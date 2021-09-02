Школьник поправил Путина во время разговора об истории на открытом уроке

Воркутинский школьник поправил Владимира Путина во время открытого урока в рамках марафона "Новое знание" в детском центре "Океан". Об этом сообщает РИА Новости.

Обсуждая возможность введения в школьных учебниках QR-кодов, президент России привёл в пример проводимую Петром I войну со Швецией, которую он назвал семилетней.

"Не сочтите за мою как бы... В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война", – поправил главу государства школьник.

Владимир Путин поблагодарил ребёнка за дельное замечание, после чего продолжил рассуждать на историческую тему.

Напомним, что в рамках визита в "Океан" Путин поздравил школьников с началом учебного года.