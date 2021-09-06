В Барнауле осудили бабушку и двух внучек, которые оговорили деда в педофилии

В Барнауле суд апелляционной инстанции признал законным приговор в отношении бабушки и двух её внучек, которые обвинили своего деда в домогательствах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По версии суда и следствия, женщина вступила в сговор со своими внучками и решила ложно обвинить бывшего мужа в изнасиловании одной из них. Одна из внучек дала показания в качестве потерпевшей и заявила, что несколько лет назад, когда ей было 15, мужчина сексуально домогался до неё. При этом бабушка и вторая внучка уверяли, что были свидетелями произошедшего.

В результате всем троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 месяцев до 1 года условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, с бывшей жены потерпевшего в его пользу взыскали 200 тысяч рублей в счёт возмещения морального вреда.

Ранее стало известно, что в сговоре также участвовал и отец девочек – зять потерпевшего. Его суд приговорил в 3 годам и 11 месяцам лишения свободы условно. Бывший сотрудник ФСБ подговорил дочерей обвинить своего тестя в сексуальных домогательствах. Причиной же действий стал квартирный вопрос – пожилой мужчина хотел выкупить половину дома, который построил для своей семьи.

"Оформили договор купли-продажи. Мой клиент передал падчерице 4 млн рублей, она написала расписку. Но на этом всё. Переоформлять дом не стала. Когда Николай (потерпевший, – прим. ред.) начал настаивать и требовать, она написала заявление в полицию, что он якобы вымогает деньги", – рассказал тогда адвокат потерпевшего.

Более того, подчёркивает юрист, женщина обвинила отчима в подделке документов и её подписи. По словам адвоката, было проведено несколько экспертиз, в результате которых удалось доказать, что подписи на всех документах, в том числе и на расписке, принадлежат его бывшей жене. После этого женщины и решились на преступление.

При этом тогда экс-супруга пострадавшего сообщала, что её дочь никаких денег за дом от потерпевшего не получала и никаких документов не подписывала. А экспертиза, назначенная судом, по словам женщины, показала, что подписи и в расписке, и договоре купли-продажи поддельные. "У меня есть все документы. Вторую экспертизу проводили уже они сами где-то, ну, и конечно, за что платишь, такой результат и получаешь", – сказала собеседница.