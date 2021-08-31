Оба магазина "Ашан" продолжат работать в Барнауле

Торговая сеть "Ашан" не собирается закрывать магазины в Барнауле. Ранее РБК опубликовал текст со ссылкой на отчётность Elo Group (ранее называлась Auchan Holding) за первое полугодие 2021 года, в которой сообщалось о закрытии в России 17 точек.

Как рассказал "Толку" гендиректор "Ашан Ритейл Россия" Иван Мартинович, закрытие связано с неудовлетворительными результатами торговых точек, однако барнаульских магазинов это не касается.

"В Барнауле работают два магазина "Ашан" – в торговых центрах "Волна" и Galaxy. Они продолжат работать как прежде. У компании амбициозные цели, и мы продолжим развиваться на российском рынке", – отметил Мартинович.

Напомним, что слухи об уходе "Ашана" из Барнаула появились ещё в 2019 году, однако их опровергли в самой компании. Тогда в "Ашан Ритейл Россия" также заявили, что у компании нет и "никогда не было" планов по уходу из России.