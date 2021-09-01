Союз журналистов России подготовит поправки в закон об иноагентах

Члены Союза журналистов России (СЖР) готовят поправки в закон об иноагентах, сообщил председатель организации Владимир Соловьёв.

"У нас есть свои предложения по поводу поправок в этот закон… Я думаю, что стоит обязательно уже с новым составом Госдумы по информационной политике это обсудить", – сказал Соловьёв в беседе с РИА Новости, отметив, что поправки ещё не подготовлены.

Ранее телеканал "Дождь" (признан иноагентом в России) и главреды ряда СМИ опубликовали открытое обращение к властям РФ. В нём они предложили 12 поправок в закон об иноагентах, а также попросили аннулировать список СМИ, признанных таковыми.

Напомним, что Минюст включил в список иноагентов телеканал "Дождь" 20 августа. Представители канала заявили, что будут обжаловать решение.