ГИБДД Барнаула поддержала идею изменения ПДД для электросамокатов

В ГИБДД Барнаула поддержали идею изменения ПДД для электросамокатов. За последние полгода в Алтайском крае произошло 15 аварий с участием этого вида транспорта.

Как сообщают "Вести Алтай", в ведомстве отметили, что владельцы самокатов всё чаще попадают в аварии. Пункты проката сейчас есть в каждом районе города, а сами средства индивидуальной мобильности набирают всё большую популярность.

Однако арендованный самокат не способен разогнаться больше 20 километров в час, а потому столкновение на такой скорости не опасно для жизни, уверены в ГИБДД. Проблему представляют самокаты, которые продаются в магазинах электроники, – они способны разогнаться до 50 километров в час, а управление такими аппаратами не регулируется законом.

"Надо под контроль брать такие транспортные средства. Потому что есть самокаты мощные, вид передвижения травмоопасный, поэтому их можно по описанию в правилах дорожного движения подвести как мопеды, если мощность электродвигателя у них больше 0,25 киловатта. Поэтому необходимо выполнять требования, как для водителя мопеда: водительское удостоверение, обучение в автошколе соответствующее, защитный мотошлем, экипировка и возраст, конечно", – отметил начальник отделения пропаганды управления ГИБДД Барнаула Геннадий Кузнецов.

При этом проблема электросамокатов актуальна не только для Алтайского края, а для всей России в целом. Ожидается, что поправки в скором времени внесут в правила дорожного движения, а свои предложения также высказывает федеральное Министерство транспорта.

Напомним, что последнее ДТП с участием электросамоката произошло 30 августа. В 08:15 в районе дома № 11 по улице Сухэ-Батора 37-летний водитель автобуса Daimler-Benz наехал на школьника, когда тот переезжал через дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребёнок получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь в горбольнице № 1, госпитализация не потребовалась.