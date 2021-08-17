Убыль населения в Алтайском крае ускорилась почти на 60% за время пандемии

За 2020 год в Алтайском крае ускорилась естественная убыль населения. Как сообщает пресс-служба правительства региона, за 2020 год показатель составил 18 181 человек, что почти на 60% больше, чем годом ранее – 11 509.
По данным Алтайкрайстата, всего за пандемийный год родились 19 840 человек, что меньше, чем в 2019 (21 085). При этом отрицательная динамика сохраняется уже пять лет: максимум по рождаемости был достигнут в 2015 году – 30 080 человек, после чего идёт ежегодное снижение.
Скончался за 2020 год 38 021 человек, что связано с обстоятельствами, вызванными пандемией коронавируса. Годом ранее показатель был более чем на 20% ниже – 32 594.
Согласно помесячной динамике, в январе – августе 2020 года показатель держался на одном уровне, а в сентябре начался рост, вызванный второй волной коронавируса. Он достиг своего пика в ноябре. Затем смертность снижалась примерно до уровня прошлого года. Однако в июле вновь наметился заметный рост из-за подъёма новой волны коронавируса.
Комментарии
Скорей всего убыль почти такая же. Рожают меньше в связи с "хорошей" жизню
Почему не озвучиваете реальные причины смертности? Судите сами, пример: старики получают 12тыс в месяц, как прожить на эти деньги? За комуналку отдал, покушать купил и все и нет 12тыс. А лекарства? Почти все люди пожилого возраста страдают от давления и от прочих болячек. Вывод: люди умирают от нищеты, а не от "модной" инфекции
А солнцеликий с экранов все продолжает повторять своего любимого соЛЖЕницена со "сбережением народа".
Прав Чубайс. Бедность победит только смерть.
Никто не хочет работать , но деньги получать хотят все.
В этом проблема россии и того , почему мы так живем.
Никто не хочет работать , но деньги получать хотят все.
В этом проблема россии и того , почему мы так живем.
Судя по всему, самые изработанные - депутаты и чиновники...
17.08.2021 12:17 - гость -
Они, бедные, уже все мозги свернули - думают: как с коррупцией среди рабочих, продавцов, дворников бороться.
17.08.2021 12:17
- гость -
Никто не хочет работать , но деньги получать хотят все.
Никто не хочет работать ЗА ЕДУ.
В Афганистане рост населения. В Японии депопуляция. Значит дело не в деньгах