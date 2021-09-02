Коммунальщикам придётся расширить зону работ над повреждённой теплосетью в центре Барнаула

Рабочим Сибирской генерирующей компании придётся расширить зону работ на повреждении теплосети возле "свечки" АлтГУ в Барнауле. Площадь увеличится ещё на три метра – с 9 до 12.

Как сообщает пресс-служба СГК, сейчас на объекте находятся сразу две аварийные бригады. Не уточняется, повлияет ли необходимость расширения на срок подачи воды барнаульцам.

Напомним, что с 14:00 2 сентября до 14:00 3 сентября коммунальщикам пришлось отключить горячую воду для 61 многоквартирного дома, семи частных домов, детского сада, трёх образовательных и двух медицинских учреждений, а также 24 административных зданий по улицам Молодёжная, Чкалова, Димитрова, проспекту Комсомольскому.