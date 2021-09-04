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На Алтае водитель КамАЗа сбил двух человек

, ИА "Амител"
Пострадавшие попали в больницу
Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

2 сентября в селе Камлак Республики Алтай произошёл наезд на пешеходов. Подробности рассказали в региональном МВД.

"54-летний житель села Онгудай, управляя автомобилем КамАЗ-541150 при движении со стороны с. Усть-Сема в сторону с. Черга допустил наезд на пешеходов: 13-летнюю местную жительницу и 19-летнего жителя  г. Бийска, которые шли по правой обочине, навстречу движения автомобиля", – сказано в сообщении.

В результате аварии девочку с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Молодому человеку госпитализация не потребовалась.

Отмечается, что в момент аварии водитель грузового автомобиля был трезв.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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