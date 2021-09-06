КамАЗ сбил трёх женщин в Барнауле, две из них скончались

Две женщины погибли, после того как их сбил КамАЗ на Змеиногорском тракте в Барнауле, сообщает пресс-служба отделения пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
Авария произошла 6 сентября в 14:05. По предварительным данным правоохранителей, 33-летний водитель грузовика совершил наезд на трёх женщин, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм двое пострадавших скончались. Третью госпитализировали в городскую больницу № 1.
По факту ДТП проводится проверка. Полицейские выясняют обстоятельства аварии и устанавливают личности женщин.
Комментарии
На соседней написали,что и третья скончалась. Поди врут?
КАМАЗ решил в шашечки поиграть...на Алтапресс написано, что" на участке дороги, на котором ведутся дорожные работы, водитель пошел на обгон и сбил людей" Раньше были две проблемы - дураки и дороги. Теперь стала одна - дураки на дорогах!
КАМАЗ, да еще и груженый, быстро не остановить.
Нужно убедится что Вас пропускают и только после этого переходить дорогу.
На дороге, разные бывают ситуации.
Посадят или не посадят машиниста КАМАЗа?
Вопрос решается до безобразия просто - должна быть обязательная установка в любом автомобиле двух регистраторов. Один направлен на дорогу, второй - на водителя. Движение без них должно быть запрещено.
Часто вижу, как пешеходы, подойдя к переходу начинают переходить не только не убедившись в своей безопасности, но и даже не посмотрев по сторонам! Шагают, как цапли по болоту! Смотришь на таких и думаешь, не дорожите своей жизнью, так не подводите водителей! Часто так поступают молодые люди. Такое ощущение, что они верят, что жизнь можно начать повторно! Постой, убедись, что машина остановилась и иди. Но и даже тогда надо смотреть по сторонам!
От низколетящего камаза сложно увернуться. А увидеть его практически невозможно.
6.09.2021 16:10
- гость -
Если пешеход не думает о своей безопасности, то регистратор в машине не поможет!
Перехожу дорогу, и если несколько полос и высокий автомобиль, выгляну из-за него прежде чем шагать дальше! Ни один водитель не поторопил сигналом или окриком, все понимают и ждут! Может, правда с уважением к возрасту относятся. Дорога это не поляна для прогулок!
мамкиным переходятлам невдомек что смертей не должно быть в дтп, нет оправданиям нарушил правила - убит. снижать скорость в городе до 40 без добавки автоманьяков + 20 можна
Вы вообще видели как грузали летают? Каждый второй по центру или левому ряду выпучив глаза несется с полным кузовом. На дорогах творится какой-то швах. ГИБДД на дорогах нет.
Если пешеход не думает о своей безопасности, то регистратор в машине не поможет! - ты то думать давно начал?
6.09.2021 16:14
Павсекакий
Каким слепым надо быть, что бы не увидеть камаз? Поверьте моему жизненному опыту. Сколько раз, находясь на пешеходном переходе замечал несущиеся легковушки и останавливался, давая пролететь машине. Просто надо не тупо уткнувшись себе под ноги переходить дорогу, а смотреть по сторонам и слушать шум улицы!
за каждую смерть в дтп депремировать гибдд, итого либо оклад либо работают а не статистику ведут
Скорость на дорогах 80.
80 в городе и все едут так. Потому что поток так едет.
И никакого штрафа.
Че за банановая республика?
Каким слепым надо быть, что бы не увидеть камаз? Поверьте моему жизненному опыту. - просто тебе не надо тут писать чушь, жизненного опыта у тебя нет. 15000 трупов на дорогах изза таких оптыных и правильных как ты, всё понял?
6.09.2021 16:21
Лещ
Молодой человек, я думать начал, когда ваших родителей еще и на свете не было!
6.09.2021 16:24
Лещ
Ну ка ответь за свои слова: в какой смерти из 15000 я повинен? Жду ответа! Или ты трепло по жизни?
Молодой человек, я думать начал, когда ваших родителей еще и на свете не было! - ты даже сейчас не думаешь, а пишешь шаблонами возраст <> опыт
Ну ка ответь за свои слова: в какой смерти из 15000 я повинен? Жду ответа! Или ты трепло по жизни? - как носитель сознания солидарного с убийцами на дорогах и тех кто это оправдывает, дождался теперь иди учись, объяснять тебе ни кто уже не будет
водятлы должны страдать а пока вся инфраструктура для водятлов будет еще больше смертей.
И между прочим, Лещ, ты мне так и не ответил, в какой из смертей то я повинен! Конкретно ответь за свои слова!
а ведь то, что "Летают" по городу - это вина не глупых водителей и не таких же пешеходов, а в первую очередь организация движения, которая позволяет ГРУЖОНОМУ камазу назогнаться. это раз. Качество работы ГИБДД. Точнее не работы. Это два.
Водителя камаза не оправдываю, мы не знаем ситуации, может тормоза не выдержали или еще что, не нам судить, мы не эксперты, Но одно точно, ПДД написаны кровью. И в первую очередь, выйдя на дорогу, не верю, что КАМАЗ сложно увидеть. Просто поглядите по сторонам - всё, были б все живы. Это часть ПДД которые не соблюдают 90% пешеходов.
А вот коментатору про снижения скорости по городу 20 ......желаю до конца дней ездить с такой скоростью, чтобы поглядел, куда он с такой скоростью доедет. Все уже придумано до таких умных как ты. Просто нужно соблюдать и ценить СВОЮ жизнь.
Вопрос решается до безобразия просто - должна быть обязательная установка в любом автомобиле двух регистраторов. Один направлен на дорогу, второй - на водителя. Движение без них должно быть запрещено.
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тот, кто летает и давит, будет это делать и без регистраторов. а все нововведения подобные - это только дополнительные расходы всем водителям
6.09.2021 16:35
krash
Камаз сложно увидеть,если тебе 65+,по крайней мере-многим.. Доживёшь-побеседуем.
Защитнеги водятла, объясните, как камаз оказался припаркованным на встречке на участке со сплошной линией разметки... Тела, что характерно, тоже не по ходу его движения лежат. Посмотрели люди налево, как ПДД предписывает, и шагнули... навстречу смерти((
Если что, детей дрессирую, что башкой надо вертеть на 360 градусов, но не все смотрят туда, где априори не может быть опасности...
Камаз сложно увидеть,если тебе 65+,по крайней мере-многим.. Доживёшь-побеседуем. - водятлы не способны это осознать
ууу какие тут грозные вояки собрались
6.09.2021 16:21
- гость -
согласен
я еду в авто рядом летит большегруз
в городе мне то страшно рядом с ним
а про людей на зебре молчу
сотрудников - да = на дороге нет
либо они в кустах = реформа она такая
машин больше - сотрудников меньше ))))))))
Сколько же людей в живых останется ...
"
На большинстве улиц Парижа установили ограничение скорости 30 км/ч, исключением являются опоясывающая город кольцевая дорога Периферик, а также ряд других крупных магистралей города. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает радиостанция RFI.
Лимит скорости в 30 км/ч уже введен в 200 городах Франции. Ожидается, что в 2022 году к ним присоединится Лион, который является третьим по величине городом страны.
6.09.2021 16:35
krash
как вариант могло быть что авто остановились пропускали людей
люди пошли
а камаз летел, не увидел торможения и выехал на встречку
а там уже люди, которые не ожидали
... так что его легко не заметить!
Поэтому надо объездную. Несутся по Змейногорскому, как ошалелые, думая, что это уже загород. Большегрузы на светофорах и то не всегда тормозят.
Просто прокладка должна понимать, что автомобиль это не машина времени, а тренажёр для выращивания гемороя.
Количество сводок о ДТП в крае растет с каждым днем.
Надо разрабатывать и принимать действенные меры!
6.09.2021 16:56
- гость -
На большинстве улиц Парижа установили ограничение скорости 30 км/ч, исключением являются опоясывающая город кольцевая дорога Периферик, а также ряд других крупных магистралей города. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает радиостанция RFI.
Пусть не такие,пусть другие меры,но надо специалистам анализировать ситуацию. Изучить успешный опыт других.
Если надо, увеличить количество светофоров,пешеходных переходов, регулируемых пешеходных переходов.....
Одно тело разорвало, у второго верхняя часть раскатана в лепёху...и всё это метров на семидесяти размазано. Ужасная картина...
ГИБДД на змеиногорском постоянно дежурят, только там и встречал. Там и камеры стоят. Но видимо водитель отвлёкся. Соболезнования семьям погибших.
6.09.2021 17:01
- гость -
Поэтому надо объездную.
Несутся по Змейногорскому, как ошалелые, думая, что это уже загород. Большегрузы на светофорах и то не всегда тормозят.
ВОТ СПЕЦИАЛИСТЫ И ДОЛЖНЫ ПОДУМАТЬ!
17:38 Но видимо водитель отвлёкся.
Один на фуре при мне бабку объехал на светофоре. Она уже пошла на зеленый. И остановить ее было без шансов, потому что фура пролетела через полсекунды. Явно не местный - фура даже не пыталась притормозить.
бараноходы, водятлы... Гибдд нет в городе от слова совсем - вот это большая проблема.