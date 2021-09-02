Школьник поправил Путина во время разговора об истории на открытом уроке

Воркутинский школьник поправил Владимира Путина во время открытого урока в рамках марафона "Новое знание" в детском центре "Океан". Об этом сообщает РИА Новости.
Обсуждая возможность введения в школьных учебниках QR-кодов, президент России привёл в пример проводимую Петром I войну со Швецией, которую он назвал семилетней.
"Не сочтите за мою как бы... В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война", – поправил главу государства школьник.
Владимир Путин поблагодарил ребёнка за дельное замечание, после чего продолжил рассуждать на историческую тему.
Напомним, что в рамках визита в "Океан" Путин поздравил школьников с началом учебного года.
Комментарии
Дед поплыл
Каждому человеку свойственно ошибаться, но только глупцу свойственно упорствовать в ошибке.
2.09.2021 09:33
- гость -
Дед поплыл
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Это старческое уже!
А за школьником уже выехали, ибо нефиг...
/шутка/
Ну как бы школьник прав: Семилетняя война - это отдельная история, так называется колониальная война в Европе и Америке. Хотя здесь важен контекст, которого мы не знаем: возможно, Путин не называл войну со Швецией Семилетней, а просто указал на ее длительность, например: "в ходе семилетней войны". Но в любом случае, молодцы оба - и школьник, и президент!
В других местах пишут, что Владимир Путин сказал ребёнку конституционное спасибо.
Войну называли раньше в советских учебниках так, а в современных по другому. Кто тут не прав??
Наверное те кто переписывает историю.
2.09.2021 10:25
- гость -
Северная война — это же 21 год с 1700 по 1721. 3 раза по 7
уже выехали, ибо нефиг...
/шутка/
а нифига.. стоит проследить за ним - втихушку выгонят из школы под любым предлогом
2.09.2021 10:20
- гость -
Северная война, со шведами. длилась 21 год.
У Вовы с нормальными пацанами такая "шляпа" не пройдет.
Заклюет бесхребетная амеба теперь парня. Только в сказке толпа может подхватить утверждение ребёнка о том, что царь голый. У нас упорно будут продолжать хвалить наряд царя.
Все, что показывают нам по Путена Зомбоящику тщательно отрепетировано и все говорят то, что должны были сказать. Смысл это обсуждать
Все, что показывают нам по Путена Зомбоящику тщательно отрепетировано и все говорят то, что должны были сказать. Смысл это обсуждать
2.09.2021 12:15
Читатель
1. Вы лично присутствовали на репетициях?
2. Пытаетесь убедить всех в своем маразме? Зачем? Если только чтобы вам побыстрее оказались соответствующую помощь.
P.S. Вообще когда 68 летний человек может попутать название давних малоизвестных исторических событий это бывает и это нестрашно, но когда на глазах деградирует молодёжь, которая этого не понимает, это реально страшно.