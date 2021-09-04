iHerb обжалует решение барнаульского суда о признании запрещёнными данных с их сайта

Представители компании iHerb обжалуют решение барнаульского суда о признании информации на сайте их интернет-магазина запрещённой. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы считаем, что решение суда чрезмерное и не отвечает духу закона 149-ФЗ. На наш взгляд, нельзя полностью блокировать важный ресурс, которым пользуются миллионы пользователей, а также который содержит тысячи разных категорий продукции. Мы будем добиваться справедливого решения в следующей инстанции", – сказал генеральный директор компании Илья Микин.

По его мнению, такое решение суда может быть связано с тем, что в Алтайском крае есть свои компании, которые занимаются производством БАДов.

Напомним, что центральный районный суд Барнаула признал запрещённой информацию американского интернет-магазина iHerb. Прокуратура подала иск после обращения активистов организации "Народный контроль", которые насчитали на ресурсе более двух тысяч позиций, нарушающих российские законы.