Труп мужчины с ножевым ранением нашли в Барнауле

Труп мужчины с признаками насильственной смерти нашли утром 5 сентября в одной из квартир Барнаула, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Уточняется, что тело нашли около 08:35 в одной из квартир дома № 100б по ул. Восточной. "Предположительно, неизвестный нанёс ему ножевое ранение, от которого потерпевший скончался", – сказано в сообщении.

Под подозрение в совершении преступления попал худощавый мужчина, который был одет в чёрную рубашку с длинным рукавом и чёрные спортивные штаны. На вид ему 40 лет, рост 170-175 см. Волосы тёмные, средней длины. Его уже ищет полиция.

Ранее 54-летнего жителя Рубцовска признали виновным в убийстве соседа. Мужчина приревновал к нему свою супругу и дважды ударил оппонента ножом.