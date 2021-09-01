Бийский инваспортсмен Егор Ефросинин взял серебро на Паралимпиаде в Токио

Бийский инваспортсмен Егор Ефросинин выиграл серебряную медаль в заплыве на 100 метров брассом. Ему удалось преодолеть дистанцию за 1 минуту 16,43 секунды.

Первым финишировал колумбиец Карлос Серрато Зарате (1 минута 12,01 секунды). Алтайский пловец немного опередил австралийца Блейка Кокрейна – паралимпиец стал третьим с результатом 1 минута 16,97 секунды.

3 сентября Ефросинин поборется за награду на дистанции 50 метров баттерфляем.

Напомним, что 30 августа алтайский паралимпиец Роман Жданов выиграл бронзовую медаль в плавании на 200 метров вольным стилем. До этого бийчанин завоевал золото в заплыве на 150 метров комплексом (в которой паралимпиец установил мировой рекорд) и золото на 50 метров брассом. Также Жданов выиграл бронзовую медаль на заплыве 100 метров вольным стилем.