией в случае нарушения.
согласен
за полгода 15 дтп??? это ж капля в море
Все беды от них. Вот вчерась шапку зимнюю осматривал- моль пожрала. А всё от чего? От самокатов этих. Короче, запретить надо. И моль и самокаты.
ломать об телятину владельцев электросамокаты - единственное верное решение
Однако арендованный самокат не способен разогнаться больше 20 километров в час, а потому столкновение на такой скорости не опасно для жизни, уверены в ГИБДД.
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Они ошибаются. Большинство арендованных самокатов имеют ограничения скорости только на бумаге, а реально разгоняются куда больше 20 км/ч.