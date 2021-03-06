Ждали парковки, получили дом. Барнаульцы взбунтовались против соседней стройки

Жильцы многоквартирного дома на ул. Песчаной, 19, противятся возведению ЖК по соседству. По их словам, застройщик обещал им расширить парковку и построить просторную детскую площадку. Но на участке, где могли появиться эти объекты, девелопер решил построить еще один дом. Жильцов дома поддержали члены градсовета (на котором уже во второй раз был представлен проект ЖК). При этом, оценивая проект, архитекторы выявили и другие недочеты и отправили его на кардинальную переработку. Уже второй раз.

Проблема № 1 – парковки

10-этажный панельный дом в пер. Трудовом, 28а, намерена строить компания "Строймонолит" (она же возводила и дом на ул. Песчаной, 19). ЖК рассчитан на 88 малогабаритных квартир (однокомнатные и двухкомнатные студии).

Проект представили на градостроительном совете уже второй раз: на первом заседании (которое прошло в начале февраля) эксперты нашли в нем много недостатков и просили проектировщиков их исправить. Но этого сделано не было.

Одним из главных претензий к проекту была нехватка парковок: во дворе дома и вдоль улицы предусмотрено 33 машино-места. Архитекторы рекомендовали спланировать в доме подземный паркинг, который бы решил проблему. Но застройщик эту идею отверг: экономически нецелесообразно.

"Геометрия жилого дома и участка, посадка дома, наличие жилых помещений, их расположение не позволяют рационально разместить подземную автостоянку – не получается сделать нормативные выезды, ширину проездов внутри парковки. Кроме того, себестоимость парковочного места получилась 500-600 тыс. рублей. Хотя гаражные боксы, гаражи продаются в этом районе за 300-350 тыс. рублей. Заказчик посмотрел, подумал и принял решение, что подземную парковку нецелесообразно размещать", – отметил защищавший проект представитель "Барнаулгражданпроекта".

Именно за счет гаражных кооперативов застройщик рассчитывает закрыть вопрос с парковками.

"25% от общего количества машино-мест разместили в пределах участка, остальные 75% располагаются в гаражных кооперативах в пределах пешеходной доступности. В радиусе 800 метров находятся несколько кооперативов, от трех мы справки получили, что есть свободные боксы. От остальных ждем", – говорят проектировщики.

Однако эксперты градсовета еще раз обратили внимание на проблему: двор дома очень маленький, и вместить даже 19 автомобилей можно только на бумаге, но никак не на практике.

"Проезд двора – три метра, вы так никогда не поставите машину. Нереально. Вы не рассматривали вопрос уменьшения количества квартир? Небольшое сокращение позволило бы выполнить нормативы по размещению автостоянки. Там немного квартир надо убрать, чтобы вписаться в эти рамки", – отмечает руководитель творческой мастерской "Призма" Наталья Кан.

Архитекторы "Барнаулгражданпроекта" ответили, что при разработке проекта были прочитаны радиусы разворота, поэтому "в теории возможно, да и на практике тоже".

"Простите, но невозможно", – поспорила Наталья Кан. С ней согласился и архитектор Евгений Башкиров: радиус внешнего разворота у средней машины пять-шесть метров, а не три. Поэтому жильцы никогда не смогут "втиснуть" во двор 19 автомобилей.

Проблема № 2 – мусор

У дома не запроектировано и собственной зоны для мусорных контейнеров: по замыслу авторов, жильцы будут пользоваться существующей площадкой, расположенной на пересечении ул. Трудовой и Песчаной. Членов градсовета такой ответ не устроил. Депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко отметил, что загрузка контейнеров не рассчитана на жителей многоквартирных домов.

"Площадка рассчитана на частные дома. Сейчас к ней присоединяются два дома. Там всего четыре контейнера. Чтобы площадка справилась с такой нагрузкой, интенсивность вывоза мусора должна быть каждые три-четыре часа. Эта проблема такая же острая, как парковки. Но это вопрос больше к городу", – говорит депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко.

Проблема № 3 – детский двор

После февральского градостроительного совета в комитет по строительству обратились обеспокоенные жители соседнего дома (ул. Песчаная, 19, ЖК "Изумрудный").

Они пожаловались, что на 108 квартир – всего 20 парковочных мест, и когда появится второй дом (в котором тоже немного парковок), ситуация усугубится. Беспокоит людей и отсутствие просторной детской площадки: сейчас ее заменяют помещения на первом этаже дома.

"В доме на ул. Песчаной, 19, застройщик обещал устроить двор для детей. ЖК расположен в частном секторе, вокруг частные дома и гаражи. Кроме детской площадки на первом этаже, детям гулять негде. Обустройство двора на улице обещали еще в момент покупки квартир. Мы не против нового дома, но это значит, что мы должны забыть о детских площадках и полноценном внутреннем дворе. Просим провести выездную проверку, чтобы убедиться: земли для планируемого жилого дома недостаточно", – сказано в письме, которое зачитал начальник городского комитета по строительству Антон Воробьев.

Что решили?

Члены градсовета единогласно отправили проект на очередную доработку. По мнению замначальника комитета по строительству Владимира Бутакова, застройщику необходимо учесть мнение людей и "искать выходы на два дома".

"Это далеко не лучший пример точечной застройки, потому что строительство дома ведет к ухудшению жизни. Не хватает земли. Приходится где-то подлукавливать с радиусами поворота. Меня больше волнует угловой дом (на ул. Песчаной, 19, – прим. ред.) Люди обеспокоены. Парковок нет, зеленых насаждений нет, контейнерных площадок нет. И в этом случае, если мы будем выдерживать все нормативные расстояния, половина территории подвергнется переосмыслению. Тесно ему здесь, и окружающим тоже", – отмечает Владимир Бутаков.

Архитектор Евгений Башкиров предложил вернуться к плану участка: его нужно менять и корректировать с учетом нормативов. С этим соглашается и архитектор Сергей Боженко. По его мнению, проект благоустройства ЖК нужно делать сразу на два дома.

"Авторы мало что улучшили, чтобы создать благоприятные условия для жителей. Нужно решать вопрос уменьшения высоты здания, этажности, ширины торца. Задача проектная не решена, требует кардинальной переработки. Проект надо переделывать", – резюмирует Боженко.