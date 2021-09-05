Стали известны подробности аварии с перевёрнутым автобусом в Барнауле

В ОГИБДД по Барнаулу рассказали подробности аварии, случившейся вечером 4 сентября между иномаркой и автобусом, в результате которой последний перевернулся. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

"ДТП произошло на улице Попова в районе дома № 232, водитель – женщина 1983 года рождения, – управляя автомобилем Nissan Teana, допустила столкновение с автобусом Hyundai County, в результате столкновения автобус допустил опрокидывание, в момент происшествия он был без пассажиров", – рассказали в ведомстве.

В результате происшествия пострадала водитель Nissan, её госпитализировали в горбольницу № 1. По факту аварии полицейские проводят проверку.