В Барнауле проверят автобусы из-за инцидента с ребёнком, которого стошнило в салоне

Общероссийский народный фронт (ОНФ) проверит работу общественного транспорта в Барнауле. Одной из причин для этого стало неадекватное поведение водителей, сообщили в региональном отделении организации в Instagram.

Активисты обратили внимание на инцидент, который случился 1 сентября в маршрутке № 58. Тогда ребёнку стало плохо и его стошнило прямо в салоне, однако шофёр не высадил мальчика на нужной остановке и потребовал убрать за собой либо заплатить 300 рублей за уборку. Таких денег у школьника не оказалось, тогда водитель отвёз его на конечную и не выпускал из автобуса, пока не поговорил с его отцом по телефону.

В ОНФ назвали такое отношение к пассажирам, а тем более к детям, недопустимым. В организации считают, что "городские власти должны отреагировать на эту ситуацию и, возможно, даже убрать с маршрута перевозчика, чьи сотрудники позволяют себе такое".