СК предъявил обвинение барнаульскому бизнесмену в даче взяток главе Минздрава Алтая

В Республике Алтай следователи предъявили обвинение двум предпринимателям из Барнаула и Новокузнецка в даче взяток министру здравоохранения региона Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СК.

По версии следствия, с июля по декабрь 2020 года 65-летний гендиректор коммерческой организации Барнаула передал главе республиканского Минздрава и его помощнику частями взятку в размере не менее 2,6 млн рублей за "предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование победам в электронных аукционах двух подконтрольных ему юридических лиц на поставку медицинского оборудования для комплектации объекта капитального строительства республиканской больницы посредством согласования аукционной документации на его поставку с необходимыми указанным фирмам техническими характеристиками, обеспечение его беспрепятственного принятия и своевременной оплаты".

Также с марта по декабрь прошлого года 39-летний руководитель компании из Новокузнецка передал в Горно-Алтайске чиновникам взятки в размере 620 тысяч рублей за заключение прямых госконтрактов с подконтрольным ему юрлицом на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения Республики Алтай.

По указанным уголовным делам проводятся следственные действия. В офисах организаций в Барнауле и Новокузнецке прошли обыски, правоохранители допрашивают свидетелей. В отношении обоих обвиняемых избрали меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, отметили в СК.

Напомним, о задержании Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова стало известно 10 марта. Чиновников обвиняют в получении взяток в размере как минимум 13 млн рублей. По версии следствия, деньги передавали в качестве вознаграждения за заключение государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами и иное содействие. Обвиняемых заключили под стражу.