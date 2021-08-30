Автобус сбил 11-летнего мальчика на электросамокате в Барнауле

В Барнауле 11-летний мальчик на электросамокате попал под колёса автобуса. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария случилась 30 августа в 08:15 в районе дома № 11 по улице Сухэ-Батора. 37-летний водитель автобуса Daimler-Benz наехал на школьника, когда тот переезжал через дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребёнок получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь в горбольнице № 1, госпитализация не потребовалась. По факту аварии полицейские проводят проверку.

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