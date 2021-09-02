Директор воркутинской школы назвала наглостью замечание школьника Путину

Директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева отчитала ученика, поправившего Владимира Путина в разговоре об истории на открытом уроке. Об этом сообщает издание "Подъём".
"Наверное, это сочетание молодости, когда ещё существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определённых результатов", – сказала директор школы.
По её словам, молодым людям присуща определённая наглость, а ей сделать замечание самому Путину не позволил бы возраст.
Рябцева характеризовала школьника как хорошего ученика с активной гражданской позицией.
Напомним, что в ходе встречи со школьниками Владимир Путин назвал Северную войну, которую вел Петр I, Семилетней. На это отреагировал один из присутствующих на встрече с главой государства школьников. Мальчик поправил президента, а Путин поблагодарил его за уточнение.
Комментарии
Маладец пацан. А директору школы должно быть стыдно, что готова лизать одно место другим людям.
Вот так со школы учат детей затыкать рот перед всякими стариками
Холуй по жизни эта директрисса.
Она не могла промолчать?
есть просто ботаны, а есть ботаны-выскачи, которые постоянно Я-кают, поправляют учителей и что-то доказывают.
Молодец, что знает, но...
Путин пока не царь, чтобы перед ним приклоняться, и не будет им народ его поставит на место
Грамотно директриса от школьника открестилась..
Вообще то прав и Президент и школьник. Северная война иногда именуется и Семилетней. Другой вопрос, что директору не стоило давать комментарий.
А даже если человек в прямом подчинении у начальника, он что, не может ему сказать "Виктор Палыч, правильно говорить не звОнит, а звонИт"?
Между прочим холуйство породило интересное безграмотное слово возбУждено, вместо возбужденО. История уходит к безграмотному колхознику министру СССР, которого никто не поправлял его в слове возбУждено, более того холуйство заставило людей говорить также. С тех пор юристы говорят возбУждено да еще и отмазку придумали что это юр. термин)))
Детская непосредственность превращается иногда во взрослую беспардонность. Поправить можно и президента , если он не прав, однако в таком молодом возрасте часто демонстрируют недостаток знаний.
Снисходительно относятся к детям все.
Ну и дура!
в этой стране с детства учат молчат и не высовываться
нет тут ничего плохого, что ребенок поправил учителя.
а вот заявление о "активной гражданской позиции" молодого человека - это уже начинается политика
2.09.2021 10:28
- гость -
А ты из какой страны высунулся?
Мальчик, ты хочешь быть прав или счастлив?
"Выдави из себя раба" - нужно было, чтобы сломать советскую власть. Пришли к тому, что ныне раба в себе надо культивировать с детства.
НАДО УВОЛИТЬ ДИРЕКТОРА ВОРКУТИНСКОЙ ШКОЛЫ.
2.09.2021 10:16
ПЕТР
Петя как так? Северная война длилась 21 год - с 1700 по 1721 г.
Молодец парень. Из таких потом и вырастают мужики, которые не боятся прямо высказывать свою точку зрения. По поводу позиции директора приходится сожалеть, ибо, если она к своему возрасту поняла только то, что лизать ж-пу чиновнику безопаснее и спокойнее, то, что здесь можно сказать. Жаль, что такие люди возглавляют школы.
Стыдно за директрису.. Задницу лижет.
А мальчик просто быдло.
А мальчик то из будущего🤣
Не зря именно ребенок в сказке прокричал, что "Король-то голый", пока взрослые тряслись от страха и жадности. Молодец, парень!
Это единственный человек за последние 20 лет который "поправил" Путина и пока не отправился в Воркуту...
Гордится надо...
А что такого,что человек поправил другого ? Вежливо и корректно
2.09.2021 11:09
Гость
А мальчик просто быдло.
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С чего вдруг? "Сократ мне друг, но истина дороже" (Платон)
Это не самое страшное, что придется поправлять за этим фигурантом.
Директор повел себя ожидаемо, как жалкое ничтожество.
11:23, но Президент ему не друг. А чувство такта, а этикет? Мальчик не слышал о таких понятиях? Часто бывает, что хочешь вставить свои 5 коп., но останавливаешь себя - из уважения к собеседнику, возраста, не своевременности замечания и т.д. Такой мальчик везде и всех будет поправлять - и в Армии, и в институте, и в ОТ, и на работе. Это будет позиционироваться, как хамство. Кстати, Президент и не ошибся - существует 2 понятия.
Боооооожееее, Цааааааряяяяяя храни.....!
2.09.2021 11:03
- гость -
Что у вас в голове???
везде видите лизание поп, вам лечитьсЯ пора.
это обычная вежливость воспитанного человека.
11:45, а с чего ты взял, что лжеца и вора надо уважать только из-за возраста и занимаемой должности?
еще можно посмотреть видео, как Кличко подтягивается на турнике и его действия оценивает женщина за кадром. Кличко разговаривает с ней, окружающим людям это нравится, все смеются. там вот точно хамство
2.09.2021 11:46
Гость
11:23, но Президент ему не друг. А чувство такта, а этикет? Мальчик не слышал о таких понятиях? Часто бывает, что хочешь вставить свои 5 коп., но останавливаешь себя - из уважения к собеседнику, возраста, не своевременности замечания и т.д. Такой мальчик везде и всех будет поправлять - и в Армии, и в институте, и в ОТ, и на работе. Это будет позиционироваться, как хамство. Кстати, Президент и не ошибся - существует 2 понятия.
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Мальчик не нарушил этикет. Он ерзал на месте, слушая Путина. Путин САМ к нему обратился с вопросом, не хочет ли он что-то сказать. Мальчик ответил.
А вы бы трусливо промолчали? "Ой, я ничего не хотела сказать, я в великом волнении, слушая такого великого человека, как вы".
Просто и мальчик и президент знали, что 1 сентября - День знаний.
А в День знаний принято доложить о знании.
Директор просто забыла традицию.
2.09.2021 11:56
- гость -
ты не переживай, тебя никто и не уважает. и возраст у тебя сопляковский и должность никакая.
Директор просто трус. Надо гордится такими учениками. За такими будущее.
уволить директора! воспитывает пресмыкателей, противно. как все прогибаются перед каждым должностным лицом, это они должны заискивать перед народом, что бездельничают за такие зарплаты
Интересно то, что Путин к этому нормально отнёсся. Он же не побагровел, не затопал ногами, не закричал "Да как вы смеете меня поправлять?!". И даже не обиделся. Обычная ситуация.
А вот директриса решила придать этому рабочему моменту свой новый виток...
Будет мудро, если её сейчас остановят. Например, появится комментарий пресс-секретаря Президента
Хоспидя, ну не расслышал что суфлёр в наушник сказал "северная", ляпнул "семилетняя". У многих с возрастом слух снижается. Нужно с пониманием отнестись, а не истории раздувать.
Путин это воспринял как настоящий мужчина.
"Путин это воспринял как настоящий мужчина."
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После всех его погонял по разным поводам, после аквадискотеки с золотым ёршиком и "убийцы" от Байдена глупо показывать обиду на пацана при людях. Все, кто обижал вову так или иначе наказываются попозже. "Месть - блюдо, которое подают холодным"(с). И что будет дальше с мальчиком мы пока не знаем
При всех зачем президенту было делать замечание? Надо было отозвать его в сторонку и там сказать ему, как он не прав.
И что будет дальше с мальчиком мы пока не знаем
Его съедят
Мировоззрение директора подсказывает, что все должны быть рабами, ведь даже президент работает как раб на галерах
Что случилось-то, что целый ор устроили? Путин перепутал, мальчик поправил, Путин ему сказал спасибо, учительница напомнила про правила этикета, имеет право. Вот и всё на этом можно ставить точку. А хай подняли на пустом месте.