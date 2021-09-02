Алтайские полицейские рассказали подробности обнаружения пропавшего после линейки мальчика

Правоохранители рассказали, как был найден пропавший после школьной линейки в Барнауле 11-летний мальчик. Сейчас жизни и здоровью школьника ничего не угрожает.

"Его заметили возле одного из домов по улице Юрина краевой столицы сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Барнаулу. Мальчик передан матери. С семьёй школьника будут работать сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних", – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Напомним, что о пропаже ребёнка стало известно вечером 1 сентября. Мальчик не вернулся домой из школы.

Вечером 2 сентября волонтёры сообщили о том, что пропавший школьник найден живым.