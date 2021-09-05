Алтайский край оказался в числе лидеров в Сибири по оттоку населения

Алтайский край оказался в числе лидеров в Сибирском федеральном округе по миграционной убыли населения по итогам первых шести месяцев 2021 года, свидетельствуют данные Новосибирскстата.
"По предварительным данным, в первом полугодии 2021 года миграционная убыль населения Сибирского федерального округа составила 9,1 тыс. человек", – подсчитали в ведомстве.
Наибольшая убыль за этот период сложилась в Омской области (-4881 человек), Алтайском крае (-3258) и Томской области (-3106). Всего из Алтайского края за первое полугодие 2021-го уехало 34 158 человек, а приехало – 30 900.
При этом миграционный прирост наблюдался в пяти регионах округа: в Новосибирской области (+3386 человек), Красноярском крае (+1255), а также в республиках Алтай (+467), Тыва (+331) и Хакасия (+156).
Ранее сообщалось, что за 2020 год в Алтайском крае ускорилась естественная убыль населения. Показатель составил 18 181 человек, что почти на 60% больше, чем годом ранее.
Комментарии
Уезжает народ.
Умирает народ.
Скоро в открытых ТЦ покупать некому, а их всё строят и планируют построить.
Миллионер развелось не счесть.
Весело кому-то.
Прорыв! Энергия развития !
Низкие зарплаты делают свое дело
Незначительный рост зарплат при таких ценах-это смех!
Среднемесячная начисленная зарплата в Алтайском крае за первое полугодие 2021 года оказалась самой низкой среди регионов Сибири.
Согласно подсчётам Новосибирскстата, в среднем жители региона получали 31 328 рублей.
В лидерах по уровню заработной платы оказались Красноярский край (58 607 рублей), Томская область (50 064 рубля) и Кузбасс (46 695 рублей).
Предпоследнее место заняла Республика Алтай с зарплатой 37 875 рублей.
ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ)))
При едроссах на месте заводов ТЦ, голосуем за КПРФ и на месте ТЦ опять фабрики и заводы и рабочие места, достойная зарплата.
5.09.2021 15:21
Vadik
Не выдержал развала, хаоса и нищенского существования, когда на зарплату даже выжить невозможно молодой семье.
Один знакомый уехал из села в Москву.Замечательный специалист, высшее образование. В селе получал 18 000,в Москве 135 тысяч. И говорит,это не предел с его образованием.
В 50-60 лет ни в Москве ни в Нью-йорке работу не найдешь
Недавно амик писал,что Сергей Писарев увидел в Барнауле баннер, который призывал врачей переезжать в Кемерово, чтобы получать зарплату в размере 85 тысяч рублей в месяц.
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Из статьи:
" Всё жёстче и жёстче идёт борьба за профессиональные кадры. Богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года в самолёте встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше. Хватает и на аренду жилья и на путешествия по Европе"
Алекс Брежнев с Ютуба получает 3000 долларов и живет в грузовике. А оно надо?
В 50-60 лет ни в Москве ни в Нью-йорке работу не найдешь
Если ты спец, то и в 50 и в 60 найдешь работу в любой точке мира. Если ты обычный лодырь, то ни в Москве, ни в Барнауле не светит.
В 50-60 лет ни в Москве ни в Нью-йорке работу не найдешь
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Это так, старикам там не место. В Москве на данный момент не так уж радужно с работой примерно до 40 лет, но есть и нюансы, например, отличный специалист со своим портфолио.
Готовимся с семьей к переезду. Надеюсь новый год встретим в белокаменной. Последний выключает свет в аэропорту)))
Это убогий нищий край. Господин Прокуро Губернатор и тот удрал с Успехом Алтая вМоскву. Не выдержал того чиновничьего болота которое раскинулось здесь. Не жизнь здесь а ГУЛАГ и нет ничего о...
Уезжают - вот новость-то!
Я часто читаю в соцсетях такое "Ненавижу жить в Москве! Но в Барнаул ни за что не вернусь"
[смайлик, где человек разводит руками]
5.09.2021 16:04
Не смеши,Федя. Сечин, Миллер, Чемезов в 60 лет находят работу. Наверно, такие же спецы как и ты, что даже заграницу переманивают.
я уехал в 2005 году
все хорошо
3 трешки в мск
свои бизнеса
такого в брн не добился бы никогда никогда никогда...
но сидеть не нужно нужно постоянно развиваться
Виктору: согласен на все 100%. Если было бы по другому, то москв опустела бы процентов на 40
Зарплата в регионе очень низкая, количество молодёжи, в избытке неприкаянно слоняющейся по улице с бутылкой пива в руке, лень, а зачастую просто физическая неспособность значительной массы электората осмыслить происходящее вокруг - всё это есть в избытке и катастрофически плохо. Но откуда берутся строители коттеджей, застроившие все поля вокруг городов, огромное количество дорогих иномарок на дорогах, да и не дешёвые торговые центры совсем не страдают от отсутствия покупателей. Значит есть жизнь и в Алтайском крае. Может просто одни ищут возможности для решения поставленных задач, а другие ищут причины, чтобы оправдать собственныю лень и отсутствие мозгов.
[смайлик, где человек разводит руками]
Витек, ты лошара!!!
20:35
я бы не назвал жизнь в Алтайском крае жизнью.... это выживание... это зарплатное рабство, и на всей территории региона примерно одинаковый уровень зпл, а того еще меньше...
и еще раз ты тут такой умный, скажи нам всем, почему ты не богатый и без своего котеджа? или ты один из тех местных работадателей которые не считают нужным достойно оплачивать труд? и привыкли к дешевой раб силе....