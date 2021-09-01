Соцсети: женщина-водитель перепутала педали и наехала на ребёнка в Барнауле

Женщина-водитель перепутала педали и наехала на мальчика во дворе одного из домов на улице Балтийской. Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, ребёнок выжил после ДТП и его увезла скорая.
По словам свидетелей, автомобилистка вместо педали тормоза нажала на педаль газа. Подробности происшествия и состояние ребёнка уточняются.
Напомним, что в Барнауле 11-летний мальчик на электросамокате попал под колёса автобуса. Авария случилась 30 августа в 08:15 в районе дома № 11 по улице Сухэ-Батора. 37-летний водитель автобуса Daimler-Benz наехал на школьника, когда тот переезжал через дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.
Комментарии
Почему сообщения о ДТП стали появляться так часто?
Надо срочно принимать действенные меры!
Почему сообщения о ДТП стали появляться так часто?
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1. Ужасное качество обучения.
2. Относительно легкая покупка прав в наше время.
3. Женщина за рулем - ЗЛО
Женщина за рулем - ЗЛО
бггг
Особенно глядя на статистику ДТП с смертельным исходом.
На долю мужчин приходится 81% аварий с жертвами и пострадавшими, на долю женщин — 19%.
с такой ямой на дороге не удивительно
3. Женщина за рулем - ЗЛО
Абсолютно согласен !
Особенно глядя на статистику ДТП с смертельным исходом.
На долю мужчин приходится 81% аварий с жертвами и пострадавшими, на долю женщин — 19%.
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Учитывая последние резонансные случаи, ваша статистика неверна.
Нет, я не отрицаю, что есть женщины, которые прекрасно управляют авто, но таких крайне мало.
Итак:
Количество женщин-водителей 3 070 000
Количество мужчин-водителей 31 990 000
Общее количество ДТП 187 098
Соотношение ДТП по вине женщин/мужчин 1/7, т.е.
Женщина виновата в 1/7=14% всех ДТП.
Мужчина виноват в 6/7= 86% всех ДТП.
Вычисления:
Количество ДТП по вине женщин-водителей = 187 098*14/100= 26 194
Количество ДТП по вине мужчин-водителей = 187 098*86/100= 160 904
Соотношения (количества ДТП по вине женщин-водителей / количество женщин-водителей = 26194/3070000)*100=0,85%
Соотношения (количества ДТП по вине мужчин-водителей / количество мужчин-водителей = 160 904/31 990 000)*100=0,50%
Итак:
0,85% женщин-водителей виновны в ДТП
0,50% мужчин-водителей виновны в ДТП.
Женщины-водители опаснее мужчин-водителей в 0,85/0,50= в 1,7 раза.
Так что Увы, увы...
1.09.2021 16:28
- гость -
3. Женщина за рулем - ЗЛО
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А мужчина - добро?
Родственницу именно мужик за рулем сбил на пешеходном переходе. Что-то заклинило у него в голове, и он втопил педаль газа на полную и вывернул руль на родственницу.
1.09.2021 17:03
Жоржик
3. Женщина за рулем - ЗЛО
Абсолютно согласен !
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Абсолютный неудачник, вот и согласен.
1.09.2021 18:46
Kertis
Женщины-водители опаснее мужчин-водителей в 0,85/0,50= в 1,7 раза.
Так что Увы, увы...
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И еще один недоумок со счётами