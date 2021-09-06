КамАЗ сбил трёх женщин в Барнауле, две из них скончались

Две женщины погибли, после того как их сбил КамАЗ на Змеиногорском тракте в Барнауле, сообщает пресс-служба отделения пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 6 сентября в 14:05. По предварительным данным правоохранителей, 33-летний водитель грузовика совершил наезд на трёх женщин, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм двое пострадавших скончались. Третью госпитализировали в городскую больницу № 1.

По факту ДТП проводится проверка. Полицейские выясняют обстоятельства аварии и устанавливают личности женщин.