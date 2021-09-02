Против барнаульских бизнесменов прекратили дела об "откате" экс-главе Минздрава Алтая

Городской суд Горно-Алтайска закрыл уголовные дела глав барнаульских компаний-поставщиков медоборудования Владимира Рогова (гендиректор "Инвесткредитсервис") и Ирины Азаровой (руководитель "Альфа Медикал"), которые обвинялись в даче взяток министру здравоохранения республики Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову.

В марте 2021 года сотрудники СКР задержали министра здравоохранения Республики Алтай Коваленко, а также его помощника Туюнчекова. По версии следствия, чиновники получали откаты от поставщиков за заключение контрактов. В уголовном деле идёт речь о закупках медизделий для учреждений здравоохранения республики, в том числе и для борьбы против коронавирусной инфекции.

Помимо чиновников под следствием оказались два барнаульских предпринимателя. В материалах указано, что с июля по декабрь 2020 года Рогов заплатил 2,7 млн рублей главе ведомства и его помощнику, а Азарова – почти 250 тысяч рублей и бутылку коньяка "Старейшина".

По ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере") Владимиру Рогову грозило от 8 до 15 лет лишения свободы, Ирине Азаровой, которой инкриминировали ч. 4 ст. 291 ("Дача взятки в крупном размере") – от 7 до 12 лет заключения. При этом задерживать предпринимателей не стали.

Однако на стадии предварительных слушаний уголовные дела в отношении предпринимателей прекратили "в связи с деятельным раскаянием" по примечанию к ст. 291 УК. Согласно ей, взяткодатель освобождается от уголовной ответственности, если он оказывал активное содействие в раскрытии дела, либо в отношении него имело место вымогательство взятки, или после совершения преступления он добровольно сообщил о нем в правоохранительные органы. Что именно стало причиной закрытия уголовного дела – пока неизвестно.

При этом сторона обвинения опротестовала решение суда в отношении Рогова. Как отметил адвокат предпринимателя Денис Булыгин в разговоре с "Ъ-Сибирь", ранее прокуратура не возражала против удовлетворения ходатайства о прекращении дела.

Расследование в отношении экс-министра Сергея Коваленко, его помощника Туюнчекова и ещё нескольких поставщиков продолжается. По данным источников издания, знакомых с ходом следствия, сумма взятки, которая инкриминируется бывшим чиновникам, составляет около 16 млн руб.

Напомним, что, по версии следствия, с июля по декабрь 2020 года 65-летний гендиректор коммерческой организации Барнаула передал главе республиканского Минздрава и его помощнику частями взятку в размере не менее 2,6 млн рублей за "предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование победам в электронных аукционах двух подконтрольных ему юридических лиц на поставку медицинского оборудования для комплектации объекта капитального строительства республиканской больницы посредством согласования аукционной документации на его поставку с необходимыми указанным фирмам техническими характеристиками, обеспечение его беспрепятственного принятия и своевременной оплаты".

Также с марта по декабрь прошлого года 39-летний руководитель компании из Новокузнецка передал в Горно-Алтайске чиновникам взятки в размере 620 тысяч рублей за заключение прямых госконтрактов с подконтрольным ему юрлицом на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения Республики Алтай.