Убирай или плати. В Барнауле водитель не высадил школьника, которого вырвало в маршрутке

В барнаульской маршрутке № 58 водитель отказался высаживать на нужной остановке школьника, которого вырвало в салоне. О ситуации amic.ru рассказал отец ребёнка.

По словам мужчины, инцидент произошёл 1 сентября, когда мальчик ехал из школы.

"Когда ребёнку нужно было выйти на необходимой остановке, водитель не открыл дверь, сказав, чтобы мой сын заплатил 300 рублей за уборку или убрал за собой, у сына денег не было, и он увёз его до конечной остановки и не выпустил", – рассказал горожанин.

После этого ребёнок позвонил отцу, а тот, в свою очередь, поговорил с водителем. Шофёр при этом заявил, что денег с мальчика не требовал, а просто просил убрать за собой. После словесной перепалки по телефону водитель всё-таки выпустил ребёнка.

"Прошу привлечь внимание мэрии города к таким ситуациям. А водитель лучше бы поинтересовался о здоровье мальчика и предложил вызвать медпомощь", – добавил он.

Ранее водитель барнаульской маршрутки не пустил в салон пассажирку и уехал с её дочерью.