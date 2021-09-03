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"Заливаем миллионы". Приб в отчаянии пожаловался на районы-должники, лишающие край доходов

, ИА "Амител"
Предприятия ЖКХ задолжали "Алтайкрайэнерго" больше 300 млн рублей
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Более 800 млн рублей недосчиталась компания "Алтайкрайэнерго", рассказал гендиректор предприятия Сергей Приб на заседании правительства 2 сентября. Из них 305,4 млн рублей задолжали предприятия ЖКХ края. По словам Приба, компания не может ни отключить должников, ни добиться от них денег. Руководитель "Алтайкрайэнерго" пожаловался губернатору Виктору Томенко, что главы некоторых районов даже не берут трубку, чтобы обсудить проблему.

"Эмоций уже даже нет"

Особенно Приба возмутила ситуация в Чарышском районе. Предприятия ЖКХ там уже регулярно банкротятся и сменяют друг друга. Поэтому вместо того чтобы возвращать деньги, район копит новые долги.

"Эта история из серии "так вообще не бывает". Но она есть. Мы каждый год в Чарышский район "заливаем" бесплатно миллионы рублей без всяких вариантов обратной связи. Договоры электроснабжения не заключаются по принципу "совсем". Мы ни отключить их не можем, ни добиться чего-то в судах. Юристы нам так и говорят: "Никуда не денетесь, будете дальше "заливать", – пожаловался Приб губернатору.

По его словам, частная компания в Чарышском районе и сейчас эксплуатирует водопровод без договора и не платит деньги. А глава района, подчеркнул Приб, даже не отвечает на телефонные звонки, чтобы разобраться в ситуации. "Так что воду в Чарыше мы сегодня наливаем бесплатно", – подытожил он.

"Глава там не берёт трубку и сам не звонит. А зачем ему? Ситуация патовая, у меня уже эмоций даже нет", – возмущался глава "Алтайкрайэнерго".

Просто отключить задолжавших потребителей компания не может, поскольку ЖКХ – сфера жизнеобеспечения.

Заразный пример

Приб опасается, что поведение властей Чарышского района может стать примером и для других:

"Другие главы тоже могут сказать: "А зачем платить, если другие этого не делают?" У нас есть идеальные муниципалитеты, которые никогда не выпадали по срокам. Многие главы вышли на связь, нашли ресурсы и за два года рассчитались по долгам. А тут нам даже отвечать никто не хочет", – объяснял глава "Алтайкрайэнерго".

При этом Приб напомнил, что компания "Алтайкрайэнерго" принадлежит краю. По итогам своей работы предприятие платит собственнику дивиденды. Соответственно, краевой бюджет теряет в деньгах. Например, в августе 2021 года Алтайский край получил от компании 38 млн рублей. Но если бы не дебиторская задолженность, сумма составила бы 68 млн рублей.

Назвал руководитель "Алтайкрайэнерго" и самых крупных должников – это Каменский (94,7 млн) и Змеиногорский (26,2 млн) районы, а также Славгород (30,1 млн).

Всего же просроченная задолженность перед всеми энергетическими предприятиями края составляет 1,4 млрд рублей, рассказал на заседании глава регионального Минпрома Вячеслав Химочка. Министр заметил, что за прошедший год сумма долгов снизилась на 2%. 525 млн рублей всех долгов приходится именно на предприятия ЖКХ. По словам Химочки, почти 90% этих компаний – МУПы.

Виктор Томенко, в свою очередь, пообещал помочь разобраться с проблемными районами. Губернатор заметил, что больше всего просроченных задолженностей накопили муниципалитеты, где долгое время не работала система местной власти. В некоторых из них, подчеркнул Томенко, система управления уже сформирована, поэтому ситуация должна выровняться.

Напомним, на этом же заседании о долгах предприятий говорил и глава алтайского Минстроя Иван Гилев. По его словам, 164 котельных в крае до сих пор отключены от электричества за неуплату. Министр подчеркнул, что к 15 сентября все объекты должны решить финансовые проблемы и подключить электричество, чтобы получить от Ростехнадзора паспорта готовности перед отопительным сезоном.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

3.09.2021 13:56
- гость -

Ну и заголовок !

3.09.2021 14:19
гость

Это результат работы партии ВЕДРО! Ура , сами стали на разбросанные грабли наступать! Показали - работать мы не умеем , должности куплены, несите денежки , а то мы с трибун кричать будем!!!! А что у нас сделано для населения в сельской местности??? Даже 87 ЗС о предоставлении древесины для отопления НЕ РАБОТАЕТ!!!

3.09.2021 15:03
последнему гостю

это последствия управления краем еще с советских времен, плюс нынешнее время. Когда же Вы поймете , что сейчас партии не управляют экономикой, а управляют люди. А кто эти люди- сплошь выходцы из КПСС,но ради карьеры примкнувшие к ЕР, однако мировозрение в ихних головах осталось прежнее. Ну а Чарыш это же вотчина Сурикова в свое время

3.09.2021 15:17
- гость -

3.09.2021 15:03
последнему гостю

эталонный гвардеец царя! Ты еще забыл , что Ленин заложил мину под ЖКХ.
p.s. Советской власти уже 30 лет как нет, ты все проспал.

3.09.2021 15:56
ПЕТР

3.09.2021 15:17
- гость -
" Советской власти уже 30 лет как нет, ты все проспал."

Даже если кто и остался из КПСС - так они пенсионеры!
Это уже новые "эффективные менеджеры"!!!!

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