Автобус сбил 11-летнего мальчика на электросамокате в Барнауле

В Барнауле 11-летний мальчик на электросамокате попал под колёса автобуса. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.
Авария случилась 30 августа в 08:15 в районе дома № 11 по улице Сухэ-Батора. 37-летний водитель автобуса Daimler-Benz наехал на школьника, когда тот переезжал через дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребёнок получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь в горбольнице № 1, госпитализация не потребовалась. По факту аварии полицейские проводят проверку.
Ранее в Алтайском крае водитель иномарки при обгоне сбил трёх девочек на велосипедах. Одна из них погибла.
Комментарии
запретить автобусы
Пацана конечно жалко.
Но сам несколько раз тормозил колом когда неожиданно вылетают эти самокатчики. С твердым убеждением, что на переходе он под защитой господа и пдд
Выезжаю в сумерках со двора на Ленинский, собираюсь поворачивать направо, синхронно вдоль обочины приближаются самокатчик по движению, велосипедист против движения. Оттормозился, пропустил, но чуть в обе бочины не получил.
Здоровья мальчику и наказать потом его конечно!
Переезжал! А должен был спешиться и пройти пешком по пешеходному переходу!
когда это автобыдло поймёт, что обязано останавливаться перед пешеходным переходом? или хотя бы снижать скорость!
до тех пор пока эти дубины на авто этого не осознают, так и будут людей давить и калечить на пешеходных переходах....
Виталий правила не учил, пешеходный переход потому и пешеходный что по нему пешком идти надо, а кто едет пешеходами не являются)