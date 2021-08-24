Подростки России получат "Пушкинскую карту" с номиналом 3 тысячи. На что их можно тратить?

С 1 сентября молодые жители России в возрасте от 14 до 22 лет смогут оформить так называемую "Пушкинскую карту". Номинал карты в этом году составит 3 тысячи рублей, а в 2022 году будет увеличен до 5 тысяч рублей. Вот только потратить деньги на продукты, одежду или другие подобные вещи не получится. Картой можно будет оплачивать билеты в театр, музей, на выставки. Корреспондент amic.ru Мария Лаврищева выяснила, что такое "Пушкинская карта", зачем она нужна и как её оформить.

1 Что такое "Пушкинская карта" и зачем она нужна? По поручению президента в новом учебном году в стране стартует всероссийский социальный проект, цель которого – повысить культурное воспитание молодёжи. Для этого была разработана специальная "Пушкинская карта", которая позволит школьникам и студентам посещать знаменитые театры и музеи бесплатно. Уже при оформлении этой карты её номинал будет составлять 3 тысячи рублей. Это в 2021 году. В следующем году сумма вырастет до 5 тысяч рублей.

2 То есть если мне уже исполнилось 18, то в театр только за свой счёт? Если вам уже больше 22 лет – то за свой счёт. А так "Пушкинская карта" доступна всем россиянам с 14 до 22 лет. То есть воспользоваться ею смогут как школьники (успевшие получить паспорт), так и большинство студентов российских вузов.

3 Отлично! Переведу деньги себе на другую карту и схожу в фастфуд-ресторан Такой "план" не сработает. От подобных махинаций авторы инициативы карту защитили. По этой карте вы сможете оплатить только культурно-досуговые мероприятия из перечня на портале "Культура.рф" или из соответствующей вкладки на портале "Госуслуги". Обналичить эти средства или перевести их кому-то нельзя.

4 Всё равно хорошо. Возьму билеты в театр для мамы, брата и друзей Нет, и этот фокус не пройдёт. Купить билет можно только себе самому. При покупке данные будут сверяться, поэтому можно приобрести только один билет и только на своё имя. При входе в театр или музей именной билет ещё раз проверят и если что-то "не по правилам", то отправят друзей и родственников домой.

5 Понятно. А как оформить "Пушкинскую карту"? Сначала нужно зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Даже если ребёнку всего 14 лет, и он только-только получил паспорт – без регистрации на этом сайте карту никто не выдаст. Если подтверждённая учётная запись на "Госуслугах" уже имеется, переходите во вкладку "Культура" и находите графу "Пушкинская карта", устанавливаете мобильное приложение "Госуслуги.Культура" (с его помощью вы узнаете о местах, которые можно будет посетить по "Пушкинской карте"). После этого подаёте заявку на получение карты – виртуальной или пластиковой платёжной системы "Мир". Кстати, поскольку "Почта Банк" – банк-оператор проекта, то в отделении "Почта Банка" можно будет заказать и пластиковую карту с уникальным дизайном.

6 А как покупать билеты по этой карте? Точно так же, как при помощи любой другой банковской карты: можете рассчитаться за билет в кассах или через приложения.

7 А куда по этой карте можно сходить в Алтайском крае? На данный момент в Алтайском крае семь учреждений культуры заявили об участии в проекте "Пушкинская карта". Это: Молодёжный театр Алтая им. Золотухина, Театр драмы им. Шукшина, кукольный театр "Сказка", Алтайский музыкальный театр, Бийский драматический театр, а также государственная филармония и оркестр "Сибирь". Во всех этих учреждениях есть виртуальные платёжные системы, так что билет можно приобрести в режиме онлайн.

8 Получается, я могу выбрать любой спектакль, который пройдёт в этих театрах? Не совсем так. На сайте pro.культура.рф ( https://pro.culture.ru/intro#events ), а также в специальной вкладке на "Госуслугах" будут размещены концерты, спектакли, на которые можно купить билет по "Пушкинской карте". Учреждения Алтайского края предлагают свои мероприятия на портале, экспертный совет выбирает, какие могут поучаствовать в проекте. Главное условие – спектакли, выставки или прочие мероприятия должны иметь воспитательный, патриотический характер.