Пропавший после линейки в Барнауле мальчик вернулся домой

Поисковики отряда "Лиза Алерт" сообщили о том, что пропавший в Барнауле 11-летний мальчик найден живым. Об этом волонтёры написали в социальных сетях.

Подробности и обстоятельства обнаружения ребёнка не приводятся.

Напомним, что о пропаже мальчика стало известно вечером 1 сентября. Сообщалось, что ребёнок пропал после праздничной школьной линейки. Родители ничего не знали о его местоположении.

Ранее сообщалось, что полицейские и волонтёры в Троицком районе Алтайского края нашли 72-летнюю женщину, которая ушла в лес и не вернулась. В поисках участвовали правоохранители, родственники пропавшей и неравнодушные жители.