Поезд насмерть сбил молодого человека в Алтайском крае

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" сообщили о том, что в Алтайском крае поезд насмерть сбил молодого человека. От полученных травм он скончался на месте.

Сообщается, что инцидент произошёл 1 сентября в селе Табуны. Молодой человек якобы шёл по железнодорожным путям в наушниках и не услышал приближающийся состав.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что 25-летний житель Алтайского края получил травму, попытавшись перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Пострадавшего затянуло к составу воздушными массами, после чего его сбил вагон.

Мужчину доставили в медучреждение Барнаула. По предварительной информации, он был пьян.