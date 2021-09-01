В ГИБДД рассказали подробности наезда на 10-летнего мальчика женщиной-водителем

Полиция проводит проверку по факту ДТП с наездом на несовершеннолетнего в районе дома № 41 по улице Балтийской в Барнауле. В 12:50 1 сентября 41-летняя женщина-водитель за рулём Mazda 6 наехала на 10-летнего мальчика.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по краевой столице, в результате происшествия пешеход получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время на месте работают сотрудники ведомства. Проводится проверка.

Напомним, что, по словам очевидцев, автомобилистка перепутала педали и вместо тормоза нажала на газ, из-за чего и наехала на ребёнка.