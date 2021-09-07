Подросткам, спустившим деньги с "Пушкинской карты", простили махинации и пополнили счёт

В Алтайском крае подростки сумели использовать "Пушкинскую карту" для покупки билетов на концерты популярных поп-звёзд и другие развлечения. Эту информацию amic.ru подтвердил управляющий барнаульским отделением "Почта Банк" Сергей Кустов. По его словам, причина – в несовершенстве защитной системы карты. Однако сейчас ошибку устранили и махинации стали невозможны. Но самое интересное: подростков, потративших деньги "не на те развлечения" не просто простили, но и карты им пополнили.

На Mary Gu по "Пушкинской"

Напомним, "Пушкинская карта", по которой подростки могли приобретать билеты на патриотические мероприятия театров и музеев за счёт государства, начала действовать в России с 1 сентября. И с первых же дней популярные блогеры в соцсетях стали распространять схему, как обойти ограничения, установленные картой, и потратить деньги на более интересные развлечения.

Схема оказалась рабочей, рассказала amic.ru студентка одного из алтайских вузов Марина Иванова (имя изменено).

Девушка "Пушкинскую карту" оформила почти сразу, как узнала о такой возможности. И уже вскоре увидела в TikTok информацию о том, что деньги с карты можно тратить не только на театры, но и на концерты любимых исполнителей, надо только знать – как. В видео же была подробная инструкция для всех желающих воспользоваться такой возможностью.

"Я попробовала купить билет на концерт Mary Gu в Барнауле сразу же вечером, но ничего не получилось: система выдавала ошибку. На следующий день утром я попыталась ещё раз, и оплата прошла. На телефон пришёл код подтверждения, а билеты на концерт я получила на почту", – рассказала Марина.

Что ломалось, то починили

Разработчики в первые же дни после запуска карты узнали о махинациях, уверяет Сергей Кустов, управляющий барнаульским областным центром "Почта Банк". И, по его словам, возможность эту пресекли.

Причиной уязвимости карты Кустов называет слишком сжатые сроки подготовки проекта: до старта 1 сентября у разработчиков было всего два месяца, чтобы наладить все системы, в том числе систему оплаты.

"Мы, организаторы, почти не спали, времени было мало, поэтому на старте проекта могут быть технические неполадки. Да, проблема эта нам известна. Но сейчас эта уязвимость, скажем так, закрыта", – сообщил Кустов.

Самое интересное, что молодых людей, которые потратили государственные деньги не на те цели, решили не наказывать. Более того: их простили и вновь пополнили карты.

"Что сделано со стороны "Почты Банка": молодым людям, которые успели купить билеты на концерты "вне программы", по условиям проекта должны были их аннулировать. Но "Почта Банк" их оплатил. Лимит же "Пушкинской карты" полностью восстановлен, чтобы подростки посещали именно те мероприятия, которые выбраны советом", – сообщил Сергей Кустов.

Всего в нашем регионе за первые три дня акции почти 500 человек купили билеты в театры Алтайского края, в том числе 190 человек – в театр драмы, сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

Что такое "Пушкинская карта"?

"Пушкинская карта" – всероссийский социальный проект, который стартовал в России 1 сентября по поручению президента, чтобы повысить культурное воспитание молодёжи.

С сентября молодые жители страны в возрасте от 14 до 22 лет смогут оформить специальную карту, на счету которой уже лежит 3 тысячи рублей (в 2022 году номинал будет увеличен до 5 тысяч рублей).

Средства карты школьники и студенты смогут тратить на билеты в музеи, театры, концертные залы. Причём билеты будут именными, то есть купить его другу или родственнику по этой карте нельзя.

Да и не каждое мероприятие и билет не в каждое учреждение можно оплатить этой картой, а только то, что участвует в проекте программы "Пушкинская карта". Все они указаны на сайте pro.культура.рф, а также в специальной вкладке на "Госуслугах".

Приоритет отдаётся мероприятиям патриотической направленности. Подробнее о "Пушкинской карте" читайте в нашем материале "Подростки России получат "Пушкинскую карту" с номиналом 3 тысячи. На что их можно тратить?"