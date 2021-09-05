В Алтайском крае подешевели яйца, овощи и сахар

В Алтайском крае падают цены на социально значимые продовольственные товары, следует из подсчётов Алтайкрайстата на 30 августа. Об этом сообщает Минэкономразвития региона.

"За неделю снизились розничные цены на морковь (6,7%), помидоры (6,2%), картофель (3,7%). При этом с начала августа морковь подешевела на 31,7%, картофель – на 22,7%, помидоры – на 20,9%. Кроме того, за август цена на огурцы снизилась на 15%, капусту – 1,5%. Из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости подешевели яйца – на 3,5%, вермишель – на 1,7%, сахар – на 1,3%", – рассказали в ведомстве.

Ранее барнаульское отделение Центробанка подсчитало "индекс борща" и выяснило, что цена супа за год выросла, в несколько раз обогнав инфляцию. При этом в целом рост цен на продукты в Алтайском крае замедлился.