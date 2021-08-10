Гигантский квартал за Музкомедией готовят к застройке высотными домами

Квартал в "тихом центре" Барнаула планируют застроить высотными домами. Участок уже огорожен двухметровым забором, работает спецтехника, завезён строительный материал. По информации amic.ru, в ближайшие месяцы инвестор может представить общественности проект жилого комплекса.

Где возведут ЖК?

Площадка, которую сейчас готовят к застройке, располагается через дорогу от театра Музыкальной комедии, в границах улиц Шевченко и Культурная, Сибирского проспекта и бульвара 9 Января.

Работать в микрорайоне намерена компания, которая принадлежит бизнесмену Евгению Ракшину. По информации публичной кадастровой карты, часть квартала, где возведут ЖК, застроена частным сектором.

Высотные дома в микрорайоне, по данным ресурса, возможно строить лишь на трёх участках площадью 42, 69, 90 соток. Сейчас девелопер осваивает часть этих территорий.

Как отмечают жители частного сектора, который располагается через дорогу от будущего ЖК, площадку начали готовить ещё в прошлом году, но затем работы замерли.

Приостановка могла быть связана с тем, что инвестор добивался изменений в градостроительную документацию города. В конце декабря 2020 года Барнаульская гордума приняла поправки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ)* – документ, показывающий детальное планирование и развитие города. Свои предложения по корректировкам ПЗЗ, которые мэрия принимала с октября по ноябрь, мог внести любой желающий.

*Генплан – стратегический документ для города. Он показывает, какие территории предназначены, например, для промышленного и жилищного строительства. ПЗЗ – документ "сегодняшнего дня". Он более детально описывает положения генплана и планирование города. Но, внося изменения в ПЗЗ, можно скорректировать развитие и не погружаться в двухлетнюю процедуру внесения изменений в генплан.

Так поступила и компания "Сибирь". Организация подала заявление, чтобы изменить функциональную зону квартала с Ж-2 (возможно возводить дома не выше 8 этажей) на Ж-1 (разрешено строить здания до 25 этажей). Комиссия мэрии, которая рассматривала все обращения, инициативу согласовала и изменила назначение участка, разрешив на нём строительство высоток.

Несколько недель назад на участке вновь "закипели" работы: строители вывезли мусор, убрали заросли деревьев и кустарников, а также установили забор.

Что известно о квартале?

Участок в границах улиц Шевченко и Культурная, Сибирского проспекта и бульвара 9 Января был выставлен на торги в 2015 году.

Земля, инженерные сети и комплекс зданий (в том числе поликлиника Сибирского военного округа, склады, контрольно-пропускной пункт и другие объекты) принадлежали обанкроченному ОАО "Производственно-ремонтное предприятие", которое входило в структуру Минобороны России. Лот был продан за 46 млн рублей.

Для Евгения Ракшина проект за Музкомедией станет вторым в "строительной" копилке: сейчас бизнесмен совместно с компанией "Селф" (принадлежит Нодару Шонии) возводит ЖК "Локомотив" на пр. Строителей, 18.

Перспективы района

Интерес к микрорайону за проспектом Комсомольским барнаульские девелоперы проявляют всё чаще: сразу несколько инвесторов готовы работать в этой локации.

В переулке Трудовом планирует возвести многоэтажку "Строймонолит". Ранее эта же компания построила по соседству дом (ул. Песчаная, 19). На ул. Никитина, 12, компания "Т-Строй", связанная с барнаульским бетонным заводом "Основа", намерена построить 16-этажный многоквартирный дом. Девелопер также заявил, что планирует осваивать весь квартал в границах ул. Анатолия, Никитина, Промышленной, переулка Некрасова.

Застройщики отмечают: эта часть города интересна компаниям в первую очередь тем, что выкупная стоимость земли ещё не так высока, как в районе за пр. Красноармейским.