Подростки России получат "Пушкинскую карту" с номиналом 3 тысячи. На что их можно тратить?

С 1 сентября молодые жители России в возрасте от 14 до 22 лет смогут оформить так называемую "Пушкинскую карту". Номинал карты в этом году составит 3 тысячи рублей, а в 2022 году будет увеличен до 5 тысяч рублей. Вот только потратить деньги на продукты, одежду или другие подобные вещи не получится. Картой можно будет оплачивать билеты в театр, музей, на выставки. Корреспондент amic.ru Мария Лаврищева выяснила, что такое "Пушкинская карта", зачем она нужна и как её оформить.
Что такое "Пушкинская карта" и зачем она нужна?
По поручению президента в новом учебном году в стране стартует всероссийский социальный проект, цель которого – повысить культурное воспитание молодёжи. Для этого была разработана специальная "Пушкинская карта", которая позволит школьникам и студентам посещать знаменитые театры и музеи бесплатно. Уже при оформлении этой карты её номинал будет составлять 3 тысячи рублей. Это в 2021 году. В следующем году сумма вырастет до 5 тысяч рублей.
То есть если мне уже исполнилось 18, то в театр только за свой счёт?
Если вам уже больше 22 лет – то за свой счёт. А так "Пушкинская карта" доступна всем россиянам с 14 до 22 лет. То есть воспользоваться ею смогут как школьники (успевшие получить паспорт), так и большинство студентов российских вузов.
Отлично! Переведу деньги себе на другую карту и схожу в фастфуд-ресторан
Такой "план" не сработает. От подобных махинаций авторы инициативы карту защитили. По этой карте вы сможете оплатить только культурно-досуговые мероприятия из перечня на портале "Культура.рф" или из соответствующей вкладки на портале "Госуслуги". Обналичить эти средства или перевести их кому-то нельзя.
Всё равно хорошо. Возьму билеты в театр для мамы, брата и друзей
Нет, и этот фокус не пройдёт. Купить билет можно только себе самому. При покупке данные будут сверяться, поэтому можно приобрести только один билет и только на своё имя. При входе в театр или музей именной билет ещё раз проверят и если что-то "не по правилам", то отправят друзей и родственников домой.
Понятно. А как оформить "Пушкинскую карту"?
Сначала нужно зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Даже если ребёнку всего 14 лет, и он только-только получил паспорт – без регистрации на этом сайте карту никто не выдаст. Если подтверждённая учётная запись на "Госуслугах" уже имеется, переходите во вкладку "Культура" и находите графу "Пушкинская карта", устанавливаете мобильное приложение "Госуслуги.Культура" (с его помощью вы узнаете о местах, которые можно будет посетить по "Пушкинской карте"). После этого подаёте заявку на получение карты – виртуальной или пластиковой платёжной системы "Мир". Кстати, поскольку "Почта Банк" – банк-оператор проекта, то в отделении "Почта Банка" можно будет заказать и пластиковую карту с уникальным дизайном.
А как покупать билеты по этой карте?
Точно так же, как при помощи любой другой банковской карты: можете рассчитаться за билет в кассах или через приложения.
А куда по этой карте можно сходить в Алтайском крае?
На данный момент в Алтайском крае семь учреждений культуры заявили об участии в проекте "Пушкинская карта". Это: Молодёжный театр Алтая им. Золотухина, Театр драмы им. Шукшина, кукольный театр "Сказка", Алтайский музыкальный театр, Бийский драматический театр, а также государственная филармония и оркестр "Сибирь". Во всех этих учреждениях есть виртуальные платёжные системы, так что билет можно приобрести в режиме онлайн.
Получается, я могу выбрать любой спектакль, который пройдёт в этих театрах?
Не совсем так. На сайте pro.культура.рф (https://pro.culture.ru/intro#events
), а также в специальной вкладке на "Госуслугах" будут размещены концерты, спектакли, на которые можно купить билет по "Пушкинской карте". Учреждения Алтайского края предлагают свои мероприятия на портале, экспертный совет выбирает, какие могут поучаствовать в проекте. Главное условие – спектакли, выставки или прочие мероприятия должны иметь воспитательный, патриотический характер.
А если я в Большой театр хочу попасть?
И эта возможность есть. "Пушкинская карта" действует по всей стране. Ею можно оплатить поход в театр и на выставку в любом регионе. Ну и как вы уже поняли – только в тех учреждениях, которые являются участниками проекта "Пушкинская карта".
Комментарии
Живу в селе, денег нет ни у меня ни у родителей, чтобы доехать до Барнаула и тем самым посетить названные театры. Можно я книжек себе куплю? Что и это нельзя? А если я не воспользуюсь этой картой, то кому в карман попадут мои деньги?
понагородили то
24.08.2021 15:34
- гость -
на корове можно, верхом
24.08.2021 15:34
- гость -
обменять у городских с дисконтом на что-нить
продать городским за полцены, но деньгами.
24.08.2021 15:42
- гость -
24.08.2021 15:43
- гость -
24.08.2021 15:46
- гость -
Некрасиво, а первый совсем х....
Зачем в отношениях "школьник-учреждения культуры" банк?
Можно было бы сделать так — выпускается небанковская неденежная карта (как проездной в некоторых городах), школьник её предъявляет, и музей/театр получает токен "нас посетил школьник". А потом этот виртуальный жетон предъявляется, и на счёт музея государство переводит деньги за посещение
Виктор так нельзя, потому что в токен в этом случае становится дороже денег.
Это виртуальное право требования к государству, имеющее индивидуально определённые реквизиты.
А деньги это абстракция без реквизитов.
А взрослым не надо что ли? Не жрать неделю, но сходить в театр, получается так.
Ну интересная идея. Можно еще молодежи денег на книги дать. Тоже все продумать, чтобы на наркотики не потратили
А взрослым тоже можно на правильные книги и правильные фильмы. Чтобы я правильно голосовал потом
от 14 до 22 лет
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непременно в кукольный театр сказка можно будет им сходить)))
это абсурд. надо либо выдавать лет 6, либо кукол вычеркнуть
24.08.2021 15:49
- гость -
чувство юмора где забыли?