Будущее для Обского бульвара. Компания "Мария-Ра" построит элитный ЖК за Музкомедией

В Барнауле за театром музыкальной комедии скоро начнётся строительство двух 16-этажных высоток, которое повлечёт расширение улицы Культурной. Проект ЖК представили на градостроительном совете 2 сентября. Авторы эскизного решения отметили, что стройка развернётся на участке 69 соток, однако инвестор готов уже в ближайшем будущем застроить весь квартал площадью два гектара. А в перспективе предполагает и продление улицы Молодёжной. Микрорайон, по мнению архитекторов, должен стать толчком для развития Обского бульвара.
Дом с двором-парком
Площадка, которую уже готовят к застройке, располагается через дорогу от театра Музкомедии, в границах улиц Шевченко и Культурной, Сибирского проспекта и бульвара 9 Января. Работать в микрорайоне намерена компания, которая принадлежит бизнесмену Евгению Ракшину.
Работы на первой очереди проекта начнутся в северной части микрорайона (его общая площадь 2 га, но пока инвестор будет осваивать треть квартала). Здесь возведут два 16-этажных дома с общей двухуровневой подземной парковкой на 126 автомобилей. На территории ЖК спроектирована зона отдыха, предусмотрены детские и спортивные площадки, а также зелёный сквер.
"Этот квартал не попал в ранее разработанный проект планировки Обского бульвара. Однако он был учтён при проектировании данного жилого комплекса. По расчёту в домах будут проживать 505 человек", – сообщил автор проекта архитектор Сергей Черепанов.
На первом этаже одноподъездного дома, размещённого вдоль проспекта Сибирского, откроют, конечно же, магазин "Мария-Ра" и другие коммерческие объекты. Попасть в здание жильцы смогут через дворовые подъезды.
Второй дом расположится вдоль улицы Культурной. Авторы решили сделать его двухподъездным. На первых этажах предусмотрены помещения общественного назначения, на верхних – террасы. У него будут "сквозные" подъезды: войти внутрь можно как с центральной улицы, так и со двора.
Машино-места, помимо паркинга, планируют разместить вдоль улицы Культурой. Но так как она очень узкая, инвестор заявил о решении её расширить.
"Двор будет без автомобилей, основная часть парковочных мест предполагается с улицы Культурной. Там узкая проезжая часть. Её расширение предлагается за счёт участка и размещения парковок", – объяснил Сергей Черепанов.
Фасады домов отделают кирпичом и камнем. Проект предусматривает и размещение кондиционеров.
Кроме того, по словам Черепанова, девелопер возведёт частный детский сад на 80 мест. Но произойдёт это позже, когда будет застраиваться центральная часть квартала.
"Московская архитектура"
Члены градостроительного совета высоко оценили архитектуру планируемого комплекса, но усомнились в его экономической составляющей, предположив, что цены на квартиры в этом ЖК будут на уровне московских.
"Мне очень нравится, очень красиво. Вы хотите расширить дороги, сделать московскую архитектуру, наверное, с московскими ценами. Вы уверены в экономическом обосновании проекта с прекрасной инфраструктурой? Это дорого", – заметил депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко.
Сергей Черепанов уверил, что востребованность в таком жилье на рынке имеется, и объяснил: проект располагается в удобной локации, "тихом центре", у которого большое будущее.
"Это территория в пешеходной доступности до площади Совета, у нас перспективно развивающийся проект Обского бульвара. Это пилотный проект, который станет толчком к развитию Обского бульвара. Экономически это будет обосновано. Как показал анализ рынка, потребность в данном жилье есть", – сказал архитектор.
Одобрили члены градсовета и вероятность продления улицы Молодёжной. Как заметил архитектор Сергей Боженков, в генпланах 1975 и 1979 годов предполагалось, что улица пройдёт по застраиваемому участку, до бульвара 9 Января. В представленном проекте заказчик рассматривает вариант строительства магистрали, но только если город выкупит у собственника землю, по которой пройдёт улица.
"Участок находится на "замыкании" улицы Молодёжной, на пересечении с проспектом Сибирским. По данному участку проходит перспективная улица Молодёжная (её предполагаемое продолжение, – прим. ред.). Но участок, по которому в перспективе пройдёт улица, находится в собственности у заказчика. Пока будет выполнен временный проезд. Если город готов выкупить участок для дороги, этот вопрос подлежит обсуждению", – сообщил архитектор.
Но даже такие перспективы члены градсовета считают "победой":
"На мой взгляд, полезное проектное предложение. Мне нравится, что строительство жилого ансамбля приводит к возможности дальнейшей пробивки улицы Молодёжной. Это маленькая градостроительная победа. Объёмно-пространственное решение меня удовлетворяет полностью, использованы современные принципы и приемы декорирования фасадов. Объект выполнен на достойном уровне", – отметил Сергей Боженко.
Проект ЖК единогласно одобрили с рекомендацией уточнить нормативные расстояния от планируемых парковок на ул. Культурной до малоэтажных домов и подумать над изменением планировки двора.
Что известно о квартале?
Участок в границах улиц Шевченко и Культурной, Сибирского проспекта и бульвара 9 Января был выставлен на торги в 2015 году. Земля, инженерные сети и комплекс зданий (в том числе поликлиника Сибирского военного округа, склады, контрольно-пропускной пункт и другие объекты) принадлежали обанкроченному ОАО "Производственно-ремонтное предприятие", которое входило в структуру Минобороны России. Лот был продан за 46 млн рублей.
Площадку под будущий ЖК начали готовить ещё в прошлом году, но затем работы замерли. Приостановка могла быть связана с тем, что инвестор добивался изменений в градостроительную документацию города.
В конце декабря 2020 года Барнаульская гордума приняла поправки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) – документ, показывающий детальное планирование и развитие города. По заявлению компании "Сибирь" функциональную зону квартала сменили с Ж-2 (возможно возводить дома не выше 8 этажей) на Ж-1 (разрешено строить здания до 25 этажей). Это позволило инвестору заняться разработкой проекта застройки. Летом 2021 года на участок вновь заехала техника, и началась его подготовка к предстоящим работам.
Справка
Обской бульвар – проектируемая улица в городе Барнауле, которая должна соединить административно-деловой центр – площадь Советов – с берегом реки Обь. Впервые идея пробить к Оби выход из центра города возникла ещё в 1937 году. В 1960 году Барнаульский горисполком утвердил генплан, разработанный Ленинградским проектным институтом.
Задумывалось, что Обской бульвар начинается от здания на пр. Ленина, 59 (правительство края). На месте, где сейчас находится "Барнаульская крепость", предполагалось строительство 9-этажной гостиницы. Все объекты включались в так называемый общественный центр, застройка которого должна была закончиться в 1980 году к 250-летию Барнаула.
Проект предполагал также размещение большого торгового центра, здания краевой библиотеки и клуба со зрительным залом на 800 мест. На берегу Оби хотели построить 24-этажную гостиницу и монумент в честь хлеборобов Алтая, а также смотровую площадку. От неё собирались прокинуть фуникулёр, позже – пешеходный мостик на тросах к острову Побочень, который в последние десятилетия превратился в полуостров.
В 1980-х годах удалось построить только начало Обского бульвара – от пр. Ленина до пр. Комсомольского. Далее строительство притормозилось, в том числе из-за того, что нужно было потратиться на подпорную стену для укрепления берега, а средств на это не было. Однако жители Барнаула до сих пор мечтают, что Обской бульвар в городе всё-таки появится.
Комментарии
А вы хоть раз видели в каком-нибудь городе бульвар, застроенный 16-этажками?
3.09.2021 08:23
Виктор
А ВЫ так много бульваров видели в других городах?
Как всегда, порадовали хозяева Марии-Ра: парковка на проезжей части (на Красноармейском такое же решение). Послушные чинуши сказали : "Одобрям`с". Читать противно.
То, что в Питере называют "гетто", у нас называют "элитный".
3.09.2021 08:43
ПЕТР
А Вы?
- Отвратительный цветок!
- Какое уродство!
- Какая безвкусица!
.09.2021 08:49
- гость - А вы?
Ну я и не задаю таких пустых вопросов!
Посмотрите фото бульваров по всему миру. Если это не старые застройки, то кругом одни "высотки". Самое известное место в мире - Нью Йорк с главным парком - "небоскребы, небоскребы, а я маленький такой" пел об это Вилли Токарев
3.09.2021 09:02
ПЕТР
Если Ваш уровень Вилли Токарев.....
как много в Барнауле элитного жилья, как ни новостройка, так элитное, радуйтесь, барнаульцы, что столько элиты у нас
После сдачи первой очереди застроят и место предполагаемого сквера. Так что не переживайте за экономическую составляющую.
3.09.2021 09:10
- гость -
"уровень Вилли Токарев."
Был там Вилли не был ли... Но небоскребы кругом этого парка там есть!
Зачем они там нужны???
"частный детский сад"
Не гоже элите общаться с кухаркиными детьми, тьфу.
Просто вместо будущего бульвара, который стал бы визитной карточкой города и от Администрации края спускался бы к Оби, и где были бы кафе, рестораны, стендап-клубы, уличные художники и музыканты, мы можем получить просто проезд к обрыву, проходя по которому ещё и весь автопром на стоянках посмотришь, и у кого какой велосипед на балконе хранится или какое бельё сушится...
"Двор будет без автомобилей, основная часть парковочных мест предполагается с улицы Культурной. Там узкая проезжая часть. Её расширение предлагается за счёт участка и размещения парковок"
Б-благодетели. То, что там сейчас, даже улицей назвать сложно. Так, проезд. Там без расширения не то что парковку, там проехать нельзя будет.
3.09.2021 09:25
Виктор
Там оползневая зона. Каким образом вы там собрались спуск к Оби сооружать?
3.09.2021 09:29
- гость -
А вариант "застроить высотными домами" вы считаете, лучше?
неплохой проект. все лучше, чем втыкать 25-эатажки на 6 сотках
скок ценителей прекрасного все же на амике! И все, как один, крутые спецы в любом вопросе, никак им не угодить
А мне вот нравится - вместо трущоб будут нормальные дома. И остальной частный сектор из центра надо выпиливать, комплексно.
откроют, конечно же, магазин "Мария-Ра"
гыыы...
в ылитном доме ылитный магазин
"Это маленькая градостроительная победа." Ржу не могу! Натыкать плотно 16 этажки окруженные частным сектором, но в будущем там же будет бульвар, потом, когда-нибудь. Ага. Л0#ам деревенским рассказывайте. Унылый бизнес. Читать противно. А Сергею Б. уже занесли и по-видимому много, раз столько эпитетов.
3.09.2021 09:40
Хость
Скажите ещё "Не мешайте украшать город!"
недоумки ваши из обсерватора?
будут "сквозные" подъезды: войти внутрь можно как с центральной улицы, так и со двора
Что-то мы про такие проекты недавно читали.
Какая Ылитка в Шанхае?
3 березки - бульвар?
По данному участку проходит перспективная улица Молодёжная (её предполагаемое продолжение)
А нумерация как будет - в минус уйдет?
Комитет по Строительству и архитектуре Барнаула проиграл суд в 2х инстанциях по спору с ООО "Сибирь" по этому участку (дело №А03-12127/2020). "Сибирь" просила признать недействительным градостроительный план №РФ22-2-02-0-00-2021-0012 от 26.01.2021, выданный Администрацией Барнаула, а именно отражение в нем проходящих красных линий по земельному участку. Проще говоря, теперь решение о том, продлена ли будет улица Молодежная за пр. Сибирский или на нем и окончится, будет решать не город, а другие люди из ООО "Сибирь". И мы уже видим условие, поставленное Сибирью, мол если выкупите у нас земельный участок под продолжение Молодежной, то она будет, не выкупите, мы тут построим что-нибудь прямо на дороге. А выкупная плата полагаю будет не малой
Я календарь переверну....
3.09.2021 09:57
- гость -
Букаф в алфавите много, с ними пронумеруют. Самое сложное будет с мягким и твёрдым. Знаком.
3.09.2021 09:32
Виктор
Я не про высотки вообще-то, которые за километр-два от реки планируются, а про сам выход к Оби. Вы как себе представляет строительство спуска к реке и зоны отдыха в оползневой зоне? Так и так бульвар, чем бы он ни был застроен, упрется в тот самый обрыв. Наверное, его каким-то образом можно срыть, но это будет еще более затратно, чем ВДНХ с ее лестницей.
Чета Марию-ра совсем в разнос понесло. Это когда, всем задолжал и идешь отыгрываться в казино... По текущим ценам стройматериалов строительство в Барнауле в принципе не может стать прибыльным. А денег у людей все меньше и меньше.
3.09.2021 10:30
- гость -
Так это если из стройматериалов строить.
Денег на приёмную комиссию тоже хватит.
а есть что-то из строящегося не элитнова? для простых?
3.09.2021 10:40
А вот совсем недавно была новость про дом из студий и однокомнатных квартир там неподалёку
Если на первом этаже будет магазин Мария-Ра, то жить в этом доме уже будет нельзя, так как в доме будут тараканы.
3.09.2021 09:23
- гость -
"частный детский сад"
Не гоже элите общаться с кухаркиными детьми, тьфу.
А элита, это потомство стеллы штань? Которая после смешного судейства и условного срока за 12млн. бюджетных средств пляшет под песню: Хорошо что, вы мне поверили, да я воровка, да на доверии!!!!
Из говна и палок? Хотя палки подорожали сейчас, без палок будут строить.
за 12млн. бюджетных средств
За 14 млн, не хотите?
1. Хорошо, что частный сектор наконец то сносят.
2. Мне плевать, что застройщик - М-Ра. У кого есть деньги, тот и строит.
3. Из говна ли будут строить, или из палок - это не ваша головная боль. Вы все равно не целевая аудитория этого ЖК. Вот те, кто будет покупать, тот пускай и оценивает качество материалов и самого Строительства. Сочтут качество достойным - заплатят свои деньги. Не ваши - свои.
4. Район действительно перспективный, в дальнейшем весь этот частный сектор снесут. Посмотрите на Прудские ниже Партизанки - уже немало понастроили за пару лет.
5. Беспокойство некоего Вити про небоскребы на набережной мне отдельно доставляет) если Витя такой умный, то почему он сам не строит дома по своему усмотрению? Возьми да построй таунхаусы, продай их народу за демократичные цены - оставь свой след в городе) а если нет денег, то критику оставь для внутреннего диалога в туалете. И ещё неплохо было бы посмотреть где планируется стройка, и где запланирована набережная.
3.09.2021 11:52
- гость -
Ну то, что вы пишете, называется "Не мешайте хорошим людям украшать Барнаул!".
Смешно!
участок, по которому в перспективе пройдёт улица, находится в собственности у заказчика
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Город вначале продал участок будущего Обского бульвара частнику, потом задумался о продолжении Обского бульвара до Оби. Будет ли город (вернее администрация города, не надо обобщать весь город и нерадивую администрацию) выкупать участок у застройщика - это вопрос.
Ту Витя
Посмейся, авось пройдёт.
Насчёт вами же придуманного слогана я не имею ничего против. На мой взгляд современный жилой комплекс в миллиард раз лучше, чем деревянные бараки постройки 1935 года и позднее, со всеми удобствами на улице, и самовольными постройками.
Это однозначно украшение города относительно его нынешнего состояния в этих гетто.
Если вы, Витя, недавно живете в Барнауле, то я вам сообщу, что самыми криминальными и некомфортными, да и попросту стремными, даже во времена Союза были как раз районы частного сектора - Осипуха, Алтайские, Прудские, ВРЗ.
Пора их снести до основания
3.09.2021 11:52
- гость -
А я думал вы только на сэлфовские новости по стройке ходите комментировать)) и тут платят? Пальцы загибать и слабые аргументы предоставлять, ах да, сейчас еще оскорбления будут. Как вы "палитесь", никакой фантазии, откуда вас таких набирают...