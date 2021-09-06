В Барнауле проверят автобусы из-за инцидента с ребёнком, которого стошнило в салоне

Общероссийский народный фронт (ОНФ) проверит работу общественного транспорта в Барнауле. Одной из причин для этого стало неадекватное поведение водителей, сообщили в региональном отделении организации в Instagram.
Активисты обратили внимание на инцидент, который случился 1 сентября в маршрутке № 58. Тогда ребёнку стало плохо и его стошнило прямо в салоне, однако шофёр не высадил мальчика на нужной остановке и потребовал убрать за собой либо заплатить 300 рублей за уборку. Таких денег у школьника не оказалось, тогда водитель отвёз его на конечную и не выпускал из автобуса, пока не поговорил с его отцом по телефону.
В ОНФ назвали такое отношение к пассажирам, а тем более к детям, недопустимым. В организации считают, что "городские власти должны отреагировать на эту ситуацию и, возможно, даже убрать с маршрута перевозчика, чьи сотрудники позволяют себе такое".
Комментарии
Как будет проходить проверка? будет подсадной рыгающий ребенок?
По мнению активистов - можно гадить в общественных местах, а заставлять таких людей убирать за собой недопустимо?
Эти общественники задолбали, скоро не останется ни кондукторов, ни водителей. А папаше этого пацана обязательно надо поставить всех на уши. Лучше бы проверил чего его сынок обожрался или обкурился.
Надеюсь, ОНФ и другие пассивисты будут ездить с тряпками и убирать? Давно пора прекратить эту паранойю с "правами онижедетей". Они с детства должны понимать ответственность за свои поступки, хоть и невольные. Воспитываем поколение королевичей и королевен.
Речь идет об этом. Насильно увез и требовал деньги!
Активисты обратили внимание на инцидент, который случился 1 сентября в маршрутке № 58. Тогда ребёнку стало плохо и его стошнило прямо в салоне, однако шофёр не высадил мальчика на нужной остановке и потребовал убрать за собой либо заплатить 300 рублей за уборку. Таких денег у школьника не оказалось, тогда водитель отвёз его на конечную и не выпускал из автобуса, пока не поговорил с его отцом по телефону.
Молодые недоумки отписались ? Он не нужду справлял , не харкался , его вырвало .Это процесс неуправляемый .И для уборки салонов есть уборщицы , причём на зарплате .
Комментаторы - вам пора на рейс выходить ))) а не на конечной в телефон долбить!
Напишут уже наконец, сколько лет этому ребенку?! Если маленький, это одно, если подросток, то весь салон надо было заставить вымыть.
В каждом автобусе нужно иметь канистру с водой и швабру. Увёз бы моего ребенка уже был бы калекой.
6.09.2021 09:51
- гость -
Даже если стошнило 40-летнего мужчину, никаких денег с него требовать, равно как и требовать помыть салон, никто не имеет права
Я удивляюсь, что мальчик сразу же, как только были озвучены требования и условия, не вызвал полицию.
Думаю, что отец мальчика доведёт этот случай до судебного разбирательства. Хотя бы для того, чтобы таких случаев больше не было.
А другие родители проинструктируют детей "Как только водитель или кондуктор от тебя чего-то потребует — сразу звони в полицию"
6.09.2021 10:09
Виктор
пить "мальчику" надо было меньше
Я бы на месте отца- заявление написал. Вообщето это уголовка- считай похищение и вымогательство!
никакая сволочь не имеет право это делать!
Водители маршруток приемущественно быдло.
Много раз наблюдаю, как заходят мамаши с детьми и все сразу глаза опускают! А в первыю очередь- должен водитель озадачить пассажиров- чтобы места уступали мамашкам и старикам.
6.09.2021 10:15
- гость -
Пусиь ему хоть 17 лет и 11 месяцев. Закон един для всех. не совершеннолетний и все!
Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае взял эту ситуацию на контроль?
В иных маршрутках такая духота и водитель-адреналинщик, что взрослому плохо становится, а туту ребенок.
Пусиь ему хоть 17 лет и 11 месяцев. Закон един для всех. не совершеннолетний и все!
Так водите их за ручку в школу и обратно до совершеннолетия как 7-летних! Несовершеннолетние же!!!
повезло водятелу, что это не мой ребенок и не я его отец.
Он бы у меня в инвалидном кресле до конца своих дней только мог бы передвигаться за такое. Как таких земля носит!
Уволить без права трудоустройства!
6.09.2021 11:01
krash
И уселся бы в млс как миленький. И надолго, до деточкиного совершеннолетия))
Тошнота может признаком аппендицита, отравления, почечной или сердечной недостаточности, ребенку нужна была помощь медиков.
А этот увез его на конечную и не отпускал???
да большинство водятлов в барнауле матершинники, курильщики и хамло,
и нет на них управы.
ребенку нужна была помощь медиков.
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Ага, или просто волшебный, родительский поцелуй в попку. А ты почему ещё Росгвардию с Епархией не приплёл, клоун? Может он просто куриного помета с известью обожрался?
Нагадил в автобусе - должен отвечать или сам или родители. Водила все правильно сделал, общественники возбудились видите ли. Пусть едут общественники и отмывают тогда салон, они все равно больше ни на что не годны, только воздух сотрясать, бесполезное стадо.
6.09.2021 11:24
- гость -
ты сам клоун, спайс потребляешь на курином помете, и у других эту проблему видишь!
Водятлы в 27 авто, по дороге едут друг друг друга обсуждают, друг на друга доносят, кто там медленнее едет, кто быстрее, а кто ловчее. а кого уволить надо. фууууууу...
Пусть маршрутчик убирает и радуется, что хоть не понос у дитя приключился.
Все комментаторам про "злобного водилу- преступника"... Может ему надо было скорую вызвать с ювеналкой? Лучше бы было?
6.09.2021 08:39
- гость -
По мнению активистов - можно гадить в общественных местах, а заставлять таких людей убирать за собой недопустимо?
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Ты мозг включи. Ты разницу понимаешь между намеренно мусорить и человеку плохо стало? Тебя машина собьет, кровью дорогу запачкаешь, кинешься сразу убирать за собой? Или поедешь в больничку?
6.09.2021 08:59
- гость -
Надеюсь, ОНФ и другие пассивисты будут ездить с тряпками и убирать? Давно пора прекратить эту паранойю с "правами онижедетей". Они с детства должны понимать ответственность за свои поступки, хоть и невольные. Воспитываем поколение королевичей и королевен.
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Еще один дятел.
Для тебя лично. Тебя машина собьет, кровью дорогу запачкаешь, кинешься сразу убирать за собой? Или поедешь в больничку?
В штате перевозчика должна быть уборщица. В стоимость билета входит не только доставка, но и чистота , комфорт и безопасность. Надеюсь, этого маршрутчика нахлобучат по самые уши, нашёлся воспитатель
6.09.2021 11:14
- гость -
Тошнота может признаком аппендицита, отравления, почечной или сердечной недостаточности, ребенку нужна была помощь медиков.
А этот увез его на конечную и не отпускал???
да большинство водятлов в барнауле матершинники, курильщики и хамло,
и нет на них управы.
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Так вот именно. На рейсы выходят зачастую откровенные отморозки. А их товарищи еще защищают этих хамов.