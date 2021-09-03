Алтайский инваспортсмен завоевал пятую медаль Паралимпийских игр в Токио

Алтайский инваспортсмен Роман Жданов завоевал пятую медаль в Японии. Летняя Паралимпиада продолжается в Токио.

В пятницу, 3 сентября, бийский пловец с мировым рекордом выиграл золото на дистанции 50 метров в плавании на спине. Его результат 40,99 секунды. На финише алтайский атлет опередил чеха Арноста Петрачека, который показал время 41,26 секунды. Третьим финишировал мексиканец Анхель Камачо Рамирез.

Напомним, ранее Жданов завоевал в Японии две золотые и две бронзовые награды. Паралимпиада в Токио завершится послезавтра, 5 сентября. На церемонии закрытия бийский инваспортсмен вынесет знамя Паралимпийского комитета России.