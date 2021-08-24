Вторник, 24 Август, 20:00

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,95
€ 86,81
22°


6312185 +23508
Обь
101см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Вопрос дня



Подростки России получат "Пушкинскую карту" с номиналом 3 тысячи. На что их можно тратить?

, ИА "Амител"
Что такое "Пушкинская карта", как её оформить и можно ли обналичить деньги, которые положит на карту государство?
В театре. Фото из архива amic.ru

В театре. Фото из архива amic.ru

С 1 сентября молодые жители России в возрасте от 14 до 22 лет смогут оформить так называемую "Пушкинскую карту". Номинал карты в этом году составит 3 тысячи рублей, а в 2022 году будет увеличен до 5 тысяч рублей. Вот только потратить деньги на продукты, одежду или другие подобные вещи не получится. Картой можно будет оплачивать билеты в театр, музей, на выставки. Корреспондент amic.ru Мария Лаврищева выяснила, что такое "Пушкинская карта", зачем она нужна и как её оформить.

1
Что такое "Пушкинская карта" и зачем она нужна?

По поручению президента в новом учебном году в стране стартует всероссийский социальный проект, цель которого – повысить культурное воспитание молодёжи. Для этого была разработана специальная "Пушкинская карта", которая позволит школьникам и студентам посещать знаменитые театры и музеи бесплатно. Уже при оформлении этой карты её номинал будет составлять 3 тысячи рублей. Это в 2021 году. В следующем году сумма вырастет до 5 тысяч рублей.

2
То есть если мне уже исполнилось 18, то в театр только за свой счёт?
Если вам уже больше 22 лет – то за свой счёт. А так "Пушкинская карта" доступна всем россиянам с 14 до 22 лет. То есть воспользоваться ею смогут как школьники (успевшие получить паспорт), так и большинство студентов российских вузов.
3
Отлично! Переведу деньги себе на другую карту и схожу в фастфуд-ресторан
Такой "план" не сработает. От подобных махинаций авторы инициативы карту защитили. По этой карте вы сможете оплатить только культурно-досуговые мероприятия из перечня на портале "Культура.рф" или из соответствующей вкладки на портале "Госуслуги". Обналичить эти средства или перевести их кому-то нельзя.
4
Всё равно хорошо. Возьму билеты в театр для мамы, брата и друзей
Нет, и этот фокус не пройдёт. Купить билет можно только себе самому. При покупке данные будут сверяться, поэтому можно приобрести только один билет и только на своё имя. При входе в театр или музей именной билет ещё раз проверят и если что-то "не по правилам", то отправят друзей и родственников домой.
5
Понятно. А как оформить "Пушкинскую карту"?
Сначала нужно зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Даже если ребёнку всего 14 лет, и он только-только получил паспорт – без регистрации на этом сайте карту никто не выдаст. Если подтверждённая учётная запись на "Госуслугах" уже имеется, переходите во вкладку "Культура" и находите графу "Пушкинская карта", устанавливаете мобильное приложение "Госуслуги.Культура" (с его помощью вы узнаете о местах, которые можно будет посетить по "Пушкинской карте"). После этого подаёте заявку на получение карты – виртуальной или пластиковой платёжной системы "Мир". Кстати, поскольку "Почта Банк" – банк-оператор проекта, то в отделении "Почта Банка" можно будет заказать и пластиковую карту с уникальным дизайном.
6
А как покупать билеты по этой карте?
Точно так же, как при помощи любой другой банковской карты: можете рассчитаться за билет в кассах или через приложения.
7
А куда по этой карте можно сходить в Алтайском крае?
На данный момент в Алтайском крае семь учреждений культуры заявили об участии в проекте "Пушкинская карта". Это: Молодёжный театр Алтая им. Золотухина, Театр драмы им. Шукшина, кукольный театр "Сказка", Алтайский музыкальный театр, Бийский драматический театр, а также государственная филармония и оркестр "Сибирь". Во всех этих учреждениях есть виртуальные платёжные системы, так что билет можно приобрести в режиме онлайн.
8
Получается, я могу выбрать любой спектакль, который пройдёт в этих театрах?
Не совсем так. На сайте pro.культура.рф (https://pro.culture.ru/intro#events), а также в специальной вкладке на "Госуслугах" будут размещены концерты, спектакли, на которые можно купить билет по "Пушкинской карте". Учреждения Алтайского края предлагают свои мероприятия на портале, экспертный совет выбирает, какие могут поучаствовать в проекте. Главное условие – спектакли, выставки или прочие мероприятия должны иметь воспитательный, патриотический характер.
9
А если я в Большой театр хочу попасть?
И эта возможность есть. "Пушкинская карта" действует по всей стране. Ею можно оплатить поход в театр и на выставку в любом регионе. Ну и как вы уже поняли – только в тех учреждениях, которые являются участниками проекта "Пушкинская карта". 
Материалы по теме

 


Комментарии

24.08.2021 15:34
- гость -

Живу в селе, денег нет ни у меня ни у родителей, чтобы доехать до Барнаула и тем самым посетить названные театры. Можно я книжек себе куплю? Что и это нельзя? А если я не воспользуюсь этой картой, то кому в карман попадут мои деньги?

24.08.2021 15:36
- гость -

понагородили то

24.08.2021 15:42
- гость -

24.08.2021 15:34
- гость -
на корове можно, верхом

24.08.2021 15:43
- гость -

24.08.2021 15:34
- гость -

обменять у городских с дисконтом на что-нить

24.08.2021 15:46
- гость -

продать городским за полцены, но деньгами.

24.08.2021 15:49
- гость -

24.08.2021 15:42
- гость -
24.08.2021 15:43
- гость -
24.08.2021 15:46
- гость -

Некрасиво, а первый совсем х....

24.08.2021 16:06
Виктор

Зачем в отношениях "школьник-учреждения культуры" банк?

Можно было бы сделать так — выпускается небанковская неденежная карта (как проездной в некоторых городах), школьник её предъявляет, и музей/театр получает токен "нас посетил школьник". А потом этот виртуальный жетон предъявляется, и на счёт музея государство переводит деньги за посещение

24.08.2021 16:36
Лёха

Виктор так нельзя, потому что в токен в этом случае становится дороже денег.
Это виртуальное право требования к государству, имеющее индивидуально определённые реквизиты.
А деньги это абстракция без реквизитов.

24.08.2021 16:48
- гость -

А взрослым не надо что ли? Не жрать неделю, но сходить в театр, получается так.

24.08.2021 17:12
гость

Ну интересная идея. Можно еще молодежи денег на книги дать. Тоже все продумать, чтобы на наркотики не потратили

24.08.2021 17:13
гость

А взрослым тоже можно на правильные книги и правильные фильмы. Чтобы я правильно голосовал потом

24.08.2021 17:49
гiсть

от 14 до 22 лет
---
непременно в кукольный театр сказка можно будет им сходить)))
это абсурд. надо либо выдавать лет 6, либо кукол вычеркнуть

24.08.2021 17:51
- гость -

24.08.2021 15:49
- гость -
чувство юмора где забыли?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 24 августа 0
19:15
Алтайский суд снял с выборов кандидата от КПРФ из-за сокрытой судимости 0
18:53
Барнаульцы могут пройти бесплатное медицинское обследование 0
18:21
Геннадий Онищенко допустил рост заболеваемости COVID-19 с началом учебного года 0
17:57
В Кремле исключили новые выплаты гражданам 0
17:42
График пригородного поезда между станциями Алейская и Локоть изменится с 1 сентября 0
17:26
Интересно, но не всем. Какие партии выдвинули кандидатов на местные выборы в крае 0
17:11
Более восьми тысяч барнаульцев останутся без горячей воды 25 августа 0
16:56
На Алтае водитель иномарки при обгоне насмерть сбил школьницу 5
16:41
Обновлённый герб Барнаула планируют утвердить к концу сентября 3
16:29
Путин подписал указ о выплатах пенсионерам. Кому и когда заплатят по 10 тысяч рублей? 9
16:09
В России за сутки выявили 18,8 тысячи случаев COVID-19 0
15:54
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей 26
15:41
В Алтайском крае намолотили 1,3 млн тонн зерна 0
15:25
Профсоюз предупредил Аэрофлот о дефиците пилотов из-за низкой зарплаты 10
15:10
Подростки России получат "Пушкинскую карту" с номиналом 3 тысячи. На что их можно тратить? 13
14:55
Больше половины россиян тратят на жильё до 20 тысяч рублей в месяц 5
14:39
Десять участков дорог отремонтируют в барнаульских посёлках Спутник и Авиатор 2
14:25
Президент рассчитывает, что "Единая Россия" сохранит свои позиции после выборов 0
14:05
Сирия, Китай и ОАЭ. Русские, живущие за рубежом, выберут двух депутатов ГД от Алтая 10
13:55
Сибирячка зарубила мать и сожгла её тело в бане 3
13:42
Депутат предложил ограничить дистанционные способы выдачи займов 4
13:23
В Барнауле прошёл юбилейный летний чемпионат России по биатлону 1
13:10
Футболисты барнаульского "Динамо" встретятся с "Факелом" в рамках Кубка России 2
12:54
Ещё 262 человека заболели ковидом в Алтайском крае 5
12:42
Союз тела и духа: как в Алтайском центре самбо учат побеждать 0
12:25
Рабочие случайно разрушили памятник Ленину в алтайском селе 19
12:10
Врач рассказал об исключительной пользе перловки 10
11:51
Платный вход и американец в составе. Что ждёт БК "Барнаул" в элитной Суперлиге-1? 15
11:45
Экспорт продукции из Алтайского края с начала года вырос на 12,5% 2
11:27
Климатолог назвал сроки наступления глобальной катастрофы 15
11:12
Алтайского следователя-маньяка приговорили к 12 годам тюрьмы на Кипре 6
10:57
Семерых сотрудников ГИБДД подозревают в создании преступного сообщества 6
10:41
На жительницу Алтая завели дело за выращивание мака снотворного 5
10:20
Аномальная жара на несколько дней накроет Алтайский край 1
10:05
Спасатели проведут учения в Алтайском крае 25 августа 0
09:52
На Алтае задержали мужчину, который спилил 11 сосен на дрова 16
09:31
Команда Алтайского края по мини-футболу впервые сыграет в высшей лиге 2
09:11
27 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
08:56
Депутат предложил снизить уровень тонировки до 50% 8
08:42
Исследование: 28% семей хотят потратить на подготовку к школе до 10 тысяч рублей 9
08:25
14 тысяч жителей Барнаула останутся без горячей воды 24 августа 5
08:11
Базы тут и там, и здесь. Как туристический бизнес "пилит" земельный фонд Горного Алтая 9
07:56
МВФ выделил России 18 млрд долларов в виде специальных прав заимствования 6
07:43
В Алтайском крае вновь появятся вытрезвители 12
07:26
В России придумали наказание для телефонных мошенников 4
07:10
Дело Кременских. Как проходят суды над директором турбазы, где год назад погибла семья 6
06:51
Время укреплять иммунитет: санаторий "БелокурЪ" приглашает отдохнуть по выгодным ценам 0
06:33
Откуда пошло выражение "Варфоломеевская ночь" и что оно значит? 6
06:19
Пронзительные фотографии о жизни в эпоху пандемии 3
06:03
30-градусная жара ожидается в Алтайском крае 24 августа 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.