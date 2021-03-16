СК предъявил обвинение барнаульскому бизнесмену в даче взяток главе Минздрава Алтая

В Республике Алтай следователи предъявили обвинение двум предпринимателям из Барнаула и Новокузнецка в даче взяток министру здравоохранения региона Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СК.
По версии следствия, с июля по декабрь 2020 года 65-летний гендиректор коммерческой организации Барнаула передал главе республиканского Минздрава и его помощнику частями взятку в размере не менее 2,6 млн рублей за "предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование победам в электронных аукционах двух подконтрольных ему юридических лиц на поставку медицинского оборудования для комплектации объекта капитального строительства республиканской больницы посредством согласования аукционной документации на его поставку с необходимыми указанным фирмам техническими характеристиками, обеспечение его беспрепятственного принятия и своевременной оплаты".
Также с марта по декабрь прошлого года 39-летний руководитель компании из Новокузнецка передал в Горно-Алтайске чиновникам взятки в размере 620 тысяч рублей за заключение прямых госконтрактов с подконтрольным ему юрлицом на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения Республики Алтай.
По указанным уголовным делам проводятся следственные действия. В офисах организаций в Барнауле и Новокузнецке прошли обыски, правоохранители допрашивают свидетелей. В отношении обоих обвиняемых избрали меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, отметили в СК.
Напомним, о задержании Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова стало известно 10 марта. Чиновников обвиняют в получении взяток в размере как минимум 13 млн рублей. По версии следствия, деньги передавали в качестве вознаграждения за заключение государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами и иное содействие. Обвиняемых заключили под стражу.
Комментарии
Вот это верное решение. Давно пора отучить давать взятки.
Дураков со взятками на Руси на сто лет припасено!
У нас в АК вокруг каждого министра дочерние- родственные предприятия в тендерах участвуют, что то про это тихо как в танке!
И у нас привлекаются, только те кто взял,а где кто дал. Дающий более виновен .
Бизнес вынужден так поступать чтобы решить свои проблемы, видимо без этого никак. А сделать так чтобы все по чести и правилам решалалось можно ли в нашем уголке?
Вам не угодишь, министры берут взятки, негодуете и клеймите позором, не берут, опять не довольны
А как звать деда 65летнего?
Напишите фамилии- очень интересно
А знаете в чем разница между взяткой у них и взяткой у нас???
там дают с уверенностью решения проблемы, а у нас взятка не является гарантией, она мера вынужденная и часто пустая.
В каждой больнице так
Замечательный тендер на уборку снега в проездах жилых домов, пока пройдет, пока подписание контракта пройдет, деньги будут освоены как и растает снег! И никому нет дела до этой открытой взятки, нагло , дерзко, но надо ведь освоить бюджет! Кстати размещен от 4 Марта.
16.03.2021 10:21
гость
У нас в АК вокруг каждого министра дочерние- родственные предприятия в тендерах участвуют, что то про это тихо как в танке!
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Убедительно прошу вас придать огласке эти факты, опять же, если они у вас действительно имеются.
А если фактов нет, то прошу заткнуть пасть.
16.03.2021 11:07
- гость -
А как звать деда 65летнего?...
Срульман