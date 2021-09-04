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Трудный Трудовой. Барнаульскому инвестору забраковали проект застройки квартала за АлтГТУ

, ИА "Амител", Алёна Жукова
Девелопер с февраля не может получить согласование экспертов на градсовете
Проект планировки квартала / Фото: 'Барнаулгражданпроект'

Проект планировки квартала / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Застройка частного сектора за главным корпусом АлтГТУ в Барнауле может затянуться: инвестор, который планирует возводить многоэтажку в переулке Трудовом, 28а, уже более полугода не может убедить градсовет в целесообразности строительства. Чтобы получить одобрение экспертов и "зелёный свет" на работы, компания даже подготовила проект застройки трёх кварталов. Однако архитекторы и "строительные" чиновники вновь отклонили документ. Инвестору рекомендовали исправить замечания и ещё раз представить проекты развития квартала и ЖК на градсовете. Для девелопера это будет уже пятая попытка.

Высотки вместо бараков 

В переулке Трудовом, 28а, компания "Строймонолит" намерена возвести десятиэтажный панельный дом. Однако градостроительный совет уже четыре раза отклонял проект и просил его доработать. Одно из последних требований экспертной комиссии к девелоперу – продумать перспективы развития и разработать проект планировки микрорайона, где хотят возвести дом (в границах улицы Чкалова, улицы Промышленной, улицы Песчаной, переулка Трудового).

Схему квартала застройщик разработал и 2 сентября представил на заседании градсовета. В проекте компания предусмотрела пять многоэтажных домов, школу, стадион, а также детский сад и коммерческие объекты.

"Акцентами квартала выступают два десятиэтажных дома, подчёркивающих угол улицы Кирова и переулка Трудового, которые максимально приближены к проспекту Ленина. Все остальные дома подчинены этим двум зданиям и являются второстепенными. Шестиэтажные акценты (четыре дома, – прим. ред.) расставлены так, чтобы собрать всю группу воедино. Застройка периметральная, внутри квартала выполнено благоустройство, все парковки подземные, соблюдены нормативы по озеленению, благоустройству", – отметил руководитель архитектурной "Мастерской Золотова" Владимир Золотов.

Архитектор Сергей Боженко заметил, что изначально в микрорайоне предполагалось строительство высотных домов.

– Проектом застройки 16-го микрорайона (ограничен проспектом Комсомольским, улицей Димитрова, улицей Промышленной и улицей Чернышевского, – прим. ред.) предусматривалось размещение высотных объектов параллельно склону набережной для формирования силуэта застройки Барнаула и восприятия с Правобережья. Вы полностью отошли от этой концепции. Почему?

– Мы не отошли, – ответил Владимир Золотов. – Проект разработан в соответствии с генпланом города: высотные объёмы располагаются на "бровке" около Ковша. В глубине квартала – застройка Ж-2, то есть дома средней этажности. Мы этот участок (другие кварталы в микрорайоне 16, – прим. ред.) не прорабатывали. С тем предложением я согласен – на перепаде высот нужны высотные дома.

План "Провал" 

Уже казалось, эксперты готовы утвердить проект, но директор компании "Алгоритм" Ксения Белоусова обнаружила, что детский сад запланирован в квартале, который мэрия не отдавала под застройку. И это заставило градсовет изменить мнение.

В чём проблема?

Администрация города в конце августа согласовала компании "Строймонолит" подготовку проекта планировки двух кварталов: в границах улицы Чкалова, улицы Промышленной, улицы Песчаной, переулка Трудового. Однако девелопер "захватил" ещё территорию и разработал план развития трёх кварталов в границах улиц Песчаной, Чернышевского, Промышленной, и переулка Трудового. И получилось, что детский сад авторы проекта запланировали на участке, который мэрия не отдавала под разработку (в границах улиц Чкалова, Чернышевского, Промышленной и переулка Трудового).

Владимир Золотов объяснил: инвестор сознательно расширил проект, чтобы показать возможное развитие всего 16-го микрорайона.

"16-й микрорайон находится в границах улиц Димитрова и Чернышевского. Первоначально эта планировочная единица была разработана как одно целое, на базе которой мы и включили садик в территорию 16-го микрорайона. Но пока есть "разночтение": садик по заявке заказчика выходит за границы участка, но в дальнейшем документы можно оформить и включить землю в разрабатываемую территорию", – предложил Владимир Золотов.

Однако "строительные" чиновники согласовывать документ, противоречащий постановлению администрации, отказались. 

"Документация не соответствует принятому постановлению администрации города по подготовке проекта планировки территории. Мы отклоним проект на стадии согласования. Необходимо пересмотреть решения по размещению детского сада", – отметил начальник городского комитета по строительству Антон Воробьёв. 

Эксперты также заметили, что строительство ЖК можно было согласовать и без проекта планировки квартала: инвестору достаточно было выкупить здание магазина на ул. Кирова, 20. Земельный участок под ним можно было использовать для благоустройства планируемой новостройки в пер. Трудовом, 28а, и построенного дома на ул. Песчаной, 19.

В этом случае инвестор без особых сложностей получил бы одобрение градсовета. 

"Четвёртый раз рассматриваем, даже получили целый проект планировки квартала из первого объёма (ЖК в пер. Трудовом, 28а, – прим. ред.). Сам старт всей проблематики начался с того, что заказчик не может приобрести участок, на котором стоит магазин (ул. Кирова, 20, – прим. ред.). Проект планировки подстроен под одну задачу – воткнуть этот объект, который должен быть больше и давать акцент для развития всей улицы. Однако пока проект планировки предлагают под решение одной задачи – договориться с собственником участка и сделать угловой дом", – говорит депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко.

В результате проект планировки микрорайона опять отправили на доработку. Следующее заседание, на котором архитекторы представят исправленный вариант, станет пятым.

Что известно о планируемом ЖК? 

10-этажный дом в пер. Трудовом, 28а, рассчитан на 88 малогабаритных квартир (однокомнатные и двухкомнатные студии). В них, по расчётам архитекторов, будут проживать 110 человек. Для автомобилей предусмотрено 33 машино-места.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.09.2021 09:40
- гость -

Это вам не многоэтажки Ракшиных у Обского бульвара!
От них градостроительный совет в восторге с первой попытки!
Совпадение? Не думаю!

4.09.2021 09:55
Гость

А Локомотив вообще шедевр

4.09.2021 10:43
Виктор

Лучше б там всё осталось как сейчас

4.09.2021 10:47
- гость -

Давно бы уже занес кому нужно, че как маленький то.

4.09.2021 10:59
- гость -

кому занести конкретно? не знаю...

4.09.2021 12:37
- гость -

амик, вы когда статьи пишите, ум хоть немного включайте. От главного корпуса АлтГТУ, за которым вы пишите начнётся предполагаемая застройки как минимум три улицы: проезд Политехнический, проспект Комсомолький, пер.Некрасова. Вся эта территория настроена многоэтажными домами.
Вы бы для усиления своей важности тогда уж писали бы: стройка начнётся за зданием краевой администрации....

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