"Пятёрочку" открыли на месте барнаульского кафе "Ку-Ку"

В Барнауле на месте кафе "Ку-ку" на проспекте Калинина открыли новую точку супермаркета "Пятёрочка". Об этом рассказал журналист Сергей Тепляков в Instagram.

"Во как: вместо кафе быстрого питания "Ку-Ку", когда-то крайне популярного, открылась "Пятёрочка!" – написал он.

"Толк" при этом уточняет, что заведение не исчезло полностью, а просто переехало в подвальное помещение этого здания.

Ранее сообщалось, что торговая сеть "Ашан" за первое полугодие 2021 года закрыла в России 17 точек в связи с неудовлетворительными результатами. При этом в Барнауле магазины продолжат работать как прежде.