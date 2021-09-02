Директор воркутинской школы назвала наглостью замечание школьника Путину

Директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева отчитала ученика, поправившего Владимира Путина в разговоре об истории на открытом уроке. Об этом сообщает издание "Подъём".

"Наверное, это сочетание молодости, когда ещё существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определённых результатов", – сказала директор школы.

По её словам, молодым людям присуща определённая наглость, а ей сделать замечание самому Путину не позволил бы возраст.

Рябцева характеризовала школьника как хорошего ученика с активной гражданской позицией.

Напомним, что в ходе встречи со школьниками Владимир Путин назвал Северную войну, которую вел Петр I, Семилетней. На это отреагировал один из присутствующих на встрече с главой государства школьников. Мальчик поправил президента, а Путин поблагодарил его за уточнение.