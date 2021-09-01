Соцсети: женщина-водитель перепутала педали и наехала на ребёнка в Барнауле

Женщина-водитель перепутала педали и наехала на мальчика во дворе одного из домов на улице Балтийской. Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, ребёнок выжил после ДТП и его увезла скорая.

По словам свидетелей, автомобилистка вместо педали тормоза нажала на педаль газа. Подробности происшествия и состояние ребёнка уточняются.

Напомним, что в Барнауле 11-летний мальчик на электросамокате попал под колёса автобуса. Авария случилась 30 августа в 08:15 в районе дома № 11 по улице Сухэ-Батора. 37-летний водитель автобуса Daimler-Benz наехал на школьника, когда тот переезжал через дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.