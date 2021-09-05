Алтайский край оказался в числе лидеров в Сибири по оттоку населения

Алтайский край оказался в числе лидеров в Сибирском федеральном округе по миграционной убыли населения по итогам первых шести месяцев 2021 года, свидетельствуют данные Новосибирскстата.

"По предварительным данным, в первом полугодии 2021 года миграционная убыль населения Сибирского федерального округа составила 9,1 тыс. человек", – подсчитали в ведомстве.

Наибольшая убыль за этот период сложилась в Омской области (-4881 человек), Алтайском крае (-3258) и Томской области (-3106). Всего из Алтайского края за первое полугодие 2021-го уехало 34 158 человек, а приехало – 30 900.

При этом миграционный прирост наблюдался в пяти регионах округа: в Новосибирской области (+3386 человек), Красноярском крае (+1255), а также в республиках Алтай (+467), Тыва (+331) и Хакасия (+156).

Ранее сообщалось, что за 2020 год в Алтайском крае ускорилась естественная убыль населения. Показатель составил 18 181 человек, что почти на 60% больше, чем годом ранее.