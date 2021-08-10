Гигантский квартал за Музкомедией готовят к застройке высотными домами

Квартал в "тихом центре" Барнаула планируют застроить высотными домами. Участок уже огорожен двухметровым забором, работает спецтехника, завезён строительный материал. По информации amic.ru, в ближайшие месяцы инвестор может представить общественности проект жилого комплекса.
Где возведут ЖК?
Площадка, которую сейчас готовят к застройке, располагается через дорогу от театра Музыкальной комедии, в границах улиц Шевченко и Культурная, Сибирского проспекта и бульвара 9 Января.
Работать в микрорайоне намерена компания, которая принадлежит бизнесмену Евгению Ракшину. По информации публичной кадастровой карты, часть квартала, где возведут ЖК, застроена частным сектором.
Высотные дома в микрорайоне, по данным ресурса, возможно строить лишь на трёх участках площадью 42, 69, 90 соток. Сейчас девелопер осваивает часть этих территорий.
Как отмечают жители частного сектора, который располагается через дорогу от будущего ЖК, площадку начали готовить ещё в прошлом году, но затем работы замерли.
Приостановка могла быть связана с тем, что инвестор добивался изменений в градостроительную документацию города. В конце декабря 2020 года Барнаульская гордума приняла поправки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ)* – документ, показывающий детальное планирование и развитие города. Свои предложения по корректировкам ПЗЗ, которые мэрия принимала с октября по ноябрь, мог внести любой желающий.
*Генплан – стратегический документ для города. Он показывает, какие территории предназначены, например, для промышленного и жилищного строительства. ПЗЗ – документ "сегодняшнего дня". Он более детально описывает положения генплана и планирование города. Но, внося изменения в ПЗЗ, можно скорректировать развитие и не погружаться в двухлетнюю процедуру внесения изменений в генплан.
Так поступила и компания "Сибирь". Организация подала заявление, чтобы изменить функциональную зону квартала с Ж-2 (возможно возводить дома не выше 8 этажей) на Ж-1 (разрешено строить здания до 25 этажей). Комиссия мэрии, которая рассматривала все обращения, инициативу согласовала и изменила назначение участка, разрешив на нём строительство высоток.
Несколько недель назад на участке вновь "закипели" работы: строители вывезли мусор, убрали заросли деревьев и кустарников, а также установили забор.
Что известно о квартале?
Участок в границах улиц Шевченко и Культурная, Сибирского проспекта и бульвара 9 Января был выставлен на торги в 2015 году.
Земля, инженерные сети и комплекс зданий (в том числе поликлиника Сибирского военного округа, склады, контрольно-пропускной пункт и другие объекты) принадлежали обанкроченному ОАО "Производственно-ремонтное предприятие", которое входило в структуру Минобороны России. Лот был продан за 46 млн рублей.
Для Евгения Ракшина проект за Музкомедией станет вторым в "строительной" копилке: сейчас бизнесмен совместно с компанией "Селф" (принадлежит Нодару Шонии) возводит ЖК "Локомотив" на пр. Строителей, 18.
Перспективы района
Интерес к микрорайону за проспектом Комсомольским барнаульские девелоперы проявляют всё чаще: сразу несколько инвесторов готовы работать в этой локации.
В переулке Трудовом планирует возвести многоэтажку "Строймонолит". Ранее эта же компания построила по соседству дом (ул. Песчаная, 19). На ул. Никитина, 12, компания "Т-Строй", связанная с барнаульским бетонным заводом "Основа", намерена построить 16-этажный многоквартирный дом. Девелопер также заявил, что планирует осваивать весь квартал в границах ул. Анатолия, Никитина, Промышленной, переулка Некрасова.
Застройщики отмечают: эта часть города интересна компаниям в первую очередь тем, что выкупная стоимость земли ещё не так высока, как в районе за пр. Красноармейским.
Комментарии
Ракшин -молодец. Получил землю под локомотивом бесплатно. Пятьдесят миллионов -цена по приватизации, остались у Ракшина в уставном капитале ООО "Победа" . Затем ООО "Победа" ликвидировали, а вместе с ней и долю государства в уставном капитале. Естественно у прокуратуры эта махинация не вызывает вопросов о ничтожности сделки и бесплатном приобретении земельного участка.
Все то ты знаешь, Верочка-правдоруб))
Ракшин -молодец. В условиях приватизации земли под стадионом "Локомотив" было условие сохранения и реставрации постройки. Но держать слово в эпоху постмодерна. - это для слабаков. Выполнять социальные обязательства- это для аутсайдеров. Сейчас новая мораль и новые герои и новая нравственность : " делай бабло- остальное не важно".
Жилье важнее. Современнику.стадионы не нужны . Все делается законно.
После выборов сядет в тюрьму как любой, кто нарушает закон! Удачи в продажах! Воровская власть все равно закончится, вождь воров не вечный.
10.08.2021 10:36
- гость -
Жилье важнее. Современнику.стадионы не нужны . Все делается законно.
Закон -это инструмент обслуживание диктатуры капиталистов. Законно не значит справедливо.
строят, строят, а кто жить в них будет, как будто у нас население как в Китае
Получается, Обского бульвара не будет? В Перестройку же хотели "прорубить першпективу" — сделать бульвар от Крайисполкома до Оби...
А теперь не город будет поворачиваться лицом к Оби, а Обь, которую сейчас там отгораживает от Центра практически непреодолимый частный сектор, постепенно отгородят цепочкой новостроек от Ковша до Старого моста?
10.08.2021 10:42
Вера
Это не предприниматели и не капиталисты. Обычные преступники и коррупционеры. Их бы давно уже закрыли в любой приличной стране.
Правильно понимаю, что Обской бульвар приказывает долго жить?
Я бы заголовок другой сделал, представь как классно звучит: "строительная мафия захватывает все больше и больше земель в Барнауле "
Ракшин -молодец. Получил землю под локомотивом бесплатно. Пятьдесят миллионов -цена по приватизации, остались у Ракшина в уставном капитале ООО "Победа" .
Ну халявой это не назовёшь, представляете сколько пришлось откатить жирной морде, которая сейчас сидит в Москве и в ус не дует. Я думаю вы договорились кто это)
лет уже 30 точно про бульвар рассказы и тут и там, также как и про тоннель под ЖД вокзалом. Неужели верите?
там всюду частный сектор, который фиг продаст свои халупы, и уже гдето про это писали
Объясните мне, недалекой, пожалуйста, кто живет во всех этих новостроях, откуда в нашем городе такой приток жителей ???
Численность населения Барнаула на начало 2020 года составляет 697 тысяч человек
На 2021 год численность населения города Барнаул- составляет 612 тысяч человек.
Убыль на лицо, а по количеству жилья мы наверно уже город-миллионник, при том что работать эти миллионам негде
И не речной сносят, и не вместо стадиона, и памятников нет, но все равно по мнению нытиков все не так. Теперь-то что вам надо?
10.08.2021 11:14
- гость -
Возможно, люди с большими деньгами покупают помногу, по 3-5 квартир, а потом сдают или, если понадобились средства, продают. Типа "вложил заработанное каторжным трудом в недвижимость"
было условие сохранения и реставрации постройки
Вера, у вас какбудто бы шизофрения? Иначе я никак не могу объяснить ваши комментарии и тот бред, что вы тут пишите.
«Убыль на лицо» - хоть бы разобрались сами в приведённых цифрах, такую чушь пишете. Первая цифра у вас население городского округа, а вторая города.
Теперь-то что вам надо?
Понаехавшей деревни нам не надо, хватит уже бескультурья, хамства, грязи и бедлама в городе.
Очевидно что Карла Маркса надо надо было соединить с Молодежной, но ушлые богатеи решили иначе и похоронили обской бульвар навсегда. С грядущим 300 летием!
если квартиры покупаются, значит, это кому-то нужно?
перестанут строить, когда столкнутся с отсутствием покупателей
это как пивнухи на каждом углу - пока будет такой спрос на алкашку, никто не начнет строить спортивные клубы, нет у наших жителей такой потребности
и минус еще одна парковка в городе
хватит уже бескультурья, хамства, грязи и бедлама в городе
обана! и куда деть шестьсот тыщ бескультурного хамла, по-вашему?))
а если серьезно, почему вы решили, что приехавшие с деревни - это хуже вас, живущих тут? судя по вашему комментарию, хам и ханжа - это вы
Это не тихий центр- это захолустье.
1125. Золотые слова. Респект. Спрос рождает предложения.
Да не едет уже давно деревня в наш Мухосранск, не котируется, работать за барнаульскую зарплату дураки в деревне закончились Кстати по твоему нику видно что культура из тебя прет конкретно, похоже пытаешься самооценку приподнять.
10.08.2021 11:29
Гость
Ну вообще-то оттуда десять минут пешочком до главной площади) Так что место удобное, к тому же расположено высоко, смог туда скатываться не будет. Хотя мне жаль близлежащих уютных квартальчиков с частной застройкой. На велосипеде там скоро будет не покататься, видимо.
место тут лучше ИМХО, чем у скандально уже известного Столичного
надеюсь, тут не менее эпичное сотворят. Барнаул войдет в историю)))
10.08.2021 10:48
Виктор
А теперь не город будет поворачиваться лицом к Оби, а Обь, которую сейчас там отгораживает от Центра практически непреодолимый частный сектор, постепенно отгородят цепочкой новостроек от Ковша до Старого моста?
Берег Оби принадлежит Шонии. Смиритесь. Утритесь.
У него связи, а у вас их нет.
10.08.2021 11:38
гiсть
И садиков и школ поблизости огромное количество
10.08.2021 11:19
Анна
было условие сохранения и реставрации постройки
Вера, у вас какбудто бы шизофрения? Иначе я никак не могу объяснить ваши комментарии и тот бред, что вы тут пишите.
Я в свою очередь могу предположить у вас проблемы с восприятием реальности. Это когда негодяев считают за героев. С Ракшинымы мне пришлось столкнуться лично, и я знаю их "законные " методы -купить ложное заключение эксперта для узаконения своих незаконных магазинов для них как за хлебушком сходить, схема отработана. Знаю о "странном" отношении к Ракшиным всех органов власти АК : они их как родных прикрывают и дают бредовые отписки на жалобы о злостных нарушениях закона этой семейкой. Раньше мне было наплевать как Ракшины обстряпывают свои делишки, но теперь я слежу за ними. И мне не приятно слушать восхищенные отзывы о недостойных людях.
Обской бульвар вроде как между Шевченко и Димитрова хотели провести, нет?
Так что у Ракшина окна 18-этажки как раз на бульвар и будут выходить.
Плюс к цене продажи.
10.08.2021 11:45
- гость -
Если в том районе настроить высоток, смысл делать бульвар пропадёт. Бульвар — это бульвар, а не коридор и не просека между домами
Великий строитель, который Речной застроил, все строил, строил пока копыта не отбросил. И этот никак не угомонится. За магазины спасибо.
Вера, вы еще раз подтвердили наличие у вас расстройства. В ваших нескольких комментариях все признаки налицо: "я все знаю", "слежу за ними", навешанные ярлыки про недостойных людей (недостойные для кого? для вас?), оскорбления в публичном пространстве интернет, адресованные конкретным лицам, истории мирового заговора.
Не знаю, что вам ответить. Будьте здоровы.
Кстати, про восхищенные отзывы и героев. Вам приснилось.
10.08.2021 11:45
- гость -
Так сначала бульвар надо провести,а уже потом плюс к цене. Иначе получится как со Столичным.
11:50 Анна
Кстати да. У меня зарплата 2 душевых прожиточных минимума по Алтаю.
Душ много. Амител рефералку всегда не платил. Он у меня в целом как душевое приложение.
Чё ты кипятишься то? Здесь депутатов нет, чтобы квартиры скупать у Селфа. С мозгами у людей всё в порядке.
10.08.2021 11:50
Анна
Вера, вы еще раз подтвердили наличие у вас расстройства. В ваших нескольких комментариях все признаки налицо: "я все знаю", "слежу за ними", навешанные ярлыки про недостойных людей (недостойные для кого? для вас?), оскорбления в публичном пространстве интернет, адресованные конкретным лицам, истории мирового заговора.
Не знаю, что вам ответить. Будьте здоровы.
Кстати, про восхищенные отзывы и героев. Вам приснилось.
Если вы взялись "защищать" Ракшиных значит у вас есть на это основание. Человек просто читающий новости не стал бы тратить время на подобные комментарии. Если вы так упорно продолжаете их защищать значит, вы имеете к ним отношение, или у вас сложилось впечатление о том что негодяи (я) оскорбляют достойных людей (героев). А следовательно вы как человек благородный сочли своим долгом вступиться на них. Из того, что человек накапливает сведения и следит за происходящим в интересующим его вопросе, не вытекает о наличии у него "расстройства". А скорее, подтверждает проблему с критическим мышлением у вас Анна. И теперь я знаю, что у меня есть последователь, читающий все мои комментарии. Благодарю за внимание и пожелания здоровья.
да в новых дома половина квартир пустуют - выкуплены под перепродажу. С 2017 года живу в таком доме - на этаже 10 квартир, из них от силы 3-4 жилые (хотя это я про окраину)
бабы драться собираются)))
С 2017 года живу в таком доме - на этаже 10 квартир
общага какая - то
10.08.2021 12:24
- гость -
бабы драться собираются)))
А почему вы решили, что "бабы" ? Верите всему?
мужик женским именем не подпишется. значит бабы)
А я бы на месте мэрии давно уже бы присвоил Ракшину звание Почетный гражданин города. Мне кажется он достойный этого звания.
10.08.2021 12:20
Вера
Похоже,Аннушка из сотрудников Амика- к ним Евгеша приходил и делился,как быть успешным.
Чучмеку.Вы,наверно, молодой, если об Обском бульваре слышите 30 лет.Я несколько старше Вас, слышу об Обском бульваре примерно с 1959 года,а может, и раньше,но точно помню, что ещё в школе учился.И была замечательная выставка по градостроительству в Барнауле,где был макет Обского бульвара, который выходил к Оби, вдоль которой были террасы с прогулочными дорожками. .Красиво казалось.
Кстати, для редакторов АМИКа.У нас сейчас нет театра Музкомедии, а есть Музыкальный театр.Этот статус значительно выше предыдущего.
Великий строитель, который Речной застроил, все строил, строил пока копыта не отбросил.
10.08.2021 11:50
Анна
Вера, вы еще раз подтвердили наличие у вас расстройства. В ваших нескольких комментариях все признаки налицо: "я все знаю", "слежу за ними", навешанные ярлыки про недостойных людей (недостойные для кого? для вас?), оскорбления в публичном пространстве интернет, адресованные конкретным лицам, истории мирового заговора.
Не знаю, что вам ответить. Будьте здоровы.
Кстати, про восхищенные отзывы и героев. Вам приснилось.
Состоятельных и влиятельных людей строящих здания с заведомыми нарушениями строительных норм и правил, я считаю недостойными людьми. Построить качественно без нарушений, без притеснения людей живущих по соседству им, казалось бы ничего не мешает -средства есть. Но ради экономии жалких, по сравнению с прибылью, средств эти самые недостойные люди идут на подлог документов и ущемление прав законопослушных лиц. Я никого не оскорблю и не пытаюсь навешивать ярлыки, просто делюсь жизненным опытом. Очень хочется чтоб город знал своих "героев". Если вышеописанные действия упомянутых людей кажутся вам нормой поведения достойных людей - это ваш выбор. Вы сами выбираете кого обогащать, когда заходите в магазин- обнаглевших монополистов, владеющих ТЦ, или частных предпринимателей имеющих небольшой магазинчик.
И была замечательная выставка по градостроительству в Барнауле,где был макет Обского бульвара,
Это было в 70-е годы.
Гостю от 14:09.Скажите, пожалуйста, Вы помните,где была выставка.Не могу вспомнить.Помню, что был большой зал, были макеты Обского, пр.Ленина, пр.Красноармейского.
Связка бизнеса с управлением государства везде в мире называется мафия.
Не, Ракшины хорошие. Это у них категорийные менеджеры и исполнители плохие. Ради того, чтобы выслужиться и свои 30 серебренников получить, на всё способны.
Кто строит, рашкин? Пропал город. Давно, впрочем, лет 20 еще назад.
Все что строят в городе, все на законных основаниях. Законы принимают наши избранники т е мы сами. О чем речь. Бизнес Шония. Отмашкина. Рашкина и многих других успешных предпринимателей это тысячи рабочих мест.
Когда уже этих молодцов за хобот возьмут.....
10.08.2021 17:41
- гость -
... Законы принимают наши избранники ...
Ты зачем это пишешь?Купи себе петуха и ему это рассказывай
Итальянская мафия всегда вкладывалась в строительный бизнес. Чем ракшинско-локтевская мафия хуже?