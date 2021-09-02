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Директор воркутинской школы назвала наглостью замечание школьника Путину

, ИА "Амител"
По её мнению, поправлять президента нельзя
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева отчитала ученика, поправившего Владимира Путина в разговоре об истории на открытом уроке. Об этом сообщает издание "Подъём".

"Наверное, это сочетание молодости, когда ещё существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определённых результатов", – сказала директор школы.

По её словам, молодым людям присуща определённая наглость, а ей сделать замечание самому Путину не позволил бы возраст.

Рябцева характеризовала школьника как хорошего ученика с активной гражданской позицией. 

Напомним, что в ходе встречи со школьниками Владимир Путин назвал Северную войну, которую вел Петр I, Семилетней. На это отреагировал один из присутствующих на встрече с главой государства школьников. Мальчик поправил президента, а Путин поблагодарил его за уточнение.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.09.2021 10:03
krash

Маладец пацан. А директору школы должно быть стыдно, что готова лизать одно место другим людям.
Вот так со школы учат детей затыкать рот перед всякими стариками

2.09.2021 10:04
- гость -

Холуй по жизни эта директрисса.

2.09.2021 10:05
Виктор

Она не могла промолчать?

2.09.2021 10:10
- гость -

есть просто ботаны, а есть ботаны-выскачи, которые постоянно Я-кают, поправляют учителей и что-то доказывают.
Молодец, что знает, но...

2.09.2021 10:11
- гость -

Путин пока не царь, чтобы перед ним приклоняться, и не будет им народ его поставит на место

2.09.2021 10:12
Прохожий

Грамотно директриса от школьника открестилась..

2.09.2021 10:16
ПЕТР

Вообще то прав и Президент и школьник. Северная война иногда именуется и Семилетней. Другой вопрос, что директору не стоило давать комментарий.

2.09.2021 10:18
Виктор

А даже если человек в прямом подчинении у начальника, он что, не может ему сказать "Виктор Палыч, правильно говорить не звОнит, а звонИт"?

2.09.2021 10:20
- гость -

Между прочим холуйство породило интересное безграмотное слово возбУждено, вместо возбужденО. История уходит к безграмотному колхознику министру СССР, которого никто не поправлял его в слове возбУждено, более того холуйство заставило людей говорить также. С тех пор юристы говорят возбУждено да еще и отмазку придумали что это юр. термин)))

2.09.2021 10:22
- гость -

Детская непосредственность превращается иногда во взрослую беспардонность. Поправить можно и президента , если он не прав, однако в таком молодом возрасте часто демонстрируют недостаток знаний.
Снисходительно относятся к детям все.

2.09.2021 10:22
- гость -

Ну и дура!

2.09.2021 10:28
- гость -

в этой стране с детства учат молчат и не высовываться

2.09.2021 10:35
гiсть

нет тут ничего плохого, что ребенок поправил учителя.
а вот заявление о "активной гражданской позиции" молодого человека - это уже начинается политика

2.09.2021 10:39
- гость -

2.09.2021 10:28
- гость -
А ты из какой страны высунулся?

2.09.2021 10:41
Виктор

Мальчик, ты хочешь быть прав или счастлив?

2.09.2021 10:45
- гость -

"Выдави из себя раба" - нужно было, чтобы сломать советскую власть. Пришли к тому, что ныне раба в себе надо культивировать с детства.

2.09.2021 10:54
средний ЧЭК

НАДО УВОЛИТЬ ДИРЕКТОРА ВОРКУТИНСКОЙ ШКОЛЫ.

2.09.2021 10:55
- гость -

2.09.2021 10:16
ПЕТР
Петя как так? Северная война длилась 21 год - с 1700 по 1721 г.

2.09.2021 11:03
- гость -

Молодец парень. Из таких потом и вырастают мужики, которые не боятся прямо высказывать свою точку зрения. По поводу позиции директора приходится сожалеть, ибо, если она к своему возрасту поняла только то, что лизать ж-пу чиновнику безопаснее и спокойнее, то, что здесь можно сказать. Жаль, что такие люди возглавляют школы.

2.09.2021 11:05
- гость -

Стыдно за директрису.. Задницу лижет.

2.09.2021 11:09
Гость

А мальчик просто быдло.

2.09.2021 11:19
- гость -

А мальчик то из будущего&#129315;

2.09.2021 11:19
- гость -

Не зря именно ребенок в сказке прокричал, что "Король-то голый", пока взрослые тряслись от страха и жадности. Молодец, парень!

2.09.2021 11:22
Ледокол

Это единственный человек за последние 20 лет который "поправил" Путина и пока не отправился в Воркуту...
Гордится надо...

2.09.2021 11:22
- гость -

А что такого,что человек поправил другого ? Вежливо и корректно

2.09.2021 11:23
- гость -

2.09.2021 11:09
Гость
А мальчик просто быдло.
--------
С чего вдруг? "Сократ мне друг, но истина дороже" (Платон)

2.09.2021 11:36
АБОРИГЕН

Это не самое страшное, что придется поправлять за этим фигурантом.
Директор повел себя ожидаемо, как жалкое ничтожество.

2.09.2021 11:46
Гость

11:23, но Президент ему не друг. А чувство такта, а этикет? Мальчик не слышал о таких понятиях? Часто бывает, что хочешь вставить свои 5 коп., но останавливаешь себя - из уважения к собеседнику, возраста, не своевременности замечания и т.д. Такой мальчик везде и всех будет поправлять - и в Армии, и в институте, и в ОТ, и на работе. Это будет позиционироваться, как хамство. Кстати, Президент и не ошибся - существует 2 понятия.

2.09.2021 11:48
Cправедливый

Боооооожееее, Цааааааряяяяяя храни.....!

2.09.2021 11:55
- гость -

2.09.2021 11:03
- гость -
Что у вас в голове???
везде видите лизание поп, вам лечитьсЯ пора.
это обычная вежливость воспитанного человека.

2.09.2021 11:56
- гость -

11:45, а с чего ты взял, что лжеца и вора надо уважать только из-за возраста и занимаемой должности?

2.09.2021 12:01
гiсть

еще можно посмотреть видео, как Кличко подтягивается на турнике и его действия оценивает женщина за кадром. Кличко разговаривает с ней, окружающим людям это нравится, все смеются. там вот точно хамство

2.09.2021 12:01
- гость -

2.09.2021 11:46
Гость
11:23, но Президент ему не друг. А чувство такта, а этикет? Мальчик не слышал о таких понятиях? Часто бывает, что хочешь вставить свои 5 коп., но останавливаешь себя - из уважения к собеседнику, возраста, не своевременности замечания и т.д. Такой мальчик везде и всех будет поправлять - и в Армии, и в институте, и в ОТ, и на работе. Это будет позиционироваться, как хамство. Кстати, Президент и не ошибся - существует 2 понятия.
----------------
Мальчик не нарушил этикет. Он ерзал на месте, слушая Путина. Путин САМ к нему обратился с вопросом, не хочет ли он что-то сказать. Мальчик ответил.
А вы бы трусливо промолчали? "Ой, я ничего не хотела сказать, я в великом волнении, слушая такого великого человека, как вы".

2.09.2021 12:01
Лёха

Просто и мальчик и президент знали, что 1 сентября - День знаний.
А в День знаний принято доложить о знании.

Директор просто забыла традицию.

2.09.2021 12:04
- гость -


2.09.2021 11:56
- гость -


ты не переживай, тебя никто и не уважает. и возраст у тебя сопляковский и должность никакая.

2.09.2021 12:24
- гость -

Директор просто трус. Надо гордится такими учениками. За такими будущее.

2.09.2021 12:45
гость

уволить директора! воспитывает пресмыкателей, противно. как все прогибаются перед каждым должностным лицом, это они должны заискивать перед народом, что бездельничают за такие зарплаты

2.09.2021 12:59
Виктор

Интересно то, что Путин к этому нормально отнёсся. Он же не побагровел, не затопал ногами, не закричал "Да как вы смеете меня поправлять?!". И даже не обиделся. Обычная ситуация.

А вот директриса решила придать этому рабочему моменту свой новый виток...

Будет мудро, если её сейчас остановят. Например, появится комментарий пресс-секретаря Президента

2.09.2021 13:15
гость

Хоспидя, ну не расслышал что суфлёр в наушник сказал "северная", ляпнул "семилетняя". У многих с возрастом слух снижается. Нужно с пониманием отнестись, а не истории раздувать.

2.09.2021 13:29
- гость -

Путин это воспринял как настоящий мужчина.

2.09.2021 14:03
Павсекакий

"Путин это воспринял как настоящий мужчина."
----
После всех его погонял по разным поводам, после аквадискотеки с золотым ёршиком и "убийцы" от Байдена глупо показывать обиду на пацана при людях. Все, кто обижал вову так или иначе наказываются попозже. "Месть - блюдо, которое подают холодным"(с). И что будет дальше с мальчиком мы пока не знаем

2.09.2021 14:15
- гость -

При всех зачем президенту было делать замечание? Надо было отозвать его в сторонку и там сказать ему, как он не прав.

2.09.2021 14:18
- гость -

И что будет дальше с мальчиком мы пока не знаем

Его съедят

2.09.2021 14:24
- гость -

Мировоззрение директора подсказывает, что все должны быть рабами, ведь даже президент работает как раб на галерах

2.09.2021 14:44
- гость -

Что случилось-то, что целый ор устроили? Путин перепутал, мальчик поправил, Путин ему сказал спасибо, учительница напомнила про правила этикета, имеет право. Вот и всё на этом можно ставить точку. А хай подняли на пустом месте.

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