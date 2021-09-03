Будущее для Обского бульвара. Компания "Мария-Ра" построит элитный ЖК за Музкомедией

В Барнауле за театром музыкальной комедии скоро начнётся строительство двух 16-этажных высоток, которое повлечёт расширение улицы Культурной. Проект ЖК представили на градостроительном совете 2 сентября. Авторы эскизного решения отметили, что стройка развернётся на участке 69 соток, однако инвестор готов уже в ближайшем будущем застроить весь квартал площадью два гектара. А в перспективе предполагает и продление улицы Молодёжной. Микрорайон, по мнению архитекторов, должен стать толчком для развития Обского бульвара.

Дом с двором-парком

Площадка, которую уже готовят к застройке, располагается через дорогу от театра Музкомедии, в границах улиц Шевченко и Культурной, Сибирского проспекта и бульвара 9 Января. Работать в микрорайоне намерена компания, которая принадлежит бизнесмену Евгению Ракшину.

Работы на первой очереди проекта начнутся в северной части микрорайона (его общая площадь 2 га, но пока инвестор будет осваивать треть квартала). Здесь возведут два 16-этажных дома с общей двухуровневой подземной парковкой на 126 автомобилей. На территории ЖК спроектирована зона отдыха, предусмотрены детские и спортивные площадки, а также зелёный сквер.

"Этот квартал не попал в ранее разработанный проект планировки Обского бульвара. Однако он был учтён при проектировании данного жилого комплекса. По расчёту в домах будут проживать 505 человек", – сообщил автор проекта архитектор Сергей Черепанов.

На первом этаже одноподъездного дома, размещённого вдоль проспекта Сибирского, откроют, конечно же, магазин "Мария-Ра" и другие коммерческие объекты. Попасть в здание жильцы смогут через дворовые подъезды.

Второй дом расположится вдоль улицы Культурной. Авторы решили сделать его двухподъездным. На первых этажах предусмотрены помещения общественного назначения, на верхних – террасы. У него будут "сквозные" подъезды: войти внутрь можно как с центральной улицы, так и со двора.

Машино-места, помимо паркинга, планируют разместить вдоль улицы Культурой. Но так как она очень узкая, инвестор заявил о решении её расширить.

"Двор будет без автомобилей, основная часть парковочных мест предполагается с улицы Культурной. Там узкая проезжая часть. Её расширение предлагается за счёт участка и размещения парковок", – объяснил Сергей Черепанов.

Фасады домов отделают кирпичом и камнем. Проект предусматривает и размещение кондиционеров.

Кроме того, по словам Черепанова, девелопер возведёт частный детский сад на 80 мест. Но произойдёт это позже, когда будет застраиваться центральная часть квартала.

"Московская архитектура"

Члены градостроительного совета высоко оценили архитектуру планируемого комплекса, но усомнились в его экономической составляющей, предположив, что цены на квартиры в этом ЖК будут на уровне московских.

"Мне очень нравится, очень красиво. Вы хотите расширить дороги, сделать московскую архитектуру, наверное, с московскими ценами. Вы уверены в экономическом обосновании проекта с прекрасной инфраструктурой? Это дорого", – заметил депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко.

Сергей Черепанов уверил, что востребованность в таком жилье на рынке имеется, и объяснил: проект располагается в удобной локации, "тихом центре", у которого большое будущее.

"Это территория в пешеходной доступности до площади Совета, у нас перспективно развивающийся проект Обского бульвара. Это пилотный проект, который станет толчком к развитию Обского бульвара. Экономически это будет обосновано. Как показал анализ рынка, потребность в данном жилье есть", – сказал архитектор.

Одобрили члены градсовета и вероятность продления улицы Молодёжной. Как заметил архитектор Сергей Боженков, в генпланах 1975 и 1979 годов предполагалось, что улица пройдёт по застраиваемому участку, до бульвара 9 Января. В представленном проекте заказчик рассматривает вариант строительства магистрали, но только если город выкупит у собственника землю, по которой пройдёт улица.

"Участок находится на "замыкании" улицы Молодёжной, на пересечении с проспектом Сибирским. По данному участку проходит перспективная улица Молодёжная (её предполагаемое продолжение, – прим. ред.). Но участок, по которому в перспективе пройдёт улица, находится в собственности у заказчика. Пока будет выполнен временный проезд. Если город готов выкупить участок для дороги, этот вопрос подлежит обсуждению", – сообщил архитектор.

Но даже такие перспективы члены градсовета считают "победой":

"На мой взгляд, полезное проектное предложение. Мне нравится, что строительство жилого ансамбля приводит к возможности дальнейшей пробивки улицы Молодёжной. Это маленькая градостроительная победа. Объёмно-пространственное решение меня удовлетворяет полностью, использованы современные принципы и приемы декорирования фасадов. Объект выполнен на достойном уровне", – отметил Сергей Боженко.

Проект ЖК единогласно одобрили с рекомендацией уточнить нормативные расстояния от планируемых парковок на ул. Культурной до малоэтажных домов и подумать над изменением планировки двора.

Что известно о квартале?

Участок в границах улиц Шевченко и Культурной, Сибирского проспекта и бульвара 9 Января был выставлен на торги в 2015 году. Земля, инженерные сети и комплекс зданий (в том числе поликлиника Сибирского военного округа, склады, контрольно-пропускной пункт и другие объекты) принадлежали обанкроченному ОАО "Производственно-ремонтное предприятие", которое входило в структуру Минобороны России. Лот был продан за 46 млн рублей.

Площадку под будущий ЖК начали готовить ещё в прошлом году, но затем работы замерли. Приостановка могла быть связана с тем, что инвестор добивался изменений в градостроительную документацию города.

В конце декабря 2020 года Барнаульская гордума приняла поправки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) – документ, показывающий детальное планирование и развитие города. По заявлению компании "Сибирь" функциональную зону квартала сменили с Ж-2 (возможно возводить дома не выше 8 этажей) на Ж-1 (разрешено строить здания до 25 этажей). Это позволило инвестору заняться разработкой проекта застройки. Летом 2021 года на участок вновь заехала техника, и началась его подготовка к предстоящим работам.

Справка

Обской бульвар – проектируемая улица в городе Барнауле, которая должна соединить административно-деловой центр – площадь Советов – с берегом реки Обь. Впервые идея пробить к Оби выход из центра города возникла ещё в 1937 году. В 1960 году Барнаульский горисполком утвердил генплан, разработанный Ленинградским проектным институтом.

Задумывалось, что Обской бульвар начинается от здания на пр. Ленина, 59 (правительство края). На месте, где сейчас находится "Барнаульская крепость", предполагалось строительство 9-этажной гостиницы. Все объекты включались в так называемый общественный центр, застройка которого должна была закончиться в 1980 году к 250-летию Барнаула.

Проект предполагал также размещение большого торгового центра, здания краевой библиотеки и клуба со зрительным залом на 800 мест. На берегу Оби хотели построить 24-этажную гостиницу и монумент в честь хлеборобов Алтая, а также смотровую площадку. От неё собирались прокинуть фуникулёр, позже – пешеходный мостик на тросах к острову Побочень, который в последние десятилетия превратился в полуостров.

В 1980-х годах удалось построить только начало Обского бульвара – от пр. Ленина до пр. Комсомольского. Далее строительство притормозилось, в том числе из-за того, что нужно было потратиться на подпорную стену для укрепления берега, а средств на это не было. Однако жители Барнаула до сих пор мечтают, что Обской бульвар в городе всё-таки появится.