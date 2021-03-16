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СК предъявил обвинение барнаульскому бизнесмену в даче взяток главе Минздрава Алтая

, ИА "Амител"
По данным следствия, обвинение также предъявили предпринимателю из Новокузнецка
Фото: movp.ru

Фото: movp.ru

В Республике Алтай следователи предъявили обвинение двум предпринимателям из Барнаула и Новокузнецка в даче взяток министру здравоохранения региона Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СК.

По версии следствия, с июля по декабрь 2020 года 65-летний гендиректор коммерческой организации Барнаула передал главе республиканского Минздрава и его помощнику частями взятку в размере не менее 2,6 млн рублей за "предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование победам в электронных аукционах двух подконтрольных ему юридических лиц на поставку медицинского оборудования для комплектации объекта капитального строительства республиканской больницы посредством согласования аукционной документации на его поставку с необходимыми указанным фирмам техническими характеристиками, обеспечение его беспрепятственного принятия и своевременной оплаты".

Также с марта по декабрь прошлого года 39-летний руководитель компании из Новокузнецка передал в Горно-Алтайске чиновникам взятки в размере 620 тысяч рублей за заключение прямых госконтрактов с подконтрольным ему юрлицом на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения Республики Алтай.

По указанным уголовным делам проводятся следственные действия. В офисах организаций в Барнауле и Новокузнецке прошли обыски, правоохранители допрашивают свидетелей. В отношении обоих обвиняемых избрали меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, отметили в СК.

Напомним, о задержании Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова стало известно 10 марта. Чиновников обвиняют в получении взяток в размере как минимум 13 млн рублей. По версии следствия, деньги передавали в качестве вознаграждения за заключение государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами и иное содействие. Обвиняемых заключили под стражу.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.03.2021 10:09
- гость -

Вот это верное решение. Давно пора отучить давать взятки.

16.03.2021 10:18
гость

Дураков со взятками на Руси на сто лет припасено!

16.03.2021 10:21
гость

У нас в АК вокруг каждого министра дочерние- родственные предприятия в тендерах участвуют, что то про это тихо как в танке!

16.03.2021 10:24
- гость -

И у нас привлекаются, только те кто взял,а где кто дал. Дающий более виновен .

16.03.2021 10:34
- гость -

Бизнес вынужден так поступать чтобы решить свои проблемы, видимо без этого никак. А сделать так чтобы все по чести и правилам решалалось можно ли в нашем уголке?

16.03.2021 11:05
- гость -

Вам не угодишь, министры берут взятки, негодуете и клеймите позором, не берут, опять не довольны

16.03.2021 11:07
- гость -

А как звать деда 65летнего?

16.03.2021 11:35
- гость -

Напишите фамилии- очень интересно

16.03.2021 12:04
- гость -

А знаете в чем разница между взяткой у них и взяткой у нас???
там дают с уверенностью решения проблемы, а у нас взятка не является гарантией, она мера вынужденная и часто пустая.

16.03.2021 12:04
- гость -

В каждой больнице так

16.03.2021 12:07
гость

Замечательный тендер на уборку снега в проездах жилых домов, пока пройдет, пока подписание контракта пройдет, деньги будут освоены как и растает снег! И никому нет дела до этой открытой взятки, нагло , дерзко, но надо ведь освоить бюджет! Кстати размещен от 4 Марта.

16.03.2021 12:36
- гость -

16.03.2021 10:21
гость
У нас в АК вокруг каждого министра дочерние- родственные предприятия в тендерах участвуют, что то про это тихо как в танке!

++++++++++++++++++++
Убедительно прошу вас придать огласке эти факты, опять же, если они у вас действительно имеются.
А если фактов нет, то прошу заткнуть пасть.

16.03.2021 12:47
- гость -

16.03.2021 11:07
- гость -
А как звать деда 65летнего?...

Срульман

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