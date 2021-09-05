Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Барнауле

Серьёзное ДТП с участием автобуса Nissan Teana случилось вечером 4 сентября в Барнауле. Об этом сообщают в паблике Barnaul 22.

По словам очевидцев, авария произошла в районе завода синтетических волокон на ул. Попова. После столкновения автобус перевернулся на бок.

На опубликованных кадрах видно, что на месте аварии работали полицейские, медики и пожарные. Водителя автобуса, как утверждают свидетели, увезла скорая. Предположительно, пассажиров у него не было.

В сообществе "Инцидент Барнаул" в комментариях к аналогичной записи также отмечают, что речь идёт о маршрутке № 47.

"Девушка ехала со стороны пивзавода и на развороте через трамвайные пути начала поворачивать, ну и плавно въехала в маршрутку. Кто-то из тусующихся возле Nissan сказал, что девушка была прилично пьяна", – рассказала местная жительница.

О состоянии автомобилистки и иные подробности произошедшего пока ничего неизвестно, информация уточняется.

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