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Новости

Алтайский край оказался в числе лидеров в Сибири по оттоку населения

, ИА "Амител"
В общей сложности миграционная убыль населения в СФО в первом полугодии 2021 года составила 9 тысяч человек
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Алтайский край оказался в числе лидеров в Сибирском федеральном округе по миграционной убыли населения по итогам первых шести месяцев 2021 года, свидетельствуют данные Новосибирскстата.

"По предварительным данным, в первом полугодии 2021 года миграционная убыль населения Сибирского федерального округа составила 9,1 тыс. человек", – подсчитали в ведомстве.

Наибольшая убыль за этот период сложилась в Омской области (-4881 человек), Алтайском крае (-3258) и Томской области (-3106). Всего из Алтайского края за первое полугодие 2021-го уехало 34 158 человек, а приехало – 30 900.

При этом миграционный прирост наблюдался в пяти регионах округа: в Новосибирской области (+3386 человек), Красноярском крае (+1255), а также в республиках Алтай (+467), Тыва (+331) и Хакасия (+156).

Ранее сообщалось, что за 2020 год в Алтайском крае ускорилась естественная убыль населения. Показатель составил 18 181 человек, что почти на 60% больше, чем годом ранее.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

5.09.2021 15:11
гость

Уезжает народ.
Умирает народ.
Скоро в открытых ТЦ покупать некому, а их всё строят и планируют построить.
Миллионер развелось не счесть.
Весело кому-то.

5.09.2021 15:24
гость

Прорыв! Энергия развития !

5.09.2021 15:25
- гость -

Низкие зарплаты делают свое дело
Незначительный рост зарплат при таких ценах-это смех!

Среднемесячная начисленная зарплата в Алтайском крае за первое полугодие 2021 года оказалась самой низкой среди регионов Сибири.
Согласно подсчётам Новосибирскстата, в среднем жители региона получали 31 328 рублей.

В лидерах по уровню заработной платы оказались Красноярский край (58 607 рублей), Томская область (50 064 рубля) и Кузбасс (46 695 рублей).

Предпоследнее место заняла Республика Алтай с зарплатой 37 875 рублей.

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ)))

5.09.2021 15:30
- гость -

При едроссах на месте заводов ТЦ, голосуем за КПРФ и на месте ТЦ опять фабрики и заводы и рабочие места, достойная зарплата.

5.09.2021 15:31
- гость -

5.09.2021 15:21
Vadik
Не выдержал развала, хаоса и нищенского существования, когда на зарплату даже выжить невозможно молодой семье.

Один знакомый уехал из села в Москву.Замечательный специалист, высшее образование. В селе получал 18 000,в Москве 135 тысяч. И говорит,это не предел с его образованием.

5.09.2021 15:36
- гость -

В 50-60 лет ни в Москве ни в Нью-йорке работу не найдешь

5.09.2021 15:38
- гость -

Недавно амик писал,что Сергей Писарев увидел в Барнауле баннер, который призывал врачей переезжать в Кемерово, чтобы получать зарплату в размере 85 тысяч рублей в месяц.
..................................................................................................
Из статьи:
" Всё жёстче и жёстче идёт борьба за профессиональные кадры. Богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года в самолёте встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше. Хватает и на аренду жилья и на путешествия по Европе"

5.09.2021 15:41
- гость -

Алекс Брежнев с Ютуба получает 3000 долларов и живет в грузовике. А оно надо?

5.09.2021 16:04
- гость -

В 50-60 лет ни в Москве ни в Нью-йорке работу не найдешь

Если ты спец, то и в 50 и в 60 найдешь работу в любой точке мира. Если ты обычный лодырь, то ни в Москве, ни в Барнауле не светит.

5.09.2021 16:10
- гость -

В 50-60 лет ни в Москве ни в Нью-йорке работу не найдешь
____________

Это так, старикам там не место. В Москве на данный момент не так уж радужно с работой примерно до 40 лет, но есть и нюансы, например, отличный специалист со своим портфолио.

5.09.2021 16:20
- гость -

Готовимся с семьей к переезду. Надеюсь новый год встретим в белокаменной. Последний выключает свет в аэропорту)))

5.09.2021 16:50
Гость

Это убогий нищий край. Господин Прокуро Губернатор и тот удрал с Успехом Алтая вМоскву. Не выдержал того чиновничьего болота которое раскинулось здесь. Не жизнь здесь а ГУЛАГ и нет ничего о...

5.09.2021 17:19
- гость -

Уезжают - вот новость-то!

5.09.2021 17:30
Виктор

Я часто читаю в соцсетях такое "Ненавижу жить в Москве! Но в Барнаул ни за что не вернусь"

[смайлик, где человек разводит руками]

5.09.2021 18:43
- гость -

5.09.2021 16:04

Не смеши,Федя. Сечин, Миллер, Чемезов в 60 лет находят работу. Наверно, такие же спецы как и ты, что даже заграницу переманивают.

5.09.2021 20:20
jobik

я уехал в 2005 году
все хорошо
3 трешки в мск
свои бизнеса
такого в брн не добился бы никогда никогда никогда...

но сидеть не нужно нужно постоянно развиваться

5.09.2021 20:25
Vadik

Виктору: согласен на все 100%. Если было бы по другому, то москв опустела бы процентов на 40

5.09.2021 20:35
Сибиряк.

Зарплата в регионе очень низкая, количество молодёжи, в избытке неприкаянно слоняющейся по улице с бутылкой пива в руке, лень, а зачастую просто физическая неспособность значительной массы электората осмыслить происходящее вокруг - всё это есть в избытке и катастрофически плохо. Но откуда берутся строители коттеджей, застроившие все поля вокруг городов, огромное количество дорогих иномарок на дорогах, да и не дешёвые торговые центры совсем не страдают от отсутствия покупателей. Значит есть жизнь и в Алтайском крае. Может просто одни ищут возможности для решения поставленных задач, а другие ищут причины, чтобы оправдать собственныю лень и отсутствие мозгов.

5.09.2021 21:15
- гость -

[смайлик, где человек разводит руками]

Витек, ты лошара!!!

5.09.2021 21:31
Виталий

20:35


я бы не назвал жизнь в Алтайском крае жизнью.... это выживание... это зарплатное рабство, и на всей территории региона примерно одинаковый уровень зпл, а того еще меньше...

и еще раз ты тут такой умный, скажи нам всем, почему ты не богатый и без своего котеджа? или ты один из тех местных работадателей которые не считают нужным достойно оплачивать труд? и привыкли к дешевой раб силе....

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