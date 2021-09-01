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Убирай или плати. В Барнауле водитель не высадил школьника, которого вырвало в маршрутке

, ИА "Амител"
Мужчина отвёз ребёнка до конечной остановки и не выпускал, пока не поговорил с его отцом
Фото предоставил читатель amic.ru

Фото предоставил читатель amic.ru

В барнаульской маршрутке № 58 водитель отказался высаживать на нужной остановке школьника, которого вырвало в салоне. О ситуации amic.ru рассказал отец ребёнка.

По словам мужчины, инцидент произошёл 1 сентября, когда мальчик ехал из школы.

"Когда ребёнку нужно было выйти на необходимой остановке, водитель не открыл дверь, сказав, чтобы мой сын заплатил 300 рублей за уборку или убрал за собой, у сына денег не было, и он увёз его до конечной остановки и не выпустил", – рассказал горожанин.

После этого ребёнок позвонил отцу, а тот, в свою очередь, поговорил с водителем. Шофёр при этом заявил, что денег с мальчика не требовал, а просто просил убрать за собой. После словесной перепалки по телефону водитель всё-таки выпустил ребёнка.

"Прошу привлечь внимание мэрии города к таким ситуациям. А водитель лучше бы поинтересовался о здоровье мальчика и предложил вызвать медпомощь", – добавил он.

Ранее водитель барнаульской маршрутки не пустил в салон пассажирку и уехал с её дочерью.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

1.09.2021 16:05
Виктор

И никто из пассажиров,
Как обычно,
Не вступился

1.09.2021 16:11
- гость -

Виктор, а Вы бы стали убирать блевотину?

1.09.2021 16:24
- гость -

двоякое мнение, подумаю потом напишу

1.09.2021 16:28
ПЕТР

Всё неоднозначно.. Для продожания работы необходимо убрать - возмущаться будут пассажиры! Убрать самому - сойти с маршрута, потерять деньги и получить нагоняй от хозяина.

1.09.2021 16:29
- гость -

Тут уже статьей может водителю отрыгнуться...
Чисто бы своим скудным умишкой пораскинул.

УК РФ Статья 127. Незаконное лишение свободы.
1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением...

1.09.2021 16:34
- гость -

Уголовочка ему корячется.

1.09.2021 16:35
средний ЧЭК

правильно было бы . убрать самому водителю . пацана отдать родителю и позвонить отцу. вдруг ему плохо . передать из рук в руки. НО МЫ ЖЕ ВСЕ ГОНИМСЯ ЗА ПОГАНЫМИ ДЕНЬГАМИ !!!

1.09.2021 16:41
- гость -

уголовочка... ну насмешили, еще скажите пожизненное

1.09.2021 16:43
- гость -

1.09.2021 16:41
- гость -

пожизненное нет конечно, но условный, хотя бы с годик, схватить реально.

1.09.2021 16:43
- гость -

Насвая в честь 1 сентября обожрался?

1.09.2021 16:44
гiсть

также ребенка надо на трезвость проверить, все же праздник, 1 сентября, а возраст не указан. ему может быть и 18 лет

1.09.2021 16:45
- гость -

1.09.2021 16:29
- гость -
А вы на оборзели со своей 127? Воришек ли поймают, хулиганов ли, или как здесь нагадившего в автобусе, начинается вой - незаконное лишение свободы! Пора отменять все установленные за последние 30 лет права онижедетей и онижеродителей и чётко устанавливать - в школе главный учитель, в автобусе - водитель и кондуктор, в магазине - продавец и охранник, а не оборзевшие чадушки вместе со своими родителями. С детства должны понимать, что за любые поступки нужно отвечать, иначе потом не только окружающим, но и своим родителям на голову гадить будут.

1.09.2021 16:46
- гость -

Категория С с 21 года.

1.09.2021 16:46
- гость -

2020 год. Марийка на Докучаево. Около урны блюет зеленой жижей пацан в форменной одежде. Привет, 1 сентября! Здравствуй, Школа. Насвай не наркотик! Правда же...

1.09.2021 16:47
- гость -

Какая разница блевотина это или просто мусор. Салон должен быть чистым, и это должен обеспечить бизнес а не пассажиры или водитель. Какой закон пацан нарушил? Просто рефлекс сработал. Если этих водителей владелец нагибает как девочек за чистоту в салоне (хотя их дело только рулить) то это их проблемы. Не хотят свои права отстаивать- ну как хотят, что поделать. Пусть блевотину убирают.

1.09.2021 16:47
- гость -

А вы на оборзели со своей 127?

ВОДИТЕЛЬ ВОССТАЛ !!! ))))))

1.09.2021 16:47
- гость -


1.09.2021 16:45
- гость -
Да бесполезно вы так... в век яжмамок и пополизства их дитяток.

1.09.2021 16:53
- гость -

ему может быть и 18 лет
Да тут многие просто долбанулись со своим 18-летием. Думают, что до этого времени все подростки просто ни-ни! Да они уже попробовали во много раз больше вас. Уважаемые яжмапки!

1.09.2021 16:57
гiсть

я почему про 18 написал - раз возраст не написали, это неспроста
да и отец крутой у него, маршрутчика по телефону напугал
наверное, до этого ребенок БМВ разбил, и вынужден, пока машину не восстановили, ездить на газели

1.09.2021 17:00
Жоржик

Правильно сделал водила, наблевал пацан - должен убрать или оплатить работу уборщика. Или пусть его папашка приезжает и вылизывает. Может яжемамку свою тоже прихватить, пусть вместе чистят, лижут.

1.09.2021 17:01
- гость -

гiсть, соррян, если чем задел! Ничего личного.

1.09.2021 17:03
- гость -

Жоржик, верно! А другие пассажиры должны нюхать это блевантину святого пОдростка? Или водиле ехать на мойку и терять заработок?

1.09.2021 17:27
- гость -

наблевал-убирай... водитель не обязан убирать эту дрянь...

1.09.2021 17:36
- гость -

Уборка салона входит в стоимость билета.. водитель помоет, не сломается. Либо уборщица штатная помоет..

1.09.2021 17:39
- гость -

Родителю нужно было подъехать вместе с полицией к этому шофёру , и всё бы решилось быстро и просто , А для уборки автобуса есть( обязаны быть ) уборщицы и если их нет это уже вопросы к хозяину сего гадюшника Водиле и хозяину штраф и покрупнее чтобы про закон не забывали .

1.09.2021 17:54
- гость -

При должной смекалке адвоката можно бы водилу расписать под захват заложника в составе группы (с владельцем автобуса)

1.09.2021 18:21
Анна

Это издержки работы. Убирать салон все ж таки должен водитель. Его действия в данном случае подпадают под действие УК РФ.

Представляю, какое унижение пережил пацан. Вырвало в маршрутке - само по себе ужасно, не будешь знать, куда себя деть. Еще и водитель устроил издевательство натуральное. Нет чтобы быстренько остановиться, убрать и продолжить работу. Сфера обслуживания. И не такое бывает.

Читаю комментарии - волосы дыбом. "Святой подросток", "яжемамки", "дитятко"... Люди морально деградировали. Страшнее, чем блевотина в салоне маршрутки, блевотина в головах. Люди, с вами стало страшно жить рядом. Вы хуже зверья.

1.09.2021 21:06
- гость -

Мужчины-комментаторы прям насмешили. Поборники морали, большинство дома за собой не убирают и являются абсолютными бытовыми инвалидами. На мальчишку зато напали. Если бы бомж тоже самое сделал, то ни у кого претензий не было бы. Секрет прост - вас не любили в детстве, и вы боитесь, что у кого-то это не так.

1.09.2021 22:39
South

Водитель, конечно, недоумок. Человека вырвало, ему плохо и явно не до уборки. По-хорошему, нужно вызвать мед.помощь, а не заниматься незаконным удержанием.

1.09.2021 22:40
South

1.09.2021 17:27
- гость -
наблевал-убирай... водитель не обязан убирать эту дрянь...
--------
Еще один недоумок. Когда ты траванешься и тебя вырвет в больнице, попробуй сам убирать за собой, несмотря на то, что тебе плохо. Нет же, будешь стонать и принимать вид умирающего.

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