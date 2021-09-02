Против барнаульских бизнесменов прекратили дела об "откате" экс-главе Минздрава Алтая

Городской суд Горно-Алтайска закрыл уголовные дела глав барнаульских компаний-поставщиков медоборудования Владимира Рогова (гендиректор "Инвесткредитсервис") и Ирины Азаровой (руководитель "Альфа Медикал"), которые обвинялись в даче взяток министру здравоохранения республики Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову.
В марте 2021 года сотрудники СКР задержали министра здравоохранения Республики Алтай Коваленко, а также его помощника Туюнчекова. По версии следствия, чиновники получали откаты от поставщиков за заключение контрактов. В уголовном деле идёт речь о закупках медизделий для учреждений здравоохранения республики, в том числе и для борьбы против коронавирусной инфекции.
Помимо чиновников под следствием оказались два барнаульских предпринимателя. В материалах указано, что с июля по декабрь 2020 года Рогов заплатил 2,7 млн рублей главе ведомства и его помощнику, а Азарова – почти 250 тысяч рублей и бутылку коньяка "Старейшина".
По ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере") Владимиру Рогову грозило от 8 до 15 лет лишения свободы, Ирине Азаровой, которой инкриминировали ч. 4 ст. 291 ("Дача взятки в крупном размере") – от 7 до 12 лет заключения. При этом задерживать предпринимателей не стали.
Однако на стадии предварительных слушаний уголовные дела в отношении предпринимателей прекратили "в связи с деятельным раскаянием" по примечанию к ст. 291 УК. Согласно ей, взяткодатель освобождается от уголовной ответственности, если он оказывал активное содействие в раскрытии дела, либо в отношении него имело место вымогательство взятки, или после совершения преступления он добровольно сообщил о нем в правоохранительные органы. Что именно стало причиной закрытия уголовного дела – пока неизвестно.
При этом сторона обвинения опротестовала решение суда в отношении Рогова. Как отметил адвокат предпринимателя Денис Булыгин в разговоре с "Ъ-Сибирь", ранее прокуратура не возражала против удовлетворения ходатайства о прекращении дела.
Расследование в отношении экс-министра Сергея Коваленко, его помощника Туюнчекова и ещё нескольких поставщиков продолжается. По данным источников издания, знакомых с ходом следствия, сумма взятки, которая инкриминируется бывшим чиновникам, составляет около 16 млн руб.
Напомним, что, по версии следствия, с июля по декабрь 2020 года 65-летний гендиректор коммерческой организации Барнаула передал главе республиканского Минздрава и его помощнику частями взятку в размере не менее 2,6 млн рублей за "предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование победам в электронных аукционах двух подконтрольных ему юридических лиц на поставку медицинского оборудования для комплектации объекта капитального строительства республиканской больницы посредством согласования аукционной документации на его поставку с необходимыми указанным фирмам техническими характеристиками, обеспечение его беспрепятственного принятия и своевременной оплаты".
Также с марта по декабрь прошлого года 39-летний руководитель компании из Новокузнецка передал в Горно-Алтайске чиновникам взятки в размере 620 тысяч рублей за заключение прямых госконтрактов с подконтрольным ему юрлицом на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения Республики Алтай.
Комментарии
Вот так
Они не хотели давать, другие не хотели брать, но обстоятельства непреодолимой силы заставили нарушить законы. И они раскаялись все! Милые люди. За что их судить. Вот если бы сухую осину в лесу спмлили!