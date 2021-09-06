Британскую осколочную гранату обезвредили сапёры в Алтайском крае

Жительница села Плотниково в Каменском районе во время работ в поле обнаружила предмет, похожий на гранату, и сообщила об этом правоохранителям.

Обследовать территорию отправили сапёров.

"На место обнаружения опасной находки незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН, – уточнили в пресс-службе управления Росгвардии по Алтайскому краю. – Обследовав предмет, взрывотехники установили, что он является британской осколочной гранатой системы Миллса, производство которой осуществлялось в период Первой мировой войны".

Опасный объект уничтожили путём подрыва накладным зарядом.

Напомним, весной текущего года на выезде из посёлка Авиатор обнаружили гранату. На место вызвали сотрудников полиции и МЧС. Граната оказалась учебной. Участок, на котором обнаружили снаряд, перерыли, но больше ничего не нашли.