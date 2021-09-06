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Новости

В Барнауле проверят автобусы из-за инцидента с ребёнком, которого стошнило в салоне

, ИА "Амител"
Общественники возмутились поведением водителя и назвали такое отношение недопустимым
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Общероссийский народный фронт (ОНФ) проверит работу общественного транспорта в Барнауле. Одной из причин для этого стало неадекватное поведение водителей, сообщили в региональном отделении организации в Instagram.

Активисты обратили внимание на инцидент, который случился 1 сентября в маршрутке № 58. Тогда ребёнку стало плохо и его стошнило прямо в салоне, однако шофёр не высадил мальчика на нужной остановке и потребовал убрать за собой либо заплатить 300 рублей за уборку. Таких денег у школьника не оказалось, тогда водитель отвёз его на конечную и не выпускал из автобуса, пока не поговорил с его отцом по телефону.

В ОНФ назвали такое отношение к пассажирам, а тем более к детям, недопустимым. В организации считают, что "городские власти должны отреагировать на эту ситуацию и, возможно, даже убрать с маршрута перевозчика, чьи сотрудники позволяют себе такое".

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

6.09.2021 08:38
- гость -

Как будет проходить проверка? будет подсадной рыгающий ребенок?

6.09.2021 08:39
- гость -

По мнению активистов - можно гадить в общественных местах, а заставлять таких людей убирать за собой недопустимо?

6.09.2021 08:43
Гость

Эти общественники задолбали, скоро не останется ни кондукторов, ни водителей. А папаше этого пацана обязательно надо поставить всех на уши. Лучше бы проверил чего его сынок обожрался или обкурился.

6.09.2021 08:59
- гость -

Надеюсь, ОНФ и другие пассивисты будут ездить с тряпками и убирать? Давно пора прекратить эту паранойю с "правами онижедетей". Они с детства должны понимать ответственность за свои поступки, хоть и невольные. Воспитываем поколение королевичей и королевен.

6.09.2021 09:05
гость

Речь идет об этом. Насильно увез и требовал деньги!
Активисты обратили внимание на инцидент, который случился 1 сентября в маршрутке № 58. Тогда ребёнку стало плохо и его стошнило прямо в салоне, однако шофёр не высадил мальчика на нужной остановке и потребовал убрать за собой либо заплатить 300 рублей за уборку. Таких денег у школьника не оказалось, тогда водитель отвёз его на конечную и не выпускал из автобуса, пока не поговорил с его отцом по телефону.

6.09.2021 09:10
- гость -

Молодые недоумки отписались ? Он не нужду справлял , не харкался , его вырвало .Это процесс неуправляемый .И для уборки салонов есть уборщицы , причём на зарплате .

6.09.2021 09:16
- гость -

Комментаторы - вам пора на рейс выходить ))) а не на конечной в телефон долбить!

6.09.2021 09:51
- гость -

Напишут уже наконец, сколько лет этому ребенку?! Если маленький, это одно, если подросток, то весь салон надо было заставить вымыть.

6.09.2021 09:56
- гость -

В каждом автобусе нужно иметь канистру с водой и швабру. Увёз бы моего ребенка уже был бы калекой.

6.09.2021 10:02
Виктор

6.09.2021 09:51
- гость -

Даже если стошнило 40-летнего мужчину, никаких денег с него требовать, равно как и требовать помыть салон, никто не имеет права

6.09.2021 10:09
Виктор

Я удивляюсь, что мальчик сразу же, как только были озвучены требования и условия, не вызвал полицию.

Думаю, что отец мальчика доведёт этот случай до судебного разбирательства. Хотя бы для того, чтобы таких случаев больше не было.

А другие родители проинструктируют детей "Как только водитель или кондуктор от тебя чего-то потребует — сразу звони в полицию"

6.09.2021 10:15
- гость -

6.09.2021 10:09
Виктор
пить "мальчику" надо было меньше

6.09.2021 10:16
Житель правого берега Оби

Я бы на месте отца- заявление написал. Вообщето это уголовка- считай похищение и вымогательство!
никакая сволочь не имеет право это делать!
Водители маршруток приемущественно быдло.
Много раз наблюдаю, как заходят мамаши с детьми и все сразу глаза опускают! А в первыю очередь- должен водитель озадачить пассажиров- чтобы места уступали мамашкам и старикам.

6.09.2021 10:17
Житель правого берега Оби

6.09.2021 10:15
- гость -
Пусиь ему хоть 17 лет и 11 месяцев. Закон един для всех. не совершеннолетний и все!

6.09.2021 10:20
Виктор

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае взял эту ситуацию на контроль?

6.09.2021 10:24
Morena

В иных маршрутках такая духота и водитель-адреналинщик, что взрослому плохо становится, а туту ребенок.

6.09.2021 11:00
- гость -

Пусиь ему хоть 17 лет и 11 месяцев. Закон един для всех. не совершеннолетний и все!

Так водите их за ручку в школу и обратно до совершеннолетия как 7-летних! Несовершеннолетние же!!!

6.09.2021 11:01
krash

повезло водятелу, что это не мой ребенок и не я его отец.
Он бы у меня в инвалидном кресле до конца своих дней только мог бы передвигаться за такое. Как таких земля носит!

Уволить без права трудоустройства!

6.09.2021 11:05
- гость -

6.09.2021 11:01
krash

И уселся бы в млс как миленький. И надолго, до деточкиного совершеннолетия))

6.09.2021 11:14
- гость -

Тошнота может признаком аппендицита, отравления, почечной или сердечной недостаточности, ребенку нужна была помощь медиков.
А этот увез его на конечную и не отпускал???
да большинство водятлов в барнауле матершинники, курильщики и хамло,
и нет на них управы.

6.09.2021 11:24
- гость -

ребенку нужна была помощь медиков.
-----------
Ага, или просто волшебный, родительский поцелуй в попку. А ты почему ещё Росгвардию с Епархией не приплёл, клоун? Может он просто куриного помета с известью обожрался?

6.09.2021 11:32
- гость -

Нагадил в автобусе - должен отвечать или сам или родители. Водила все правильно сделал, общественники возбудились видите ли. Пусть едут общественники и отмывают тогда салон, они все равно больше ни на что не годны, только воздух сотрясать, бесполезное стадо.

6.09.2021 11:34
- гость -

6.09.2021 11:24
- гость -
ты сам клоун, спайс потребляешь на курином помете, и у других эту проблему видишь!

6.09.2021 11:37
- гость -

Водятлы в 27 авто, по дороге едут друг друг друга обсуждают, друг на друга доносят, кто там медленнее едет, кто быстрее, а кто ловчее. а кого уволить надо. фууууууу...

6.09.2021 11:51
- гость -

Пусть маршрутчик убирает и радуется, что хоть не понос у дитя приключился.

6.09.2021 11:55
Прохожий

Все комментаторам про "злобного водилу- преступника"... Может ему надо было скорую вызвать с ювеналкой? Лучше бы было?

6.09.2021 12:22
- гость -

6.09.2021 08:39
- гость -
По мнению активистов - можно гадить в общественных местах, а заставлять таких людей убирать за собой недопустимо?
-----------------
Ты мозг включи. Ты разницу понимаешь между намеренно мусорить и человеку плохо стало? Тебя машина собьет, кровью дорогу запачкаешь, кинешься сразу убирать за собой? Или поедешь в больничку?

6.09.2021 12:24
- гость -

6.09.2021 08:59
- гость -
Надеюсь, ОНФ и другие пассивисты будут ездить с тряпками и убирать? Давно пора прекратить эту паранойю с "правами онижедетей". Они с детства должны понимать ответственность за свои поступки, хоть и невольные. Воспитываем поколение королевичей и королевен.
------------
Еще один дятел.
Для тебя лично. Тебя машина собьет, кровью дорогу запачкаешь, кинешься сразу убирать за собой? Или поедешь в больничку?

6.09.2021 12:24
- гость -

В штате перевозчика должна быть уборщица. В стоимость билета входит не только доставка, но и чистота , комфорт и безопасность. Надеюсь, этого маршрутчика нахлобучат по самые уши, нашёлся воспитатель

6.09.2021 12:26
- гость -

6.09.2021 11:14
- гость -
Тошнота может признаком аппендицита, отравления, почечной или сердечной недостаточности, ребенку нужна была помощь медиков.
А этот увез его на конечную и не отпускал???
да большинство водятлов в барнауле матершинники, курильщики и хамло,
и нет на них управы.
----------
Так вот именно. На рейсы выходят зачастую откровенные отморозки. А их товарищи еще защищают этих хамов.

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