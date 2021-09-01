Сергей Собянин развеял миф о кормящей Москву России

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг утверждение о том, что "москвичи жируют" за счёт всей страны. Об этом он заявил во время марафона "Новое знание", пишет РИА Новости.

По словам градоначальника, большую часть денег Москва перечисляет в федеральный бюджет. И этого хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов перечислять регионам.

"То есть Москва является крупнейшим донором страны", – сказал он, подчеркнув, что в 2020 году москвичи отдали другим регионам 800 млрд рублей, а себе оставили 890 млрд.

"Практически половина своих денежек, которые они отчисляют, отдают другим жителям страны. Не забирают от них, а отдают – пенсионерам, людям которые идут в поликлиники и больницы", – отметил столичный мэр.

В 2018 году Сергей Собянин уже заявлял, что Москва кормит другие регионы, а не наоборот.