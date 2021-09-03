Улицу в центре Барнаула перекроют на четыре дня

В Барнауле из-за ремонта теплосетей на четыре дня перекроют движение по улице Никитина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"С 8 часов 6 сентября до 8 часов 10 сентября на время работ по строительству тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части ул. Никитина в районе здания № 36. Участников дорожного движения просят быть внимательными, планируя поездки, выбирать заранее маршруты объезда", – сказано в сообщении.

Напомним, что 2 сентября произошло повреждение теплосети возле "свечки" АлтГУ. Изначально рабочие предполагали, что им придётся заменить 3 метра трубы, однако в процессе работы зону вскрытия пришлось увеличить на три метра, до 12. Из-за аварии без горячей воды временно остались 6,5 тысячи горожан.